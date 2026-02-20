blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

FINANCES FÉDÉRALES: La commission des finances du Conseil national doit partager vendredi devant la presse son avis sur le controversé plan d'économie du Conseil fédéral. Sa recommandation donnera le ton des débats au Parlement en mars. Le Conseil des Etats avait décidé en décembre de réduire d'un tiers les coupes prévues entre 2027 et 2029.

DIPLOMATIE: Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis se rend vendredi à Sarajevo dans le cadre de sa présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Il doit rencontrer notamment des membres de la présidence de Bosnie-Herzégovine, ainsi que son homologue bosnien. Il en profitera pour discuter du contexte politique actuel, des élections à venir et des priorités en matière de réformes dans le pays, un processus soutenu par l'OSCE.

JO 2026: La Suissesse Fanny Smith est en quête vendredi aux jeux Olympiques de Milan-Cortina d'une troisième médaille olympique dans l'épreuve du skicross. En saut acrobatique, le Zougois Noe Roth, champion du monde en titre, et le Zurichois Pirmin Weber figurent également parmi les candidats au podium. Enfin, les curleuses du CC Aarau peuvent rallier la finale du tournoi olympique en cas de victoire face aux Américaines.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 20 février, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la justice sociale. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

SANTÉ: La majorité des patients qui ont recours aux programmes de réadaptation après un cancer en Suisse sont des femmes, constatent vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. En 2024, dans le canton de Vaud, ces programmes de douze semaines, mêlant activité physique adaptée, diététique, remédiation cognitive, soutien psycho-oncologique et médecine intégrative, ont concerné 54 femmes et seulement six hommes.

«Il y a toujours cette idée qu'un homme doit serrer les dents et qu'il peut s'en sortir seul», indique dans les journaux Chantal Diserens, directrice de la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC). «Tous les hommes qui participent à notre programme de réadaptation oncologique y trouvent des bénéfices», ajoute-t-elle.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Dix des onze bars et boîtes de nuit genevois contrôlés depuis le tragique incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (VS) n'étaient pas en règle, relève vendredi Le Temps. Mais «aucune inspection n'a donné lieu à la fermeture immédiate d'un établissement», précise dans le journal Pauline de Salis, porte-parole du Département cantonal du territoire, dont dépend la police du feu.

Une discothèque et deux bars dansants ont dû réduire leur capacité d'accueil le temps d'effectuer les corrections exigées. Les contrôles vont se poursuivre, avec une priorité aux lieux festifs. Genève compte environ 250 bars et 40 discothèques.

SÉCURITÉ: Trois militants pakistanais se sont vu refuser l'entrée en Suisse en janvier pendant le Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), relatent vendredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Malgré des passeports valides, ils ont été arrêtés le 19 janvier par la police de l'aéroport de Zurich, détenus jusqu'au 22 du même mois, puis renvoyés vers le Royaume-Uni.

Le Secrétariat d'État aux migrations justifie cette décision par une menace à l'ordre public, à la sécurité intérieure ou aux relations internationales. Mais selon les informations dont disposent les journaux, rien ne permet d'étayer cette décision. Amnesty International Suisse pointe dans les journaux une tendance à l'imposition rapide de mesures administratives.

- Il y a 30 ans (1996): décès du psychologue polono-américain Solomon Asch, pionnier de la psychologie sociale. Il a été le professeur de Stanley Milgram.

- Il y a 60 ans (1966): naissance du mannequin américain Cindy Crawford.

- Il y a 75 ans (1951): naissance de l'ancien premier ministre travailliste britannique Gordon Brown.

«Pluie de février emplit les greniers».