Les gens du voyage bloqués en Valais ne sont pas non plus les bienvenus à Neuchâtel

Une partie des gens du voyage empêchés à la mi-avril par la police valaisanne de se rendre dans un camping à Gampel (VS) a aussi été privée de camping dans le canton de Neuchâtel KEYSTONE

Les points forts du jour

PARTIS: La commission de recherche du Centre examine vendredi la candidature unique à la succession de Gerhard Pfister à la présidence du parti, celle de Philipp Matthias Bregy, le conseiller national valaisan et président du groupe parlementaire. Elle doit informer des résultats de l'audition lors d'un point de presse.

ALIMENTATION: Des succédanés végétariens de viande peuvent-ils recevoir des noms d'animaux? Telle est la question à laquelle doit répondre le Tribunal fédéral vendredi matin lors d'une audience publique. Saisis par le Département fédéral de l'intérieur, les juges de Mon Repos doivent déterminer si des expressions telles que «planted chicken» ou «comme du porc» induisent en erreur le consommateur sur la nature véritable des produits proposés par une société zurichoise.

TRAFIC FERROVIAIRE: Le Conseil d'Etat neuchâtelois, l'Office fédéral des transports et les CFF tiennent vendredi une conférence de presse pour évoquer la planification de la ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (NE). Il doit y être question d'un nouveau jalon et d'un rappel des enjeux. L'événement doit marquer une étape «importante» du projet.

FRIBOURG: La conseillère d'Etat fribourgeoise Sylvie Bonvin-Sansonnens présente vendredi devant la presse deux projets de lois décrits comme «ambitieux» pour la culture, à savoir un projet de loi sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC) et un projet de loi sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE). Selon son département, ces révisions totales marquent une étape «importante» dans l'encouragement public de la culture fribourgeoise.

ROYAUME-UNI: La justice britannique se prononce vendredi sur le recours du prince britannique Harry contre la décision du gouvernement de rétrograder la protection policière dont il bénéficie au Royaume-Uni. Après leur décision de quitter le pays en 2020, le fils cadet du roi Charles III et son épouse Meghan ont perdu la protection systématique prévue pour les membres actifs de la famille royale et payée par le contribuable britannique. Désormais, le ministère de l'intérieur évalue au cas par cas le besoin de protection du prince lorsqu'il se rend au Royaume-Uni.

CYCLISME: La troisième étape du Tour de Romandie cycliste se disputera vendredi sur une boucle de 183 kilomètres autour de Cossonay (VD). Le parcours devrait être propice aux baroudeurs avec quatre ascensions répertoriées, dont le col du Mollendruz (VD). Le peloton redescendra ensuite par Apples (VD), avant d'attaquer le final en pente.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 2 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale du thon. En raison de ses incroyables qualités nutritives, ce poisson fait face à une demande de plus en plus massive et à une situation de surpêche. La journée vise à souligner l'importance d'une pêche au thon responsable. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

GENS DU VOYAGE: Une partie des gens du voyage empêchés à la mi-avril par la police valaisanne de se rendre dans un camping à Gampel (VS) a aussi été privée de camping dans le canton de Neuchâtel, rapporte vendredi Le Nouvelliste, reprenant une information du site d'informations Watson. Sur la quarantaine de caravanes des Roms français retournés à La Vue-des-Alpes (NE), dix auraient dû déménager mardi dans le camping de Colombier (NE).

La veille, une personne travaillant à la réception du camping a remis un devis de 8000 francs à un émissaire des nomades pour la location d'une parcelle. «J'ai dit que je reviendrais le soir payer en espèces», explique ce dernier à Watson. Trois heures plus tard, le camping l'appelait pour lui annoncer que l'emplacement n'était plus disponible.

MONNAIE: La Banque nationale suisse (BNS) a versé au 1er mai 2025 la valeur monétaire des billets de banque de la sixième série qui n'ont pas été rendus, relate vendredi la Neue Zürcher Zeitung. La banque centrale indique au journal qu'elle communiquera ultérieurement sur le montant exact.

Selon la NZZ, qui cite le rapport annuel 2024 de la BNS, 17,2 millions de billets d'une valeur d'un milliard de francs étaient encore en circulation à la fin de l'année dernière. Conformément à la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, 10%, soit environ 100 millions de francs, doivent être versés à la BNS et 180 millions au Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): naissance de Charlotte de Cambridge, le deuxième enfant du prince britannique William et de la duchesse Kate.

- Il y a 10 ans (2015): décès de l'écrivaine britannique Ruth Rendell, qui écrivait aussi sous le pseudonyme de Barbara Vine ("L'Analphabète», «L'Homme à la tortue"). Auteure de romans policiers, elle était considérée comme la digne héritière d'Agatha Christie. Elle était née en 1930.

- Il y a 10 ans (2015): décès de l'écrivain américain Michael Blake, auteur de «Danse avec les loups». Il était né en 1945.

- Il y a 40 ans (1985): naissance de la chanteuse britannique Lily Allen ("Fuck you").

- Il y a 50 ans (1975): naissance de l'ancien joueur de football anglais David Beckham.

- Il y a 70 ans (1955): naissance de la créatrice de mode italienne Donatella Versace.

- Il y a 80 ans (1945): l'Allemange nazie se rend à l'armée rouge, qui hisse le drapeau rouge sur le Reichstag.

- Il y a 80 ans (1945): naissance à Managua de la militante américaine des droits de l'homme Bianca Jagger, ex-femme du chanteur Mick Jagger.

- Il y a 100 ans (1925): naissance de la peintre et sculptrice bâloise Eva Aeppli, première épouse de Jean Tinguely (1951-1960). Elle est décédée le 4 mai 2015.

Le dicton du jour

«Mai sans rose rend l'âme morose».