Temesta, antibiotiques... La liste de médicaments manquants s'allonge

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La liste de médicaments manquants s'allonge chaque semaine en Suisse, s'inquiètent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St.Galler Tagblatt. (image d'illustration)

Les points forts du jour

Vu dans la presse

Ces médicaments qui vont manqués

La liste de médicaments manquants s'allonge chaque semaine en Suisse, s'inquiètent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St.Galler Tagblatt.

Le site en ligne drugshortage.ch en recense actuellement 948. La liste comprend des tranquillisants et des somnifères, comme le Temesta, des antibiotiques, des analgésiques, des médicaments contre le diabète ainsi que des antihypertenseurs.

Il n'existe en Suisse aucun service officiel chargé d'anticiper les éventuelles pénuries de médicaments afin de les anticiper et d'étudier des alternatives.

Énergie

La fondation Franz Weber va lancer un référendum contre la modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur l'approvisionnement en électricité finalisée par les chambres fédérales en septembre, annonce sa présidente Vera Weber dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de vendredi.

Des associations plus petites souhaitent également contribuer à la récolte de signatures, précisent les journaux. Parmi elles figure l'association Paysage Libre Suisse, dont les organisations membres combattent l'énergie éolienne. Cette association avait déjà soutenu le référendum contre la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): la première ministre britannique conservatrice Liz Truss démissionne après 44 jours au pouvoir. Il s'agissait du mandat le plus court d'un chef de gouvernement dans l'histoire britannique. Sa chute a été provoquée par le mini-budget qu'elle avait présenté le 23 septembre et qui prévoyait notamment des baisses d'impôts massives et non financées.

- Il y a 15 ans (2008): décès de soeur Emmanuelle, figure chrétienne emblématique de la lutte contre la pauvreté.

- Il y a 25 ans (1998): le contrat de coalition pour la première coalition «rouge-verte» entre les sociaux-démocrates du SPD et les écologistes au niveau fédéral est signé en Allemagne. Une semaine plus tard, Gerhard Schröder (SPD) prête serment comme chancelier.

- Il y a 55 ans (1968): aux jeux Olympiques de Mexico, l'Américain Dick Fosbury révolutionne la technique du saut en hauteur en franchissant sur le dos une barre placée à 2,24 mètres.

-Il y a 55 ans (1968): Jackie Kennedy, mariée en premières noces au 35e président des États-Unis d'Amérique John Fitzgerald Kennedy, devient Mme Onassis.

- Il y a 65 ans (1958): naissance de l'acteur américain Viggo Mortensen ("Le Seigneur des anneaux», «Promesse mortelle").

Le dicton du jour

«Si octobre s'emplit de vent, du froid tu pâtiras longtemps».

bas, ats