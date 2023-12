Voilà pourquoi 29 décembre est le jour où l'on meurt le plus en Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Selon des études, une hausse des infarctus du myocarde est constatée la dernière semaine de décembre, provoquée notamment par l'ingestion d'aliments lourds et d'alcool, ainsi que le froid. (image d'illustration) imago images/Hans Lucas

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Une délégation du Hamas est attendue vendredi au Caire pour discuter d'un plan égyptien en trois étapes, qui prévoit des trêves renouvelables à Gaza, des libérations échelonnées d'otages détenus par le mouvement islamiste palestinien et de prisonniers palestiniens et, à terme, un cessez-le-feu mettant fin aux hostilités entre Israël et le Hamas. Lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, environ 250 personnes ont été enlevées par le mouvement palestinien, dont 129 restent détenues dans l'enclave palestinienne.

Vu dans la presse

MORTALITÉ: Le nombre de décès augmente chaque année pendant les fêtes de fin d'année, constatent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), la mortalité croît fortement avant Noël, redescend ensuite, avant de s'envoler à nouveau vers la fin de l'année. Le pic mensuel de mortalité est atteint le 29 décembre.

Cette situation est due, selon des études, à une hausse des infarctus du myocarde la dernière semaine de décembre, provoquée notamment par l'ingestion d'aliments lourds et d'alcool, ainsi que le froid.

VIEILLISSEMENT: Le Tessin est devenu le canton suisse à avoir le plus de centenaires sur son territoire, indique vendredi la Neue Zürcher Zeitung, se référant à des données de l'Office fédéral de la statistique (OFS). A la fin 2022, il en comptait 150, soit 42,4 centenaires pour 100'000 habitants. Il est suivi de Neuchâtel (40,2) de Bâle-Ville (38,6) et de Genève (36).

Les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Zoug sont en queue de liste avec moins de 10 centenaires pour 100'000 habitants. La moyenne nationale est de 22 centenaires pour 100'000 habitants.

SANTÉ: Les physiothérapeutes ont fait monter la pression contre le nouveau système tarifaire de la santé, qui doit entrer en vigueur en 2025, écrivent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Leur association, Physioswiss, a déposé une plainte contre l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) auprès de l'autorité de surveillance.

L'association, qui craint une baisse des revenus de la branche, demande l'ouverture d'une procédure pour savoir si l'instauration d'un nouveau système tarifaire est vraiment opportune. Elle reproche également à la Confédération de ne pas disposer d'une base légale pour introduire une composante temporelle tarifaire et affirme que le projet mis en consultation enfreint les règles de calcul des tarifs en fonction de l'économie d'entreprise.

MÉDICAMENTS: La pénurie de certains médicaments en Suisse oblige les pharmaciens à jongler, rapportent vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. «On ne laisse jamais les patients sans solution et il y a plusieurs stratégies», indique dans les journaux le président de la Société vaudoise de pharmacie, Christophe Berger.

Les pharmaciens s'adressent d'abord à plusieurs fournisseurs, ensuite à des collègues, «avant d'aller voir à l'étranger», explique-t-il. Les pharmacies peuvent aussi fabriquer elles-mêmes des préparations, ajoute M. Berger. «En dernier recours, il peut être nécessaire de se tourner vers le médecin pour adapter le traitement».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): décès de la créatrice de mode britannique Vivienne Westwood à l'âge de 81 ans. Elle s'était fait connaître en inventant la mode punk au milieu des années 1970.

- Il y a un an (2022): décès du footballeur brésilien Pelé, première star planétaire du football.

- Il y a 10 ans (2013): le champion du monde de formule 1 Michael Schumacher se blesse grièvement à la tête lors d'un accident de ski dans les Alpes françaises. Il avait été plongé dans un coma artificiel. Traité pendant cinq mois à l'hôpital de Grenoble, «Schumi», sorti du coma, avait regagné la Suisse le 16 juin pour être soigné au CHUV de Lausanne, connu pour ses experts en neurologie.

- Il y a 85 ans (1938): naissance de l'acteur américain Jon Voight ("Macadam Cowboy"). Il est le père de l'actrice Angelina Jolie.

Le dicton du jour

«Neige au blé est bénéfice, comme au vieillard la pelisse».

