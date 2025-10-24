blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

À la place des monuments tibétains, le public peut désormais admirer un bouddha thaïlandais. KEYSTONE

Les points forts du jour

SUISSE-UE: La Conférence des gouvernements cantonaux tient une assemblée plénière extraordinaire vendredi pour se prononcer sur le paquet d'accords avec l'Union européenne, dont la consultation se termine à la fin du mois. Elle communiquera sa prise de position à l'issue de cette assemblée lors d'une conférence de presse.

VOTATIONS FEDERALES: La SSR publie vendredi son premier sondage sur les votations fédérales du 30 novembre. Selon le premier sondage Tamedia/20 Minutes, publié le 15 octobre dernier, l'initiative des Jeunes socialistes visant à instaurer un impôt sur les successions devrait être clairement rejeté. Un oui très serré se dessine en revanche pour l'initiative Service citoyen.

ENTREPRISES: Schindler et Sika publient vendredi matin leurs résultats sur neuf mois. Les analystes consultés par AWP prévoient un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de francs pour Schindler et de 8,6 milliards pour Sika. Holcim présentera ses résultats pour le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires est estimé à 4,0 milliards.

NATIONS UNIES: Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit vendredi pour discuter de l'avenir de l'organisation à l'occasion du 80e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de l'ONU. Elle est célébrée chaque année pour marquer l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 24 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale d'information sur le développement. Son but est d'attirer l'attention du monde sur les problèmes de développement et sur la nécessité de renforcer la coopération internationale pour les résoudre. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST ENCORE...: Comme chaque 24 octobre, c’est aujourd'hui la Semaine du désarmement. Elle vise à promouvoir la sensibilisation et une meilleure compréhension des questions de désarmement et de leur importance transversale. La semaine du 24 octobre, date anniversaire de la fondation des Nations Unies, a été instituée pour la première fois dans le document final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement en 1978. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST ENFIN...: Comme chaque 24 octobre, c’est aujourd'hui la Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information. L'intelligence artificielle transforme rapidement la manière dont l'information est produite, distribuée et consommée dans les espaces numériques. À mesure que les technologies d'IA s'intègrent davantage dans la communication quotidienne, façonnant les fils d'actualité, les résultats de recherche et même la création de contenu, le besoin d'une solide maîtrise des médias et de l'information. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

SPECTACLE LUMINEUX: La projection lumineuse Rendez-vous Bundesplatz devait initialement emmener le public au Tibet. Cependant, la délégation administrative des services parlementaires n’a pas approuvé cette première version, rapportent les titres CH Media.

Seules sont autorisées des projections «sans intentions politiques», justifient les services parlementaires. Le Tibet étant associé à des questions politiques, cette version a été refusée, notamment en raison de la projection sur la façade du Parlement. À la place des monuments tibétains, le public peut désormais admirer un bouddha thaïlandais.

MATIERES PREMIERES: Selon les titres Tamedia alémaniques, l'Economie suisse pourrait particulièrement ressentir les effets des sanctions annoncées par les États-Unis contre les compagnies pétrolières russes. Des experts estiment que plusieurs entreprises actives à l’international mettront volontairement fin à leurs relations avec l’industrie pétrolière et gazière russe afin d’éviter d’être exposées aux sanctions.

En Suisse, la société Litasco, filiale du groupe Lukoil, concerné par ces mesures, est en première ligne. Basée à Genève et employant quelque 4600 personnes, l’entreprise ne fera probablement plus commerce de pétrole russe mais restera active sur le marché. Lukoil et Litasco n’ont pas répondu aux sollicitations du groupe de médias.

PRISONS: En 2023, 82 tentatives de suicide ont été recensées à l’Hôtel de police de Saint-Martin, à Lausanne, soit en moyenne une à deux par semaine, relate 24 heures. Ces chiffres, issus du dernier rapport de la Commission des visiteurs du Grand Conseil, concernent une zone carcérale de seulement 25 cellules, souvent occupées au-delà de la durée légale de 48 heures.

