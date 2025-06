Installation de 40 antennes: Musk sème la zizanie à Loèche-les-Bains

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Antennes paraboliques de la station terrestre Brentjong au-dessus de Loèche, dans le canton du Valais, en Suisse, photographiées le 16 juillet 2016. (archives) L'entreprise Signalhorn AG, propriétaire du terrain, a déposé une demande d'autorisation de construire auprès de la commune, pour l'installation de 40 antennes Starlink. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FOOTBALL: Après 18 mois de travaux, la ville de Sion, l'Etat du Valais, le FC Sion et l'Association valaisanne de football tiennent une conférence de presse vendredi matin pour dévoiler si c'est la variante d'une rénovation du stade de Tourbillon ou si c'est la création d'une nouvelle enceinte dédiée au football d'élite au sein du chef-lieu cantonal qui a été retenue.

JURA: Le parti socialiste et les Vert-e-s jurassiens se réunissent simultanément vendredi soir à Delémont pour désigner leurs candidats à l'élection au gouvernement cantonal, agendée le 19 octobre prochain. Du côté du PS, quatre candidats sont en lice. Sauf surprise, le parti n'en écartera aucun de son ticket. Une seule candidate est sortie du bois chez les Vert-e-s. Les autres partis représentés au Parlement ont déjà désigné leurs candidats à l'exécutif.

RDC: La République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda doivent signer vendredi à Washington, sous les auspices des Etats-Unis, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, qui a fait des milliers de morts. Cet accord, que le président américain Donald Trump s'est félicité d'avoir obtenu, s'inspire d'une déclaration de principes approuvée en avril entre les deux pays. Il prévoit des dispositions sur «le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités» dans l'est de la RDC après l'offensive menée par le groupe armé M23, selon le département d'Etat.

ITALIE: Le fondateur du groupe américain Amazon, Jeff Bezos, 61 ans et l'ex-présentatrice TV Lauren Sanchez, 55 ans, doivent se dire «oui» vendredi à Venise. La cité des Doges est divisée quant à l'impact qu'aura ce mariage XXL sur l'image de la ville italienne, déjà bondée de touristes. Selon la presse transalpine, Jeff Bezos et Lauren Sanchez échangeront alliances et voeux sur l'île San Giorgio Maggiore qui fait face à l'arsenal, l'ancien chantier naval de la ville, avant un grand bal samedi.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale des personnes sourdes et aveugles. Ces dernières sont confrontées à des obstacles du fait que la surdi-cécité n'est ni traitée ni reconnue comme un handicap à part entière, ce qui a pour conséquence de les rendre invisibles dans les statistiques, les politiques et les programmes. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 juin, c'est aujourd'hui la journée des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Les MPME représentent 90% des entreprises, 60 à 70% des emplois et 50% du PIB dans le monde. Elles contribuent aux économies locales et nationales et au maintien des moyens de subsistance. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

TÉLÉCOMMUNICATIONS: Un recours va être déposé contre le projet d'installation de 40 antennes Starlink à Loèche-les-Bains (VS), rapporte vendredi Le Nouvelliste. Les opposants et partisans du projet n'ont pas trouvé de terrain d'entente mercredi lors d'une séance d'informations houleuse.

Les opposants récoltent actuellement des signatures pour leur recours, qu'ils ont officiellement annoncé durant la soirée. L'entreprise Signalhorn AG, propriétaire du terrain, a déposé une demande d'autorisation de construire auprès de la commune.

L'agence spatiale américaine privée SpaceX, propriété du milliardaire Elon Musk, a quant à elle déposé au début de l'été une demande de licence de radiocommunication auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

TRANSPORT ROUTIER: Le ministre suisse des transports Albert Rösti veut restreindre les possibilités de limiter la vitesse à 30 km/h dans les localités, indiquent vendredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Il entend autoriser cette réduction de vitesse que dans des cas exceptionnels.

Pour le faire, le conseiller fédéral UDC veut passer par une ordonnance, contre laquelle aucun référendum n'est possible, notent les journaux. Les travaux de consultation sont en cours, indiquent dans les journaux l'Office fédéral des routes. Le Conseil fédéral devrait débattre du projet à la fin août ou au début septembre.

CYBERSÉCURITÉ: L'entreprise de sécurité américaine Bitsight a trouvé 40'000 webcams non protégées dans le monde, dont 300 en Suisse, écrivent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Ces caméras montraient des zones parfois sensibles comme des appartements, des bureaux ou des hôpitaux. Les chercheurs ont identifié ces appareils grâce à des scans systématiques sur Internet. Selon le chercheur en sécurité João Cruz, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières pour accéder aux images de ces caméras.

ALIMENTATION: D'anciens employés de Carna Center lancent de graves accusations contre le marchand de viande suisse, révèle vendredi le Blick. Ils accusent l'entreprise d'avoir vendu de la viande étrangère étiquetée comme suisse. De la viande périmée a aussi été proposée comme viande fraîche, selon eux. Les marchés spécialisés de la viande de Frauenfeld et de Winterthour (ZH) sont au cœur de l'affaire, qui rappelle le scandale en 2015 de Carna Grischa. L'entreprise grisonne avait fait faillite, mais les Carna Center, les anciens établissements affiliés, avaient pu poursuivre leur activité. Les exploitants contestent dans le journal les accusations.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): décès de Chris Squire, le guitariste du groupe Yes. Il était né en 1948.

- Il y a 70 ans (1955): naissance de l'actrice française Isabelle Adjani, lauréate de cinq César de la meilleure actrice ("Possession», «L'Eté meurtrier», «Camille Claudel», «La Reine Margot», «La journée de la jupe"). Elle a été nommée deux fois à l'Oscar de la meilleure actrice.

Le dicton du jour

«Temps de la Saint-Fernand, chaleur et soleil riant».