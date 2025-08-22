Vevey: le prof de théâtre faisait boire, puis agressait sexuellement ses élèves

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'homme, une figure du milieu du théâtre, attirait ses victimes, des adolescents et de jeunes adultes, lors de soirées alcoolisées, durant lesquelles il pratiquait des jeux à connotation sexuelle. (image prétexte) IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

TRAVAIL DOMINICAL: L'Alliance contre le travail du dimanche présente vendredi une étude sur les effets du travail dominical sur le bien-être physique, psychique et social. Elle dénonce la multiplication des exceptions et les projets visant à affaiblir la protection du repos hebdomadaire.

VOTATIONS: Le premier sondage de la SSR sur les votations fédérales du 28 septembre sort vendredi matin. La population est appelée à se prononcer sur l'arrêté fédéral sur l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires, visant notamment à supprimer la valeur locative, et la loi sur l'e-ID.

20 Minutes et Tamedia ont publié il y a une dizaine de jours leur enquête, qui montrait un «oui» devant pour les deux objets. La loi sur l'identité électronique obtenait toutefois une majorité plus faible alors qu'une forte proportion d'indécis était encore enregistrée.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 22 août, c'est aujourd'hui la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leurs convictions. Elle vise à souligner l'importance de s'allier pour renforcer l'application des régimes juridiques déjà en place et protéger les individus de la discrimination fondée sur des motifs religieux. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

AGRESSIONS SEXUELLES: Un professeur d'improvisation théâtrale, accusé par onze jeunes d'abus sexuels, a été reconnu coupable jeudi à Vevey (VD) de viol et de contraintes sexuelles, rapportent vendredi 24 Heures et Le Temps. Il a écopé de quatre ans de prison ferme et d'une interdiction à vie d'exercer toute activité avec des enfants.

Les faits se sont déroulés entre 2009 et 2019. L'homme, une figure du milieu du théâtre, attirait ses victimes, des adolescents et de jeunes adultes, lors de soirées alcoolisées, durant lesquelles il pratiquait des jeux à connotation sexuelle. «Sa culpabilité est lourde; il a puisé dans le vivier de jeunes qu'il attirait pour satisfaire ses pulsions, choisissait ses victimes parmi les plus fragiles», a estimé le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, cité par les journaux.

DÉFENSE: L'armée suisse pourrait conserver jusqu'en 2037 ses actuels avions de combat F/A-18, révèle vendredi le Blick. Le chef de l'armée de l'air Peter Merz a admis lors d'une réunion extraordinaire de la commission de la politique de sécurité du Conseil national, que la durée d'utilisation des avions de Boeing pouvait être prolongée «sans problème».

Selon des membres de la commission, leur durée de vie pourrait être augmentée de 1000 heures de vol moyennant une dépense d'un milliard de francs. Ce délai laisserait suffisamment de temps pour examiner une alternative européenne aux 36 avions de combat américains F-35A que la Suisse veut acheter et dont le prix s'envole, d'après la même source. Le Département fédéral de la défense (DDPS) n'a pas souhaité s'exprimer dans le journal.

PROCHE-ORIENT: Le Suisse Philippe Lazzarini, commissaire général de l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens (UNRWA), ne briguera pas de nouveau mandat, rapportent vendredi Le Temps et Le Courrier. Il quittera ses fonctions à l'issue de son deuxième mandat, en mars prochain, a-t-il annoncé jeudi lors d'une conférence au Club suisse de la presse à Genève.

D'ici là, le Neuchâtelois de 61 ans continuera à «faire ce qu'il faut» pour répondre aux attentes des milliers d'employés de l'UNRWA qui poursuivent leur engagement sur le terrain. Près de 350 d'entre eux ont été tués depuis l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas en Israël et les représailles israéliennes dans la bande de Gaza.

POSTE: Le directeur par intérim de La Poste, Alex Glanzmann, met en garde vendredi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et la Neue Zürcher Zeitung contre toute ingérence politique dans les activités du géant jaune. Il vise en particulier la commission de l'économie et des redevances du Conseil national, qui veut interdire à La Poste d'exercer des activités où elle se trouve en concurrence avec le secteur privé et veut également contrôler plus étroitement les acquisitions d'entreprises par le géant jaune.

«La Poste se retrouverait très rapidement en situation précaire» si de telles mesures devaient être prises, avertit M. Glanzmann, parlant de plusieurs centaines de millions de francs de manque à gagner par an, ce qui aurait des répercussions non seulement sur les millions versés chaque année par La Poste à la Confédération comme dividende, mais aussi sur le financement du service universel.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): décès de l'acteur, écrivain et du cabarettiste alémanique Jörg Schneider, l'un des acteurs les plus populaires en Suisse alémanique. Il était né en 1935.

- Il y a 30 ans (1995): naissance de la chanteuse albano-britannique Dua Lipa ("Physical")

- Il y a 90 ans (1935): naissance de l'écrivaine américaine Annie Proulx ("Noeuds et dénouement» adapté au cinéma sous le titre de «Brokeback Mountain").

Le dicton du jour

«Belettes blanches de la St-Symphorien annoncent que l'hiver est en chemin».