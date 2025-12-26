Cadeaux des patrons suisses à Trump: «C'est de la corruption», lâche une experte

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

HOCKEY SUR GLACE: La 97e édition de la Coupe Spengler de hockey sur glace débute vendredi à Davos (GR). Parmi les six équipes en lice, les deux clubs helvétiques ont de bonnes chances de ramener un quatrième trophée d'affilée pour la Suisse dans la compétition grisonne. Fribourg-Gottéron, tenant du titre, aura une belle carte à jouer, fort de son bon début de saison et sa deuxième place provisoire en National League. Le HC Davos, solide premier du championnat de Suisse, a cependant les faveurs de la cote et tentera de remporter son premier sacre depuis 2011.

FOOTBALL: Habituellement marqué par une avalanche de matchs de football, le Boxing Day de la Premier League anglaise ne propose vendredi qu'une seule rencontre, entre Manchester United et Newcastle United. Le duel est prévu à 21h00. Cette programmation 2025 du lendemain de Noël, inédite depuis plus de quarante ans, est dictée par un calendrier de plus en plus chargé et des contraintes liées aux droits télévisés, qui fixent les matchs au samedi et au dimanche.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE: Les cadeaux donnés récemment dans le bureau ovale au président américain Donald Trump par des entrepreneurs suisses, dont un lingot d'or et une montre Rolex, sont de la corruption, estime vendredi sur les sites en ligne de 24 Heures et de la Tribune de Genève l'historienne américaine Anne Applebaum, qui vient d'écrire un livre sur la corruption des dirigeants autocratiques.

«Il est évident que des cadeaux d'une telle valeur ne sont offerts qu'en échange d'une contrepartie», ajoute-t-elle. La délégation suisse s'était rendue à Washington pour relancer les négociations sur les droits de douane américains, que M. Trump avait fixés à 39% pour les biens suisses.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): décès de l'acteur américain Jason Robards, Oscar du meilleur second rôle en 1976 pour «Les hommes du président» et en 1977 pour «Julia». Il a également joué dans «Il était une fois dans l'Ouest».

- Il y a 40 ans (1985): assassinat de la primatologue américaine Dian Fossey par des braconniers au Rwanda.

- Il y a 65 ans (1960): naissance de l'entrepreneur et ancien conseiller aux Etats schaffhousois Thomas Minder. Il est considéré comme le père de l'"initiative contre les rémunérations abusives», acceptée en mars 2013.

Le dicton du jour

«À la Saint-Étienne, les jours croissent d'une aiguillée de laine».