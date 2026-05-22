Les patrons des caisses maladie se sont offert des salaires records en 2025

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 22.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PARTIS: Le groupe parlementaire des Vert-e-s devrait porter vendredi la conseillère nationale Greta Gysin à sa tête. La Tessinoise de 42 ans est la seule candidate en lice. La Bernoise Aline Trede a quitté son poste de présidente après avoir été élue au gouvernement cantonal bernois en mars dernier.

VOTATIONS FEDERALES: Le Contrôle fédéral des finances publie vendredi les décomptes de campagnes pour les votations fédérales du 8 mars. Au préalable, les partisans et les opposants des quatre objets avaient annoncé des budgets d'un total de 8,75 millions de francs. L'initiative SSR mobilisait le plus avec 5,77 millions déclarés.

PROCES: Le Tribunal correctionnel de Genève doit rendre son verdict dans le procès d'un financier qui avait dilapidé l'argent de ses clients pendant près de dix ans en montant une escroquerie de type Ponzi. Le Ministère public a requis huit ans de prison à l'encontre de cet homme qui a mené un train de vie luxueux avec les investissements qui lui étaient confiés. Plus de cent personnes ont été lésées pour un préjudice estimé à plus de 15 millions de francs.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 22 mai, c’est aujourd’hui la Journée internationale de la diversité biologique. L'édition 2026 sera célébrée sous le thème «Des actions locales à l'impact mondial», afin de rappeler que les grands changements commencent à petite échelle. Le succès du Plan pour la biodiversité, adopté en décembre 2022 et visant à inverser la tendance à la perte de biodiversité, repose en effet sur la force des actions menées localement, c'est-à-dire sur l'engagement des communautés, des organisations et des pouvoirs publics qui travaillent main dans la main. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/biological-diversity-day

Vu dans la presse

CAISSES MALADIE. Les directrices et directeurs des principales caisses maladie suisses ont, selon Tamedia, parfois fortement augmenté leurs salaires en 2025. En tête des rémunérations figure l'ex-directrice de la CSS, Philomena Colatrella, avec un salaire annuel de près de 999'900 francs, a indiqué le groupe de presse après analyse des rapports de gestion des assureurs. Sa rémunération aurait progressé de 17% par rapport à l’année précédente. La CSS a justifié cette hausse par un résultat annuel exceptionnellement bon. Le salaire du directeur d’Helsana, Roman Sonderegger, a quant à lui augmenté de 25% pour atteindre plus de 996'000 francs. Un porte-parole a expliqué cette hausse par la croissance des activités d’assurances complémentaires et par le rachat de l’entreprise de logiciels Adcubum. Le directeur de Sanitas, Andreas Schönenberger, a pour sa part perçu l’an dernier un salaire de plus de 982'500 francs, écrit encore Tamedia. Seule une partie de ces rémunérations provient de l’assurance de base.

GENS DU VOYAGE. Le canton de Vaud constate une nette baisse des occupations illégales de terrains par des gens du voyage étrangers. Aucune infraction n'a ainsi été recensée depuis mai 2025, rapporte 24 heures. Selon le médiateur cantonal Laurent Curchod, cette évolution s’explique par une politique de «tolérance zéro» et des sanctions rapides et systématiques mises en place par les autorités. Depuis 2024, la police intervient dans les 48 heures et le Ministère public délivre des ordonnances pénales immédiates, assorties d’amendes allant de quelques centaines à plusieurs milliers de francs. En 2024, 253 décisions ont été prononcées, contre 35 en 2025. Les contrevenants paient généralement, sous peine d’être signalés et de perdre l’accès au territoire suisse. Le dispositif avait été renforcé face à la hausse des arrivées en 2022 et au manque de places dans l’aire officielle de Rennaz. Les autorités locales estiment que cette fermeté a dissuadé les installations sauvages, même si une reprise des tentatives reste possible.

VOTATIONS FEDERALES. Un jeu en ligne promouvant l’initiative «contre une Suisse à 10 millions d’habitants» suscite l’indignation, selon divers médias. Créé par le comité d’Egerkingen, il consiste à arrêter des «immigrants illégaux» tentant d’entrer en Suisse. Les personnages jugés «utiles» – médecins, cuisiniers ou intellectuels – peuvent passer la frontière, contrairement aux familles dont les femmes sont voilées ou aux personnes en doudoune portant des sacs à dos. L’OSAR et la Commission fédérale contre le racisme dénoncent une déshumanisation et une stigmatisation des réfugiés, rapporte La Liberté. La coprésidente du Parti socialiste suisse, Mattea Meyer, accuse dans le Blick le comité d'Egerkingen de «normaliser la violence pure». Le directeur du comité, Anian Liebrand, affirme lui à Tele M1 qu’il ne s’agit pas de viser des personnes en particulier. Selon lui, ce jeu entend favoriser l’interaction durant la campagne de votation ainsi que l’intérêt pour la politique.

ACCORDS BILATERAUX. Face à la future «taxe sur la santé» italienne visant les anciens travailleurs frontaliers, le gouvernement tessinois envisage de geler les rétrocessions fiscales versées aux communes frontalières italiennes, rapporte Le Temps. L'idée émane du président du Conseil d’État tessinois, Claudio Zali (Lega dei Ticinesi), qui estime que cette mesure viole les accords bilatéraux. Le Conseil d’Etat tessinois abordera le thème à la fin juin. Trois des cinq conseillers d’État soutiennent déjà cette option. Appliquée à la source aux travailleurs soumis à l’ancien régime fiscal d’avant 2017, cette taxe a pour but de retenir les professionnels de santé en Italie en augmentant leur rémunération, explique le quotidien. Lors d'une visite dans son canton à la mi-mai, le chef du département des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a déjà mis en garde contre les conséquences diplomatiques et juridiques d’une telle décision.

TOURISME. Le voyagiste Hotaleplan a demandé à ses clients, avant leur départ, un supplément en raison de la hausse des coûts du kérosène, selon Blick. Or, les coûts définitifs du carburant ne sont connus qu’au moment du vol, a confirmé un porte-parole d’Hotelplan au journal. Celui-ci a expliqué que ce supplément avait été communiqué à l’avance afin d’offrir à la clientèle «davantage de transparence et de sécurité de planification». Le porte-parole s’est également appuyé sur les conditions générales de vente et de voyage en vigueur. Blick a été alerté par une lectrice ayant réservé, via Hotelplan, des vols de la compagnie Helvetic Airways au départ de Berne-Belp. Un porte-parole de Helvetic a toutefois indiqué qu’"à l’heure actuelle, aucun coût supplémentaire n’a encore été répercuté sur les voyagistes».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): L'écologiste Alexander Van der Bellen est élu à la présidence de la République d'Autriche avec 50,3% des voix au second tour. Il a battu le candidat d'extrême droite Norbert Hofer.

- Il y a 80 ans (1946): Naissance du footballeur nord-irlandais George Best. Auteur de 178 buts au cours de sa carrière avec Manchester United (1963-1974), Best avait gagné deux titres de champion (1965 et 1967), ainsi que la Coupe d'Europe des clubs champions et le Ballon d'or en 1968. Il est décédé en 2005.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Julie, le soleil ne quitte pas son lit»