blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dicton de ce 26 juin: «En juin trop de pluie, le jardinier s'ennuie».

Actu et dicton du jour «En juin trop de pluie, le jardinier...»

Les points forts du jour

FEUX D'ARTIFICE: Le comité de l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice» décide vendredi s'il retire ou maintient son texte. Le Parlement a enterré le contre-projet il y a une semaine lors des votations finales.

FOOTBALL: La France affronte la Norvège vendredi à 21h00 dans un duel décisif pour la première place du groupe I de la Coupe du monde de football.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 26 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SUISSE-UE: Le président du Centre, Philipp Matthias Bregy, estime vendredi dans la Neue Zürcher Zeitung que la double majorité du peuple et des cantons est nécessaire pour faire adopter les nouveaux accords avec l'Union européenne (UE).

Ces bilatérales III «ont une telle portée et contiennent tellement d'éléments institutionnels que le référendum obligatoire est justifié pour des raisons politiques», explique le conseiller national valaisan. Le paquet d'accords est actuellement examiné par le Parlement. Il pourrait être soumis au vote populaire en 2027.

RELIGION: Une messe d'action de grâce a été célébrée mercredi dans la cathédrale Notre-Dame à Paris pour la contribution suisse à la reconstruction de l'édifice historique du XIIIe siècle, qui avait brûlé en 2019, rapporte vendredi Le Temps. Elle a été présidée par l'évêque de Bâle, Mgr Felix Gmür.

Des dizaines de Jurassiens et les autorités du canton ont fait le déplacement. Parmi eux figurait Gauthier Corbat, député cantonal jurassien à l'origine de cet événement et entrepreneur à la tête de la scierie familiale qui a travaillé en Ajoie (JU) certaines poutres de la flèche de la cathédrale.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): décès du compositeur, pianiste et chef d'orchestre argentin Lalo Schifrin à l'âge de 93 ans. On lui doit la musique de «Mission Impossible» et d'autres films célèbres comme «Bullitt» et «Starsky et Hutch».

- Il y a 10 ans (2016): ouverture à la navigation du canal de Panama élargi. Grâce à des travaux titanesques, le canal a triplé sa capacité et s'est ouvert à des navires pouvant transporter jusqu'à 15'000 conteneurs

- Il y a 10 ans (2016): décès de l'écrivain canadien militant des droits civiques d'origine barbadienne Austin Clarke ("The Polished Hoe").

- Il y a 60 ans (1966): naissance de l'acteur et humoriste français Dany Boon ("Bienvenue chez les Ch'tis», «Radin», «Raid dingue").

- Il y a 95 ans (1931): naissance de l'illustratrice et peintre franco-suisse Anne-Marie Jaccottet, épouse du poète Philippe Jaccottet.

Le dicton du jour

«En juin trop de pluie, le jardinier s'ennuie»