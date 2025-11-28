Patrons suisses chez Trump: l'un d'entre eux raconte la genèse du projet

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

DOCUMENT - Dirigeants économiques suisses avec Daniel Jaeggi, Mercuria, Alfred Gantner, Partners Group, Johann Rupert, Richemont, Jean-Frédéric Dufour, Rolex, Marwan Shakarchi, MKS PAMP, assis de droite à gauche, lors d'une rencontre avec le président américain Donald Trump, tout à gauche, le mardi 4 novembre 2025, dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, États-Unis. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les relations économiques entre la Suisse et les États-Unis. (MSC ; Rolex ; Partners Group ; Mercuria ; Richemont ; MKS PAMP) *** NO SALES, NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LA MENTION COMPLÈTE DE LA SOURCE *** KEYSTONE

Les points forts du jour

ASILE: Confédération, cantons et communes se réunissent vendredi pour analyser le système de l'asile restructuré il y a six ans. Ils doivent discuteront des aspects qui méritent d'être améliorés et des mesures qui permettront de continuer à développer le système. Lors d'une conférence de presse en fin de journée, ils présenteront les résultats de leurs échanges et les prochaines étapes de la stratégie en matière d'asile 2027. Le conseiller fédéral Beat Jans sera présent.

FORMATION: La Semaine nationale de l'échange, visant à favoriser l'apprentissage d'une des autres langues en Suisse, s'achève vendredi. Pour cette 3e édition, plus de 4600 jeunes sont partis depuis lundi à la rencontre de leurs pairs dans une autre région linguistique du pays. Pour la première fois, l'opération a été étendue à la formation professionnelle.

ITALIE: Les travailleurs italiens sont appelés à cesser le travail vendredi pour une grève générale. Les syndicats dénoncent le projet de budget du gouvernement de la première ministre Giorgia Meloni.

FOOTBALL: L'équipe suisse féminine de football affronte vendredi la Belgique en match amical à Jerez, en Espagne. Il s'agira du premier match sous la conduite du nouveau sélectionneur Rafel Navarro. Ce dernier n'a procédé qu'à peu de changements par rapport à la dernière sélection de sa prédécesseure Pia Sundhage à la fin octobre. La Nati jouera encore mardi contre le Pays de Galles.

SKI ALPIN: Les hommes sont encore à l'honneur vendredi en Coupe du monde de ski alpin à Copper Mountain, aux Etats-Unis, où ils doivent disputer leur deuxième géant de la saison. La première manche est prévue à 18h00 et la seconde à 21h00. Le Suisse Marco Odermatt, qui a enlevé l'épreuve de Sölden en ouverture de la saison, apparaît comme le favori. Le Valaisan Loïc Meillard espère quant à lui se mêler enfin à la lutte pour le podium dans une discipline technique.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE: La rencontre entre six dirigeants d'entreprises suisses et le président américain Donald Trump dans le bureau ovale à Washington dans le but de débloquer les négociations sur les droits de douane américains était le résultat d'une «lutte de plusieurs mois», explique dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund de vendredi l'un d'eux, Alfred Gantner, fondateurs du fonds d'investissement Partners Group.

Le groupe a été dirigé par le conseiller fédéral Guy Parmelin et la secrétaire d'État à l'économie Helene Budliger Artieda, ajoute le milliardaire. Cette dernière l'a appelé le lendemain de la hausse des droits de douane à 39%, au début août. M. Gantner dit alors avoir élaboré un plan en sept points, qu'il a présenté aux autorités fédérales. L'idée «qu'une délégation d'entrepreneurs bien équilibrée devait essayer d'approcher directement Trump» est ensuite née lors de discussions entre Mme Budliger et l'équipe.

DÉFENSE: Le ministre suisse de la défense Martin Pfister veut une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour dégager plus de moyens pour l'armée rapidement, rapportent vendredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Lors d'une séance du Conseil fédéral mercredi consacrée à la sécurité, M. Pfister a indiqué que la Russie pourrait lancer une nouvelle attaque en Europe en 2028 ou 2029.

Il a demandé plus de moyens financiers pour mieux préparer l'armée à la guerre hybride dans les meilleurs délais. Les principaux collaborateurs du ministre, dont le chef de l'armée démissionnaire Thomas Süssli et son successeur Benedikt Roos, ainsi que le chef du renseignement Serge Bavaud, étaient présents à la réunion.

SANTÉ: Le site en ligne stop-tabac.ch ou stopsmoking.ch, la plateforme nationale en quatre langues mentionnée sur les paquets de cigarettes vendus en Suisse et offrant un conseil personnalisé et gratuit pour arrêter de fumer, coûte cher, estiment vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. L'an passé, son fonctionnement a nécessité 1,5 million de francs, mais seules 3600 personnes ont demandé une aide, soit un coût de près de 409 francs par personne.

En 2025, entre janvier et juin, 1 million a été dépensé pour 909 bénéficiaires recensés, soit 1050 francs par tête. Le Fonds de prévention du tabagisme, en charge du site, admet que les résultats actuels sont décevants, mais il les explique par une refonte de la plateforme en janvier 2025. «Les chiffres semblent [...] se redresser à l'automne», précise-t-il dans les journaux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): décès du metteur en scène suisse Luc Bondy, ancien directeur du théâtre de l'Odéon à Paris.

- Il y a 25 ans (2000): la huitième goutte tombe dans «l'expérience de la goutte de poix» lancée en 1927. Cette expérience vise à mesurer l'écoulement d'une goutte de poix, une matière visqueuse qui a un aspect solide, mais qui est en fait liquide. La première goutte est tombée en 1938, d'autres ont suivi en 1947, 1954, 1962, 1970, 1979, 1988, 2000 et 2014.

- Il y a 30 ans (1995): inauguration du Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), une collection d'art contemporain conçue par l'architecte américain Richard Meier.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'acteur et réalisateur américain Ed Harris ("Pollock», «Apollo 13», «The Rock").

Le dicton du jour

«A Saint-Sosthène, il y a des chrysanthèmes».