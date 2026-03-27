Séisme chez les gourmets lausannois: Anne-Sophie Pic s'en va !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le restaurant d’Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace de Lausanne fermera le 31 décembre après 17 ans. (archives) KEYSTONE

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Les points forts du jour

IMMIGRATION: La gauche et les syndicats se lancent dans la bataille contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions». Le texte s'attaque, à terme, aux traités internationaux, notamment l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE. Pour les initiants, «l'immigration incontrôlée» est la source de nombreux maux. Mais pour les opposants, ce texte engendrerait le chaos.

SUISSE-UE: La commission des institutions politiques du Conseil des Etats lance ses travaux sur le paquet d'accords Suisse-UE (Bilatérales III). Elle auditionne ce vendredi des spécialistes sur la question du référendum facultatif ou obligatoire. Une fois n'est pas coutume, cette audition sera publique et retransmise en direct. Les délibérations des commissions se tiennent généralement à huis clos, mais la commission estime que les clarifications qui seront apportées seront utiles au public.

CINÉMA: Les Quartz du cinéma suisse sont décernés vendredi soir à Zurich. «À bras-le-corps» de Marie-Elsa Sgualdo et «Bagger Drama» de Piet Baumgartner caracolent en tête avec sept nominations chacun. Derrière ce duo de tête, plusieurs films totalisent trois nominations comme «En première ligne» de Petra Volpe, qui aborde la pression dans le monde infirmier et «La Cache» du réalisateur vaudois Lionel Baier, dernier rôle de l’acteur français Michel Blanc.

FOOTBALL: L'équipe nationale dispute ce vendredi à Bâle son premier match de l'année. Elle accueille, dans un Parc Saint-Jacques à guichets fermés, l'Allemagne. Le coup d'envoi est prévu à 20h45. Les deux formations ont partagé l'enjeu lors de leurs trois derniers duels. Pour le sélectionneur national Murat Yakin, il s'agit de l'avant-dernier test avant le Mondial 2026, disputé cet été au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Un dernier match de préparation est prévu mardi contre la Norvège.

HOCKEY SUR GLACE: Champions sortants, les ZSC Lions peuvent valider ce soir leur billet pour les demi-finales des play-off de LNA. Les Zurichois mènent 3-0 dans leur série face au HC Lugano. Dans le derby lémanique, Lausanne peut faire le break face à Genève-Servette. Le LHC s'est imposé mercredi aux Vernets et mène 2-1 dans la série.

Vu dans la presse

GASTRONOMIE: Le restaurant d’Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace de Lausanne fermera le 31 décembre après 17 ans, malgré ses 18 points au GaultMillau et ses deux étoiles Michelin, rapporte GaultMillau dans un article publié par le média en ligne blick.ch. Première adresse internationale de la cheffe française, le restaurant du Beau-Rivage Palace n’a jamais obtenu la troisième étoile espérée.

Officiellement, la fin du contrat explique ce départ, alors même que l’établissement a été rénové en 2024 et affichait une croissance. Toutefois, des signes de fragilité apparaissaient: baisse du prix du business lunch, ouverture dominicale envisagée et fréquentation irrégulière, notamment à midi.

JUSTICE: À la suite du décès d’un homme de 40 ans à Chiètres (FR), le Ministère public fribourgeois a ouvert une enquête contre inconnu, selon le Blick. Les investigations sur les causes et les circonstances du décès sont en cours, sans autres détails pour l’instant.

D’après la famille, l’homme s’était rendu à l’hôpital pour des douleurs thoraciques. Malgré un taux élevé de troponine – indicateur d’une atteinte du muscle cardiaque -, il a été renvoyé chez lui après examen. Environ trois heures plus tard, il est décédé à son domicile. L’hôpital n’a pas commenté l’affaire, invoquant la protection des données et le secret médical.

FOOTBALL: Une réforme de la Challenge League propose de passer de 10 à 12 équipes dès 2027/28, avec un système modifié de promotion/relégation incluant un barrage entre le dernier de Challenge League et le 3e de Promotion League, les deux premiers de la 3e division étant automatiquement promus, rapporte le média en ligne Watson.

Cette réforme sera, ce vendredi, au menu des 22 clubs de la Swiss Football League qui doivent décider de l’avenir de l'antichambre de la Super League, critiquée pour son manque d’attractivité et son rôle limité dans la formation. Le projet nécessite une majorité des deux tiers. L’éventuelle intégration d’équipes U21, soutenue par les clubs de Super League sera aussi discutée. Mais les clubs actuels de Challenge League craignent un partage accru de revenus déjà modestes, notamment issus des droits TV.

DEFENSE: Le délai d’attente d’au moins cinq ans pour la livraison du système de défense sol-air MIM-104 Patriot remonte à avant le 28 février, date à laquelle les États-Unis et Israël ont lancé leurs attaques contre l’Iran, selon le chef de l’armement Urs Loher. Dans un entretien accordé à CH Media, il indique ne pas disposer de nouvelles informations, mais estime que les livraisons ne seront pas accélérées.

Avant cette date, un retard de quatre à cinq ans était déjà évoqué. Urs Loher pense que la Suisse recevra ces systèmes «un jour», mais le calendrier dépendra fortement de l’évolution géopolitique. La demande mondiale pour ces systèmes de défense continue d’augmenter.

MOYEN-ORIENT: Malgré une menace sécuritaire jugée élevée, les banques suisses présentes dans la région du Golfe n’ont pas procédé à des évacuations immédiates de leur personnel, selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Les employés de UBS, Pictet, EFG et Lombard Odier ont été invités à travailler depuis leur domicile. Ceux de Julius Bär peuvent également exercer leurs activités en dehors des Émirats. Le directeur général d’UBS, Sergio Ermotti, a indiqué à Bloomberg que la banque pouvait continuer à fonctionner grâce à ses plans d’urgence. De nombreux établissements financiers suisses restent actifs dans la région du Golfe.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 27.03.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Un attentat suicide fait 70 morts, dont 25 enfants et sept femmes, dans la métropole pakistanaise de Lahore. un kamikaze fait exploser une bombe de 20 kilos dans une aire de jeux pour enfants.

- Il y a 20 ans (2006): Décès de l'écrivain et philosophe polonais Stanislaw Lem, auteur notamment de romans de science-fiction ("Solaris», «Cybériade").

- Il y a 60 ans (1966): Naissance du chanteur français Arthur Higelin, dit Arthur H.

- Il y a 125 ans (1901): Naissance de l'auteur américain de bande dessinée Carl Barks, créateur des personnages de Donald Duck, Picsou ou Géo Trouvetot. Il est décédé en 2000.

Le dicton du jour

Le soleil de mars Donne des rhumes tenaces