blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

ATS

Les points forts du jour

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 juin, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la célébration du solstice. Selon les Nations unies, la célébration de ces événements incarne l’unité du patrimoine culturel et de traditions séculaires et joue également un rôle important dans le renforcement des liens entre les peuples.

JUSTICE GE: Quatre membres de la richissime famille Hinduja, une des plus puissantes d'Inde, qui ont comparu devant le Tribunal correctionnel de Genève pour traite d'êtres humains, seront fixés sur leur sort vendredi après-midi.

FOOTBALL: L'Euro de football en Allemagne est dominé ce vendredi par le choc prévu dès 21h00 dans le groupe D à Leipzig entre les Pays-Bas et la France. Dans ce même groupe, la Pologne affrontera l'Autriche à 18h00 alors que la journée débutera à 15h00 avec la partie entre la Slovaquie et l'Ukraine dans le groupe E.

Vu dans la presse

EGLISE: L'assemblée générale du Portail catholique suisse a tourné au vinaigre jeudi soir, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia.

Les cadres supérieurs de l'Eglise ont remplacé l'ensemble du conseil d'administration, dont Simon Spengler. Ce dernier a qualifié cette action de «putsch». L'association gère le site de média cath.ch sur mandat des évêques et des églises cantonales. Depuis le printemps, des conflits se sont développés au sein de la rédaction en chef.

ENERGIE: Les forces motrices de l'Oberhasli (KWO), dans l'Oberland bernois et de grandes associations environnementales ont trouvé un terrain d'entente pour l'élévation du barrage du Grimsel.

Les exploitants de la centrale et des associations comme notamment Pro Natura ou encore le WWF se sont mis d'accord sur différentes mesures pour compenser la perte d'habitat, rapportent les journaux de CH Media. Seule l'association du Grimsel n'est pas partie prenante.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Le président de la Confédération Alain Berset annonce qu'il ne briguera pas un nouveau mandat après les élections fédérales. Le socialiste fribourgeois de 51 ans aura siégé douze ans au Conseil fédéral. Il a notamment été ministre de la santé pendant la pandémie de coronavirus.

- Il y a 25 ans (1999): Décès de l'écrivain allemand Karl Krolow, l'un des plus grands poètes de son temps. Il a également traduit de nombreux poètes français, dont Apollinaire et Verlaine.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du guitariste de jazz irlando-suisse Christy Doran à Greystones (Irlande).

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du rockeur britannique Ray Davies, cofondateur et leader du groupe The Kinks ("All Day and all of the Night», «Waterloo Sunset").

Le dicton du jour

Eté bien doux, Hiver en courroux

ro, ats