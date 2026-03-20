Lors de la dernière inspection, le «Titlis Xpress» n'a pas été contrôlé

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le «Titlis Xpress», dont une télécabine s'est écrasée au sol mercredi à Engelberg (OW) après s'être décrochée, n'avait pas fait l'objet d'un contrôle lors de la dernière inspection d'exploitation en 2024. KEYSTONE

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Les points forts du jour

MOYEN-ORIENT: La fin du ramadan sera marquée vendredi par l'Aïd el-Fitr, célébré dans un contexte de guerre et de fortes tensions au Moyen-Orient. Dans plusieurs territoires touchés par les conflits, notamment à Gaza, les festivités devraient se dérouler dans une atmosphère sombre, entre deuil, déplacements et pénuries. Bombardé depuis plus de 20 jours par les Etats-Unis et Israël, l'Iran, pays à majorité chiite, a fixé l'Aïd el-Fitr à samedi. Le dernier jour du ramadan coïncide cette année avec Norouz, le Nouvel An persan.

CINÉMA: Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) lance vendredi sa 40e édition, qui se déroulera durant dix jours et s'annonce «engagée, festive et riche en émotions». La sélection réunit 114 films venus de 62 pays, avec des œuvres qui interrogent aussi bien l'actualité que des conflits ayant marqué l'histoire. Le festival entend promouvoir «un cinéma nécessaire», selon son directeur Thierry Jobin.

HOCKEY SUR GLACE: Les play-off de la National League de hockey sur glace démarrent vendredi soir dès 20h00, avec les deux premiers matchs des séries de quarts de finale. Fribourg Gottéron, 2e de la phase qualificative, reçoit Rapperswil-Jona, qui vient de jouer quatre matchs en play-in. Vainqueur de la saison régulière, Davos accueille pour sa part Zoug, qui a décroché son ticket en battant Rapperswil au 1er tour du play-in.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 20 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la justice sociale. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ACCIDENT DE TÉLÉCABINE: Le «Titlis Xpress», dont une télécabine s'est écrasée au sol mercredi à Engelberg (OW) après s'être décrochée, faisant un mort, une femme de 61 ans, n'avait pas fait l'objet d'un contrôle lors de la dernière inspection d'exploitation en 2024, indique vendredi le Blick, citant l'Office fédéral des transports (OFT).

Les entreprises titulaires d'une concession fédérale font l'objet de contrôles «aléatoires et axés sur les risques», précise l'OFT. Un audit de surveillance de la sécurité, au cours duquel l'organisation, les processus et les équipements sont vérifiés, a lieu au moins tous les cinq ans, ajoute l'office. Les contrôles d'exploitation ne sont toutefois effectués qu'en complément, sur certaines installations, note encore l'OFT.

DÉMOGRAPHIE: Le Centre va déposer vendredi sept interventions parlementaires en réponse à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!», soumise à votation le 14 juin, annonce la présidente du groupe parlementaire Yvonne Bürgin vendredi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund.

«Nous estimons qu'il est nécessaire d'agir en matière de croissance économique, de pénurie de main-d'œuvre qualifiée et d'infrastructures», explique la conseillère nationale zurichoise. Le parti réclame notamment une densification facilitée et une intensification de l'activité de construction, relève-t-elle. «Nous voulons ainsi clairement mettre le Conseil fédéral face à ses responsabilités».

PROCHE-ORIENT: La Suisse a délivré l'an dernier des visas humanitaires à 49 Gazaouis, en plus des 20 enfants blessés pendant la guerre à Gaza et leurs 78 accompagnants, qu'elle s'était engagée à accueillir, rapporte vendredi la Neue Zürcher Zeitung.

Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) indique dans le journal que ces visas ont été donnés dans le cadre de la procédure ordinaire et ne sont pas liés aux enfants blessés. Toutes les personnes entrées sur le territoire ont été soumises à des contrôles de sécurité en plusieurs étapes, y compris par les autorités israéliennes, précise le SEM.

GENÈVE: Quatre mois après le «oui» de la population, la ville de Genève a formellement entériné l'achat de la Campagne Masset auprès du dessinateur Philippe Chappuis, alias Zep, relate vendredi la Tribune de Genève. L'acte de vente à terme a été signé par les deux parties le 18 mars.

Le montant de la transaction atteint 21 millions de francs, soit 500'000 francs de moins que le crédit soumis par le conseil administratif au conseil municipal. Les Genevois devront toutefois encore patienter avant de pouvoir fouler le parc Masset, Zep, le créateur de Titeuf qui occupe toujours les lieux, pouvant contractuellement y demeurer jusqu'en février 2027 au plus tard.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): la Sud-Africaine Kirsty Coventry est élue présidente du Comité international olympique (CIO).

- Il y a un an (2025): décès de l'ancien conseiller national Francis Matthey (PS/NE). Il avait dû renoncer en 1993 à son élection au Conseil fédéral, en raison du manque de soutien de son parti qui avait proposé Christianne Brunner comme candidate.

- Il y a un an (2025): le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD) annonce son départ des chambres fédérales après 20 ans de service.

- Il y a 10 ans (2016): le président américain Barack Obama arrive à Cuba pour le premier voyage d'un président américain sur l'île depuis la révolution communiste de 1959.

- Il y a 20 ans (2006): naissance de Barron Trump, fils cadet du président américain Donald Trump.

- Il y a 130 ans (1896): naissance de Gilberte Montavon, alias Gilberte de Courgenay. Fille des tenanciers de l'Hôtel de la Gare de Courgenay (JU), elle est entrée dans la légende dès la première guerre. La vie de la «petite Gilberte» a inspiré une chanson et un film. Elle reste connue surtout en Suisse alémanique.

Le dicton du jour

«La vigne me dit: en mars me lie, en mars me taille, en mars, il faut qu'on me travaille».