blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le niveau très bas du fleuve Rhin, dû à une sécheresse persistante, pourrait constituer un facteur de risque majeur de hausse des prix des carburants en Suisse au cours des prochaines semaines.

Actu et dicton du jour La sécheresse pourrait faire grimper le prix de l'essence en Suisse !

Les points forts du jour

DROITS DE DOUANE: Après le Canada et le Brésil, la Suisse et une soixantaine de pays se retrouvent visés vendredi à partir de 06h01 (en Suisse) à leur tour par de nouveaux droits de douane américains.

FOOTBALL: Cinq jours après la finale de la Coupe du monde, la reprise du championnat suisse de football sonne vendredi.

Vu dans la presse

SÉCHERESSE Le niveau très bas du fleuve Rhin, dû à une sécheresse persistante, pourrait constituer un facteur de risque majeur de hausse des prix des carburants en Suisse au cours des prochaines semaines, avertit un rapport de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE), relayé vendredi par la Neue Zürcher Zeitung. Un cinquième des importations de pétrole arrive en Suisse par voie fluviale via le Rhin.

Lorsque le niveau d'eau est bas, les navires ne peuvent pas être chargés à pleine capacité, ce qui nécessite davantage de trajets pour transporter la même quantité de marchandises, avec pour effet une hausse des coûts du transport qui se répercute sur le prix de l'essence. Le Touring Club Suisse (TCS) a récemment estimé la majoration de prix qui en résulte à la pompe à environ 8,5 centimes par litre d'essence.

SÉCHERESSE: L'équivalent d'un lac de barrage hydroélectrique s'échappe du réseau suisse d'eau potable par an en raison des fuites de canalisations, constatent vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. «Les pertes sur le réseau s'élevaient en moyenne à 11,9% en Suisse en 2024. Elles sont principalement dues à des ruptures de canalisations et à des fuites», déclare dans les journaux Christos Bräunle, responsable de la communication pour la Société suisse de l'industrie du gaz et de l'eau (SVGW).

Ces 109 millions de mètres cubes d'eau représentent légèrement plus que la capacité du barrage de Contra, dans la vallée de la Verzasca (TI). Le réseau suisse est pourtant le sixième plus fiable d'Europe, selon le rapport EurEau. Seule l'Allemagne (6% de perte) fait mieux que la Suisse parmi ses voisins directs.

CLIMAT: L'association professionnelle des combustibles et carburants liquides Avernergy a fait pression contre une politique climatique ambitieuse de la Suisse, révèle une étude de l'université de Genève, relayée vendredi par le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund.

«La stratégie d'Avenergy visait avant tout à retarder la lutte contre le changement climatique», déclare dans les journaux l'auteur principal de la recherche John Rose. Tout au long de la période étudiée, de 1990 à 2023, Avenergy a tenté de positionner l'industrie pétrolière comme un acteur crédible et légitime de la transition énergétique, ajoute M. Rose.

PIRATAGE: Davantage de données qu'annoncé ont été compromises lors du piratage informatique de la fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE), remarque vendredi Le Temps. Les cybercriminels de DragonForce ont rendu publics jeudi notamment des noms et adresses d'employés de la fondation, mais des personnes et entreprises y ayant suivi des cours sont aussi concernées.

Des procès-verbaux indiquant la réussite ou l'échec à un examen ont entre autres été publiés. Il pourrait y avoir des milliers de documents, qui s'étendent sur des années et jusqu'en 2026, indique dans le journal un spécialiste du dark web. L'IFAGE avait assuré en mai que seules les données des collaborateurs avaient été piratées, mais pas celles des étudiants.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): décès de la légende du catch Hulk Hogan. Il est considéré comme l'un des catcheurs les plus célèbres et les plus titrés de l'histoire.

- Il y a 35 ans (1991): naissance de l'actrice canadienne Emily Bett Rickards ("Arrow», «Supergirl").

- Il y a 50 ans (1976): le pape Paul VI prononce la suspension a divinis (interdiction d'administrer des sacrements) de Marcel Lefebvre, supérieur du séminaire traditionaliste d'Ecône (VS).

- Il y a 80 ans (1946): naissance du chanteur français Hervé Vilard ("Capri, c'est fini», «Méditerranéenne").

Le dicton du jour