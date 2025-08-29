Moins de fromage pour les Etats-Unis, une «montagne de beurre» pour le Proche-Orient

blue News et Keystone-ATSt vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La «montagne de beurre» continuera de croître, le beurre étant la forme la plus simple pour transformer le lait excédentaire en produit stockable. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SUISSE – UE: l'initiative Boussole, qui veut que le paquet d'accords avec l'UE soit soumis au vote du peuple et des cantons, doit être déposée vendredi à la Chancellerie fédérale. Les initiants du texte sont en grande majorité alémaniques, issus de l'économie, du PLR ou de l'UDC.

FETE FEDERALE: la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres démarre vendredi à Mollis, dans le canton de Glaris. Jusqu'à 350'000 visiteurs sont attendus à la manifestation, soit près de huit fois la population du canton hôte. Les CFF ont prévu près de 500 trains spéciaux pour cette fin de semaine.

ENERGIE SOLAIRE: Le groupe Tamoil inaugure vendredi à Aigle (VD) une centrale photovoltaïque au sol composée de plus de 3000 panneaux solaires. Répartie sur 15'000 m2, cette centrale compte parmi les plus importantes de Suisse.

TENNIS: Jérôme Kym fait face au plus grand défi de sa carrière professionnelle. L'Argovien de 22 ans affronte l'Américain Taylor Fritz, numéro 4 mondial, au 3e tour de l'US Open vendredi. Après plusieurs années de galère, le plus jeune joueur à avoir représenté la Suisse en Coupe Davis (en 2019, à 15 ans) éclot enfin aux yeux du grand public à New York, où il dispute son premier tournoi du Grand Chelem. Après avoir battu deux Américains aux tours précédents, Kym tentera de faire la passe de trois face à Fritz. Mais la tâche s'annonce très ardue face au Californien, finaliste sortant du tournoi new-yorkais et demi-finaliste du dernier Wimbledon.

Vu dans la presse

COMMERCE: En raison de la baisse des exportations de fromage vers les États-Unis, le surplus de lait suisse devrait être écoulé au Proche-Orient. L'Interprofession du Lait (IP Lait) prévoit d’expédier rapidement 2000 tonnes de beurre et 2000 tonnes de crème vers cette région et vers la Turquie, selon les titres alémaniques de Tamedia. La «montagne de beurre» continuera de croître, le beurre étant la forme la plus simple pour transformer le lait excédentaire en produit stockable.

Afin que les producteurs laitiers obtiennent un «prix convenable par litre», l'IP Lait estime qu’il faut mobiliser 9,5 millions de francs provenant d’un fonds prévu pour de telles situations. Pour atténuer les effets des droits de douane américains, l'IP Lait doit présenter vendredi des mesures concrètes.

SUVA: Visée par une interpellation parlementaire et une résolution syndicale l'invitant à renoncer à ses placements en Israël, en raison de la situation à Gaza, la Suva a fait l'objet d'une demande au titre de la loi sur la transparence (LTrans) de la part de l’Association suisse des avocat·es pour la Palestine (ASAP).

Les documents fournis par le plus grand assureur accidents de Suisse révèlent qu'il a investi 24,9 millions dans des obligations d’État israéliennes et deux banques liées aux colonies, écrit le Temps. Pour l’ASAP, maintenir ces placements contredit les valeurs suisses, alors que M. Netanyahou fait l’objet d’un mandat de la CPI.

La Suva affirme être attachée aux normes internationales en matière de droits de l’homme, mais juge le contrôle des violations «complexe». Son conseil devra décider d’un éventuel désengagement. Plusieurs caisses publiques font actuellement l’objet du même type de demandes de la part de l'ASAP.

LAUSANNE: Craignant un «dégât d’image», l’Association des fonctionnaires de police de Lausanne (AFPL) avait tenté vendredi dernier, sans succès, d’empêcher la Municipalité de communiquer par une requête judiciaire en urgence, rapporte 24 heures. L'AFPL avait ensuite publié un communiqué virulent dénonçant un «dialogue rompu», des mesures «hâtives voire arbitraires» et une communication «dictée par un calendrier politique».

Lundi, avant la conférence de presse officielle qui a révélé l'affaire des groupes WhatsApp, une rencontre entre l’AFPL et l’Exécutif lausannois avait permis d’apaiser partiellement les tensions. La Municipalité avait rappelé sa légitimité décisionnelle et affiché sa volonté de reconstruire une «nouvelle culture» au sein de la police.

LUTTE SUISSE: Le taureau récompensant le lauréat de la la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) a été remplacé et rebaptisé, selon la Südostschweiz. Au lieu de Zibu, le taureau initialement prévu, c'est Hägar, sous un nouveau nom, qui a pris sa place. «Dans le 'temple des dons', le taureau du vainqueur porte le nom de Zibu, qu’il s’agisse de l’original ou de son remplaçant», précise la porte-parole de la FFLS.

Le remplacement d’un prix vivant est une pratique courante lors de la Fête, raison pour laquelle cela n’a pas été communiqué publiquement. La substitution s’explique par un problème de genou du taureau d’origine. On ignore encore si ce dernier pourra être présenté dans l’arène ce week-end.

DANGERS NATURELS: Selon un sondage du Blick réalisé avec l’institut Sotomo, la majorité des personnes interrogées se déclare favorable à une relocalisation forcée en cas de risque naturel à moyen terme.

Le soutien est encore plus marqué pour des interdictions de construction plus strictes dans les zones exposées aux risques naturels: 87 % des participants au sondage se disent «pour» ou «plutôt pour». Dans les deux cas, l’adhésion majoritaire provient aussi bien de la population rurale que des citadins. Environ 5600 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande ont été sondés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès du boxeur bernois Fritz Chervet, l'un des meilleurs de son époque. Il a été champion d'Europe des poids mouches de 1972 à 1976. Après sa carrière de boxeur, il a été huissier au Palais fédéral. Il était né en 1942.

- Il y a 20 ans (2005): L'ouragan Katrina ravage la Nouvelle-Orléans.

- Il y a 30 ans (1995): Echec d'une tentative d'assassinat contre le président géorgien Edouard Chevardnadze.

- Il y a 90 ans (1935): Naissance du réalisateur américain William Friedkin ("French Connection», «L'Exorciste").

- Il y a 90 ans (1935): Décès de la reine Astrid de Belgique dans un accident de voiture à Küssnacht am Rigi (SZ). Le véhicule était conduit par son époux, le roi Léopold III.

Comme chaque année, le 29 août est la Journée internationale contre les essais nucléaires. A cette occasion, «le monde doit parler d’une seule voix pour mettre fin à cette pratique une fois pour toutes», dit le secrétaire général de l'ONT Antonio Guterres. Pour en savoir plus https://www.un.org/fr/observances/end-nuclear-tests-day

Le dicton du jour

Pluie à la Sainte-Sabine,Est une grâce divine