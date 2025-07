Châtel-St-Denis: un soi-disant guérisseur condamné pour de multiples viols

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

ENVIRONNEMENT: Deux initiatives s'opposant à l'expansion des éoliennes en Suisse doivent être déposées vendredi à la Chancellerie fédérale. La première, intitulée initiative pour la protection des forêts, demande que la nature soit protégée contre l'installation d'éoliennes en forêt. Quant au second texte, l'initiative pour la protection des communes, il exige que tous les habitants impactés par la construction d'éoliennes puissent se prononcer démocratiquement.

NUCLÉAIRE IRANIEN: Une délégation iranienne retrouve vendredi à Istanbul des émissaires français, britanniques et allemands pour de nouveaux pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Les trois pays européens menacent de rétablir les sanctions contre Téhéran. Cette réunion est la première depuis l'attaque israélienne et américaine contre l'Iran à la mi-juin, qui a visé des sites nucléaires et militaires clés et déclenché une guerre de 12 jours.

SYRIE: La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, la Cour de cassation, doit dire vendredi si elle maintient ou annule le mandat d'arrêt visant le président syrien déchu Bachar al-Assad pour des attaques chimiques en 2013 ayant fait plus de mille morts. En novembre 2023, deux juges d'instruction parisiennes spécialisées avaient émis un mandat d'arrêt pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre contre l'ex-dirigeant syrien.

FOOTBALL: La saison 2025-2026 de la Super League de football commence vendredi, avec le FC Zurich qui reçoit le FC Sion à 20h30 au Letzigrund. Les Sédunois vont tenter de faire comme la saison dernière, lorsqu'ils avaient dominé les Young Boys de Berne 2-1 pour leur retour dans l'élite du football suisse.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 juillet, c'est aujourd'hui la journée internationale des femmes et des filles d'ascendance africaine. Elles font partie des groupes les plus marginalisés au monde en raison de l'intersection des discriminations raciales, sexistes et socio-économiques. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 25 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale de prévention de la noyade. La noyade est l'une des principales causes de décès accidentel. En 2019, 236'000 personnes sont mortes à travers le monde par noyade, selon des estimations. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

CINÉMA: Démissions et burn-out s'enchaînent au Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), dont la 24e édition s'est achevée le 12 juillet sur un record d'affluence, rapportent vendredi ArcInfo et Le Nouvelliste. Trois personnes ont quitté leur poste, dont deux à la direction, et trois autres employés sont en arrêt de travail. Des salariés et d'anciens collaborateurs du festival décrivent dans les journaux un climat de travail pesant. Ils pointent du doigt un manque de communication interne, une surcharge de travail chronique et une organisation bâclée. Ils accusent également le directeur du NIFFF, Pierre-Yves Walder, en poste depuis 2021, de comportements parfois violents et de crises d'impulsivité. Ce dernier rejette les critiques.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE: La police judiciaire fédérale (PJF) souffre d'un manque de personnel, qui a des conséquences pour le Ministère public de la Confédération (MPC), indiquent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, qui ont mis la main sur un rapport non publié du Contrôle fédéral des finances (CDF). Faute de ressources suffisantes pour mener les enquêtes, le MPC ne peut ainsi pas traiter certaines affaires. L'autorité de surveillance du MPC (AS-MPC) était arrivée à la même conclusion en janvier. La commission de la politique de sécurité du Conseil national demande jusqu'à 200 postes supplémentaires pour l'Office fédéral de la police (fedpol).

VIOLS: Un homme se prétendant guérisseur, accusé de multiples viols et de contraintes sexuelles, a été condamné jeudi par le Tribunal pénal de la Veveyse, à Châtel-St-Denis (FR), à douze ans de prison, assortis d'un suivi psychiatrique ambulatoire, relatent vendredi La Liberté, 24 Heures et la Tribune de Genève. Cet agriculteur de 58 ans, déjà condamné pour faits similaires en 2016, a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement douze femmes de 2007 à 2022. Il ciblait des personnes vulnérables, leur faisant croire qu'elles souffraient de maladies imaginaires parfois graves, comme des cancers. Il leur expliquait que les actes sexuels qu'il préconisait étaient exclusivement à but thérapeutique, pour, selon lui, débloquer un dos, une nuque ou un ventre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès du chanteur et guitariste britannique Peter Green, fondateur du groupe Fleetwood Mac. Auteur de titres comme «Albatross» et «Oh Well» qui ont façonné le style du groupe et fait sa renommée mondiale, il avait aussi composé «Black Magic Woman», immortalisé ensuite par Carlos Santana. Il était né en 1946.

- Il y a 20 ans (2005): un ours a été aperçu au col de l'Ofen dans les Grisons. C'est la première fois depuis 1923 qu'un plantigrade est observé en Suisse.

- Il y a 25 ans (2000): crash d'un Concorde près de Paris (113 morts).

- Il y a 30 ans (1995): le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPI) inculpe les dirigeants serbes de Bosnie Radovan Karadzic et Ratko Mladic pour génocide et crimes contre l'humanité.

- Il y a 30 ans (1995): un attentat fait huit morts et 150 blessés à la gare Saint-Michel du RER parisien. Il marque le début d'une vague d'attentats attribués au Groupe islamique armé (GIA) algérien.

- Il y a 85 ans (1940): rapport du Grütli du général Henri Guisan durant la seconde guerre mondiale. Dans une époque marquée par l'incertitude, le Vaudois appelle à la cohésion et à la résistance, notamment par la stratégie du réduit alpin.

- Il y a 90 ans (1935): près de 200'000 personnes perdent la vie dans des inondations du fleuve Yangtsé en Chine.

Le dicton du jour

«Si Saint-Jacques est serein, l'hiver sera dur et chagrin».