Entre 2022 et 2024, 2034 personnes y ont passé au moins une nuit. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire souligne que ces gestes reflètent des fragilités psychiques, tensions de l’incarcération et conditions de détention. Pour l’avocat Daniel Trajilovic, le confinement en cellules exiguës et rudimentaires accentue le «choc de l’enfermement». Une nouvelle zone carcérale modulable à Orbe est prévue pour 2027 afin de désengorger les structures existantes.

CRIMINALITE: La cheffe de l’Office fédéral de la police (Fedpol), Eva Wildi-Cortés, voit dans les enquêtes menées à terme une source potentielle de revenus. «Plus nous sommes efficaces dans la lutte contre la criminalité organisée, plus nous confisquons de biens», a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à CH Media.

Cet argent est versé dans les caisses de l’État. En 2021, environ 700 millions de francs ont ainsi été saisis, soit environ le double du budget de Fedpol, a précisé Mme Wildi-Cortés. Selon elle, accroître les ressources pour les enquêtes ne coûterait donc pas forcément plus cher.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'actrice irlando-américaine Maureen O'Hara, longtemps considérée comme l'une des plus belles femmes du monde ("Le bossu de Notre-Dame», «Rio Grande», «Notre Agent à La Havane"). Elle a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2014. Elle était née en 1920.

- Il y a 10 ans (2015): Les 270 évêques participant au Synode sur la famille adoptent un rapport final consensuel. Le document remis au pape François appelle à une meilleure intégration dans l'Eglise des divorcés remariés. Les trois paragraphes concernant ce sujet brûlant sont adoptés de justesse, avec les scores les plus faibles: sans jamais évoquer clairement un éventuel accès à la communion des divorcés remariés, ils insistent sur un discernement au cas par cas et sur leur participation pleine et entière à la vie de l'Eglise.

- Il y a 15 ans (2010): Décès de l'écrivain genevois Georges Haldas, l'un des écrivains suisses les plus prolifiques ("Boulevard des philosophes"). Il a écrit plus d'une centaine de chroniques, d'essais, de recueils de poèmes et de traductions. Ses écrits lui ont valu de nombreuses distinctions telles que le Prix Schiller (à deux reprises), le Grand Prix de la Ville de Genève 1971, le Grand Prix C.F. Ramuz en 1985 et le Prix Edouard Rod en 2004 pour l'ensemble de son oeuvre.

- Il y a 30 ans (1995): Le terme «Internet» est officiellement défini par le Federal Networking Council (FNC). Il s'agit d'un système d'information global, relié par un espace d'adressage unique basé sur le protocole IP, et capable de prendre en charge les communications via la suite de protocoles TCP/IP, qui met à disposition ou utilise des services de haut niveau. En d'autres termes, c'est un réseau mondial d'information interconnecté, utilisant des standards communs pour permettre la communication

- Il y a 30 ans (1995): La junte birmane place la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi en résidence surveillée.

- Il y a 65 ans (1960): Naissance du metteur en scène allemand Christoph Schlingensief. Considéré comme le plus grand provocateur du théâtre germanophone contemporain, il a notamment travaillé au Schauspielhaus de Zurich. Il est décédé en 2010.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance de la soprano américaine Cheryl Studer.

- Il y a 80 ans (1956): La Charte des Nations unies entre en vigueur après avoir été finalisée lors de la conférence de Yalta et signée par 50 Etats lors de la conférence de San Francisco le 26 juin 1945.

- Il y a 100 ans (1925): Naissance du compositeur italien Luciano Berio, considéré comme un des grands maîtres de la musique contemporaine ("Sinfonia», «Sequenze"). Il est décédé en 2003.

- Il y a 110 ans (1915): Naissance de l'auteur de bande dessinée Bob Kane, créateur du super-héros Batman avec Bill Finger en 1939. Il est décédé le 3 novembre 1998.

Le dicton du jour

Souvent à la Saint-Florentin,L'hiver laisse son chemin