Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 01.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

1er MAI: Les syndicats défilent vendredi dans plusieurs villes suisses sous la devise «Défendre les salaires et les emplois. Non au repli sur soi». Des fêtes ou manifestations sont prévues dans près de 50 localités du pays à l'occasion de la journée des droits des travailleurs. Le mouvement syndical entend particulièrement lutter contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants. Son acceptation risque de plonger la Suisse dans le chaos, estime l'Union syndicale suisse (USS).

HOCKEY SUR GLACE: Les Fribourgeois ont fêté dans la nuit de jeudi à vendredi le premier titre de champion de Suisse de hockey sur glace décroché jeudi soir par Fribourg-Gottéron à Davos (GR). Des dizaines de milliers de supporters ont assisté à l'ultime duel de la finale dans et autour de la patinoire Saint-Léonard à Fribourg, où le match était retransmis en direct. Au coup d'envoi, le club a annoncé la présence de 20'000 fans. Les autorités ont autorisé les bars à rester ouverts toute la nuit et les Transports publics fribourgeois ont annoncé la mise à disposition de bus de retour gratuits vers toutes les principales localités du canton.

CYCLISME: Le Tour de Romandie cycliste reste dans le canton de Vaud vendredi avec une 3e étape autour d'Orbe. La montée du col du Mollendruz est la principale difficulté du jour. Les coureurs feront trois boucles différentes, une première en direction du Gros-de-Vaud, une deuxième vers Yverdon-les-Bains et le Nord vaudois et une troisième jusqu'au col du Mollendruz (9 km à 6,1%). Ils passeront au total trois fois sur la ligne d'arrivée à Orbe lors de cette étape longue de 176,4 km.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 1er mai, c'est aujourd'hui la journée du Vesak. Le jour du Vesak est le jour de la naissance de Bouddha, il y a 2500 ans, en 623 avant J.-C. C'est également le jour du Vesak que le Bouddha a atteint l'état d'illumination et qu'il est décédé dans sa 80e année. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/vesak-day

Vu dans la presse

ART: Sous la menace d'une grève, l'artiste bernois Thomas Hirschhorn a annoncé jeudi tirer la prise de son exposition participative au Pavillon Sicli à Genève, avant de rétropédaler et de la maintenir, rapporte vendredi Le Temps. Mais la grève est maintenue vendredi. Plusieurs artistes, salariés et bénévoles dénoncent dans le journal le système de gouvernance. «Au nom de son concept d'inclusivité radicale, Thomas Hirschhorn refuse d'exclure certaines personnes, alors que quatre ou cinq individus causent l'essentiel des problèmes», commente un coopérant, qui a préféré rester anonyme. Il dénonce un «manque total de responsabilité» des deux fondations responsables du projet qui «ont refusé de recadrer l'artiste», régulièrement en proie à de «nombreux et violents excès de colère». Le projet artistique, qui doit durer jusqu'à la mi-juin, vise à créer une œuvre collective et évolutive consacrée à la philosophe Simone Weil.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Le ministère public valaisan aurait ouvert une procédure pénale à l'encontre de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) dans le cadre de son enquête sur le tragique incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (VS), rapporte le Blick, citant des médias italiens. Un avocat italien représentant des victimes reproche aux secouristes de ne pas avoir disposé de l'équipement de base nécessaire. Suite à ces accusations, le parquet aurait ouvert une procédure distincte, qui n'a pas encore été officiellement confirmée. Interrogée, l'OCVS dit n'avoir actuellement aucune connaissance d'une plainte déposée à son encontre.

PÉDOPHILIE: Les demandes d'aide adressées au centre alémanique spécialisé dans la lutte contre la pédophilie «Beforemore» ont plus que doublé l'an dernier par rapport à 2024, à 175, écrit vendredi le portail d'informations alémanique nau.ch. Plus de 80 d'entre elles provenaient d'hommes ayant des préférences sexuelles pour les enfants et les adolescents, explique la conseillère Barbara Beaussacq. La plupart du temps, la prise de contact se fait par échange de messages, par e-mail ou par téléphone, ajoute-t-elle. La tranche d'âge des demandeurs s'étend de l'adolescence à l'âge de la retraite, note encore Mme Beaussacq. «Des études montrent que ce sont plutôt des hommes bien éduqués qui consomment de la pornographie enfantine».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021): décès de l'actrice américaine Olympia Dukakis. Elle avait remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1988 pour son interprétation de Rose Castorini dans «Eclair de lune». Elle était née en 1931.

- Il y a 15 ans (2011): le pape Jean Paul II est béatifié par son successeur, le pape Benoît XVI.

- Il y a 20 ans (2006): décès du chanteur de country zurichois John Brack. Il était né le 4 avril 1950.

- Il y a 70 ans (1956): le directeur de l'hôpital de Minamata au Japon, Hajime Hosokawa, signale pour la première fois une maladie épidémique du système nerveux central, qui sera plus tard connue sous le nom de maladie de Minamata. Cette maladie, due à une pollution au mercure, a fait officiellement 3000 morts et plus de 17'000 malades.

- Il y a 85 ans (1941): le film «Citizen Kane» d'Orson Welles est présenté en avant-première au Palace Theatre de New York. D'abord vivement critiqué et considéré comme un échec financier à sa sortie, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma.

- Il y a 95 ans (1931): inauguration de l'Empire State Building à New York. Avec ses 443 mètres, il restera le plus haut bâtiment au monde jusqu'en 1972.

- Il y a 130 ans (1896): inauguration de l'exposition nationale suisse à Genève.

Le dicton du jour

«De la pluie le premier jour de mai ôte aux fourrages de la qualité».