La première explosion a eu lieu le mardi 20 aout 2024, dans le quartier de saint-Jean, a Genève. Un colis piégé déposé sur son palier a blessé un habitant du 5ème étage de cet immeuble. KEYSTONE

Les points forts du jour

BANQUES: La commission d'enquête parlementaire présente vendredi son rapport sur la gestion de la crise de Credit Suisse par les autorités fédérales. Il aura fallu près d'un an et demi aux 14 parlementaires de la CEP, mise sur pied en juin 2023 trois mois après le rachat en urgence de la banque par UBS, pour livrer ses conclusions. A la fin de la collecte d'informations en mai, la commission avait mené plus de 60 auditions avec des représentants du gouvernement, des autorités et des banques et réclamé de nombreux documents.

SUISSE-UE: La conclusion des négociations entre la Suisse et l'Union européenne (UE) est attendue ce vendredi à Berne. Le Conseil fédéral devrait se pencher sur le dossier lors de sa séance. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pourrait se rendre en Suisse pour conclure les discussions.

SESSION D'HIVER: Le Parlement doit approuver vendredi douze objets mis sous toit lors de la session d'hiver. Parmi eux figurent notamment la loi sur l'identité électronique et la suppression de la valeur locative. Ce dernier point a fait l'objet de vifs débats et pourrait ne pas passer la rampe.

ITALIE: Un tribunal italien rend vendredi sa décision dans le procès du vice-Premier ministre Matteo Salvini. Le chef de la Ligue, parti anti-immigration membre de la coalition ultraconservatrice au pouvoir, risque six ans de prison pour avoir bloqué un navire à bord duquel se trouvaient 147 migrants secourus en Méditerranée. Matteo Salvini récuse les chefs d'abus de pouvoir et de privation de liberté dont il répond devant le tribunal de Palerme, en Sicile.

SKI ALPIN: Le Cirque blanc fait étape en Italie ce week-end à Val Gardena et Alta Badia. Marco Odermatt a l'occasion de signer une première victoire à Val Gardena, où un super-G se tient vendredi (11h45). Le Nidwaldien a remporté le premier super-G de la saison – son premier succès de l'hiver en Coupe du monde – le 7 décembre à Beaver Creek. Il avait devancé de peu son rival français Cyprien Sarrazin, pour 18 centièmes.

Vu dans la presse

EXPLOSIONS: Deux suspects ont été arrêtés dans l'enquête sur les explosions de deux colis piégés survenues en août et novembre à Genève, rapportent la Tribune de Genève et 20 Minutes. La police genevoise a arrêté un homme mercredi dans la cité de Calvin. La police fédérale a fait de même en Valais.

Les deux suspects, des frères de 28 et 32 ans, sont prévenus de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui et usage d’explosifs, rapportent les journaux. Ils contestent les accusations portées contre eux. Un employé de Patek Philippe et la fille d'un de ses collègues avaient été blessés dans ces attaques.

UKRAINE: L'Union européenne a placé un trader genevois sur la liste des personnes sanctionnées suite à l'invasion russe de l'Ukraine, révèle la Tribune de Genève. Niels Troost est mis en cause pour son implication dans des transactions de brut russe via une filiale de Dubaï de la société genevoise Paramount Energy & Commodities SA.

Ces sanctions incluent un gel des avoirs du négociant et de plusieurs entités associées. Niels Troost réfute les accusations. Il avait déjà été soumis à des sanctions du Royume-Uni en février.

MODE: Le styliste valaisan Kevin Germanier va entrer dans le cercle fermé de la haute couture. Sa maison présentera un défilé le 30 janvier prochain en clôture de la semaine de la haute couture à Paris, rapporte le Nouvelliste. Selon le journal, des conditions «strictes et exigeantes» sont posées pour être intronisé parmi les plus grands noms de la mode, notamment celle d'être parrainé par l'un des membres du comité exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode.

Avant Kevin Germanier, un seul Suisse avait eu cet honneur, le Vaudois Robert Piguet (1898-1953). Kevin Germanier a notamment réalisé les tenues pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris en août dernier.

SCIENCES: Le professeur d'écologie Thomas Crowther doit quiter l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Huit personnes lui ont reproché son attitude entre 2018 et 2021, notamment des avances inappropriées, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Choquée par ces révélations, la haute école avait chargé un cabinet d'avocats de mener une enquête et le rapport est désormais disponible.

Le président de l'EPFZ Joël Mesot a jugé que la confiance faisait défaut pour poursuivre la collaboration, même si l'enquête se poursuit. M. Crowther a rejeté les accusations à plusieurs reprises.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): La centrale nucléaire de Mühleberg (BE) est mise à l'arrêt. Elle avait été mise en service en 1972. La centrale produisait environ 2,5 milliards de kilowattheures d'électricité par année.

- Il y a 20 ans (2004): Cambriolage de la Northern Bank à Belfast en décembre 2004, durant lequel 26,5 millions de livres ont été dérobés. Ce vol a longtemps été qualifié de «hold-up du siècle».

- Il y a 25 ans (1999): Rétrocession par le Portugal de Macao à la Chine.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de l'écrivaine et poétesse américaine Sandra Cisneros, l'une des principales représentantes de la littérature «chicano» (les Mexicains vivant aux Etats-Unis et leurs descendants).

- Il y a 100 ans (1924): L'Autriche décide de remplacer la couronne par le schilling.

- Il y a 100 ans (1924): Adolf Hitler bénéficie d'une libération anticipée pour bonne conduite. Il avait été condamné à cinq ans de forteresse à la suite du putsch manqué de la «brasserie» à Munich. Il a rédigé le premier tome de «Mein Kampf» dans la prison de Landsberg, en Bavière.

Le dicton du jour

«Au vingt de Noël,Les jours rallongent d'un pas d'hirondelle.»