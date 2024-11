blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les négociations entre l'UE et la Suisse sont dans le sprint final. KEYSTONE

Les points forts du jour

COP29: la conférence de l'ONU sur le climat doit se terminer vendredi. Mais à la veille de la clôture, pays riches et pays pauvres étaient encore très loin d'un accord sur le financement des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Les tractations pourraient bien se prolonger d'un jour.

SPORTS: le Parlement du sport doit décider vendredi qui prend la tête de Swiss Olympic. Il devra trancher entre l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold et l'ancien chef de Swiss-Ski Markus Wolf. L'Appenzelloise, 60 ans, veut apporter son expérience de direction stratégique. Markus Wolf, 51 ans, entend faire valoir son expérience de sportif de haut niveau.

VD – SCIENCES DES DONNÉES: Le Swiss Data Science Center (SDSC) prend ses quartiers dans le canton de Vaud avec l'installation vendredi d'un nouveau site au Biopôle à Lausanne. Il s'agit d'une avancée majeure pour la recherche et l'innovation dans le domaine de la science des données en Suisse, selon leurs responsables. Initié par l'EPFL et l'ETH Zurich, ce projet positionne le canton comme un pôle stratégique dans l'écosystème national et international de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique.

Vu dans la presse

SUISSE-UE: Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, se rencontreront mercredi prochain à Berne. Berne et Bruxelles n'ont pas voulu confirmer la rencontre, indiquent les journaux de CH Media. Une source fiable a indiqué qu'elle aurait lieu. Les négociations entre l'UE et la Suisse sont dans le sprint final.

Les négociateurs suisses ont reçu l'autorisation du Conseil fédéral de faire des concessions sur les frais d'inscription à l'université si la Commission européenne soutient une clause de sauvegarde sur l'immigration. Selon les informations, une rencontre entre la présidente de la Confédération Viola Amherd et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen serait en outre prévue à la fin de l'année.

COVID19: Un ancien officier de carrière a facturé 412'300 francs à la Confédération pour un travail de consultant pendant la pandémie. Le Ministère public de la Confédération doit maintenant enquêter sur la manière dont il a été mandaté, écrivent les journaux alémaniques de Tamedia. Le Département fédéral de la défense (DDPS) et le consultant se sont donc mis d'accord sur deux mandats, dont le devis a été dépassé à chaque fois.

Le DDPS a justifié ces montants à la hausse par des mandats supplémentaires et imprévus. Un rapport de travail régulier n'aurait pas été possible, a fait savoir le DDPS. Un juriste a déposé une plainte contre inconnu auprès du Ministère public de la Confédération pour soupçon d'abus de pouvoir potentiel ou de gestion déloyale, indique Tamedia.

UKRAINE: Certains orphelins ukrainiens ont été récupérés en Suisse en très peu de temps par des parents adoptifs de leur pays, lit-on dans les journaux de Tamedia. Les autorités suisses ne sont pas compétentes pour les adoptions et la procédure se déroule en Ukraine, a fait savoir l'Office fédéral de la justice.

Si nécessaire, les autorités suisses interviendraient pour protéger l'enfant. Selon des documents internes de la Confédération, la Suisse a accueilli au total quelque 480 orphelins et enfants placés en foyer en provenance d'Ukraine. Une partie d'entre eux seraient retournés en Ukraine.

ABUS: L'évêque de Coire Joseph Maria Bonnemain a ouvert une enquête contre un jeune prêtre. L'homme aurait agressé sexuellement des mineurs il y a deux ans, lit-on dans les journaux alémaniques de Tamedia. Le vicariat épiscopal de Suisse centrale aurait déjà déposé une plainte pénale en 2022. Le ministère public de Schwyz aurait classé l'enquête, car dans le cas présent, il s'agissait «tout au plus de harcèlement sexuel» et le délai de dénonciation était écoulé.

Le diocèse de Coire a alors ouvert une enquête «pour soupçon d'abus sexuels sur mineurs». L'accusé, qui vit en Allemagne, s'est vu interdire toute activité sacerdotale. Il s'estime lui-même victime d'une campagne de calomnies, a-t-il déclaré au journal.

FOOTBALL: La procédure de candidature pour la Coupe du monde de football 2034 doit être rouverte, selon l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter. La procédure d'attribution des Coupes du monde 2030 et 2034 est une «farce», a-t-il critiqué dans une interview accordée aux journaux de CH Media. Car il n'y a pas de sélection. Pour 2034, l'Arabie saoudite est le seul candidat. L'Association suisse de football arrêtera sa position le 6 décembre, selon CH Media.

PLASTIQUE: Le procédé de recyclage n’a jamais été viable, ni techniquement ni économiquement; les industriels le savent de longue date, mais jouent avec succès sur la corruptibilité des pouvoirs et la crédulité du public, affirme le chercheur Mohamed Larbi Bouguerra dans le Courrier et le Monde diplomatique.

Moins de 10% des 6,3 milliards de tonnes de plastique produit mondialement et jeté entre 1950 et 2017 a fait l’objet d’un recyclage. Sur les milliers de variétés produites, seules deux présentent des propriétés qui rendent le recyclage viable à ce jour: les PET et les polyéthylènes à haute densité (PEHD).

PRO JUNIOR ARC JURASSIEN: Chaque fin novembre depuis plus de 100 ans, les écoliers jurassiens sont invités à vendre du thé, des stylos, et jusqu'en 2021 des timbres, pour récolter des fonds en faveur de Pro Junior Arc jurassien, Pro Juventute de son ancien nom. L'argent récolté sert à venir en aide aux familles nécessiteuses du district.

Or la participation des classes à cette opération a chuté de 45% en cinq ans, écrit le Quotidien jurassien. Les enseignants expliquent leur désintérêt par l'augmentation des charges administratives générales qui leur incombent. La situation inquiète l'association car dans le même temps, les demandes de familles en délicatesse financière sont en hausse: d'environ 30% en 3 ans, selon le journal

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Le Conseil fédéral donne son feu vert à l'exportation par la Suisse de 25 chars de combat Leopard 2 A4 vers l'Allemagne. Berlin a garanti que les chars vendus n'iraient pas à l'Ukraine, en guerre contre la Russie.

- Il y a 10 ans (2014): Décès du photographe américain Lewis Baltz, qui s'est imposé par son regard documentaire sur une face peu séduisante des paysages américains conquis par la «civilisation». Il était né en 1945.

- Il y a 30 ans (1994): La Conférence sur l'orthographe de Vienne décide de réformer modérément l'orthographe allemande.

- Il y a 40 ans (1984): Naissance de l'actrice américaine Scarlett Johansson ("L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux», «Lost in Translation», «La fille à la perle").

- Il y a 50 ans (1974): L'Assemblée générale de l'ONU accorde le statut d'observatrice à l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

- Il y a 100 ans (1924): Naissance de l'actrice américaine Geraldine Page, l'une des actrices de théâtre et de cinéma américaines les plus renommées de sa génération. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 1986 pour son rôle dans «Mémoires du Texas». Elle est décédée le 13 juin 1987 d'une crise cardiaque alors qu'elle était sur scène à Broadway.

- Il y a 110 ans (1914): Naissance du pilote britannique Peter Townsend, héros de la Deuxième Guerre mondiale. Ecuyer du roi George VI puis de la reine Elizabeth II, il a entretenu une liaison avec la princesse Margareth. Etant divorcé, il ne peut toutefois pas l'épouser. Leur liaison suscite une grande controverse dans le royaume. Il s'est ensuite exilé en France où il est décédé en 1995.

Le dicton du jour

«Pour Sainte-Cécile, chaque fève en fait mille.»

