Idylle au TF: le juge retrouve une caméra cachée dans une haie de sa propriété en Valais

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le magistrat a découvert la caméra de surveillance au début avril, dissimulée dans une haie de sa propriété en Valais. (image d'illustration) IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

TOURISME: La nouvelle Titlis Tower au sommet du mont Titlis est présentée vendredi à la presse avant son ouverture en fin de semaine au grand public. Conçue par les architectes Herzog et de Meuron, cette tour d'observation de 50 mètres de haut transforme l'ancien site de télécommunications en un édifice en forme de croix, abritant un restaurant, un bar et des espaces d'exposition à plus de 3020 mètres d'altitude.

HOTELLERIE: L'Office fédéral de la statistique (OFS) publie vendredi les chiffres de la parahôtellerie pour l'année 2025. Il s'agit des hébergements tels que les BnB, campings, chambres chez l'habitant. En 2024, ce secteur avait enregistré un recul de 1,5%, une baisse imputable aux visiteurs suisses.

TENNIS: Trois Suissesses tenteront vendredi à Roland-Garros de rallier les 8es de finale des internationaux de France de tennis. La Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 11) sera la favorite face à l'Américaine Peyton Stearns (78). Ce ne sera pas le cas de Viktorija Golubic (82), qui affronte l'Ukrainienne Marta Kostyuk (15), ni de Jil Teichmann (170), qui défie la Tchèque Karolina Muchova (10), mais la Zurichoise et la Biennoise semblent capables d'un nouvel exploit sur la terre battue parisienne.

FOOTBALL: Victorieuses 2-1 à l'aller, les joueuses de Servette Chênois peuvent remporter un troisième sacre national en Women's Super League de football vendredi à partir de 19h00 à domicile contre Young Boys lors du match retour de la finale. La dernière victoire des Bernoises face aux Servettiennes remonte à août 2019. Mais le penalty transformé par Maja Jelcic lundi en fin de match a toutefois permis aux championnes de Suisse en titre de conserver l'espoir d'une «remontada».

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 29 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale des casques bleus des Nations unies. Elle vise à rendre hommage à leur service et leur sacrifice. Plus de 4500 casques bleus ont perdu la vie pour la cause de la paix, dont 59 pour la seule année 2025. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

TRIBUNAL FÉDÉRAL: Une caméra était cachée chez le juge fédéral, qui a entretenu une relation amoureuse avec une de ses collègues, révèlent vendredi 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Le magistrat a découvert la caméra de surveillance au début avril, quelques semaines avant la parution du premier article de la Weltwoche sur leur liaison.

Dissimulée dans une haie de sa propriété en Valais, l'appareil était orienté vers l'entrée de la maison. Le juge a déposé une plainte auprès de la police valaisanne et lui a remis le dispositif. La procureure générale du Valais, Beatrice Pilloud, confirme avoir reçu la plainte pénale, mais refuse de faire d'autres commentaires.

TRIBUNAL FÉDÉRAL: L'ancien président du Tribunal fédéral (TF) Ulrich Meyer appelle dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt de vendredi les juges fédéraux ayant entretenu une relation amoureuse à démissionner. En dissimulant leur relation amoureuse, ils ont «sciemment laissé le Tribunal fédéral sombrer dans une crise institutionnelle», déclare M. Meyer.

Il exige également la démission de la commission administrative, l'organe supérieur de direction et de gestion du TF, estimant que celle-ci n'a pas assumé ses responsabilités. «Les membres devraient en tirer les conséquences et permettre un nouveau départ». La loi interdit aux «personnes qui font durablement ménage commun» de siéger simultanément au sein de la plus haute juridiction du pays, afin de préserver son indépendance.

ÉBOULEMENT: Jusqu'à 870'000 mètres cubes de roches restent instables au Petit Nesthorn, au-dessus de Blatten (VS), un an après l'éboulement qui a rasé en grande partie le village, relate vendredi le Walliser Bote. La situation n'est cependant pas préoccupante pour l'instant, car les mesures indiquent à nouveau une stabilisation des mouvements, relève dans le journal Alban Brigger, ingénieur au Service des dangers naturels du canton du Valais.

La situation au glacier de l'Oigschtchummun suscite en revanche des inquiétudes. Des clichés datés du 25 mai et transmis au journal montrent de récentes ruptures de la langue glaciaire ainsi qu'une structure fortement fissurée et instable. Le Service des dangers naturels ne voit toutefois aucun signe laissant présager un éboulement massif de roches ou de glace dans l'immédiat.

HORLOGERIE: Le bilan des nouvelles montres «Royal Pop» de Swatch est «super positif», indique dans Le Temps de vendredi Vivian Stauffer directeur général du groupe horloger suisse. Lors de leur lancement, le 16 mai, des files d'attente se sont formées devant les boutiques de Swatch. Depuis lors, la fréquentation ne redescend pas, ajoute-t-il.

A Milan, Paris ou Zurich, le nombre de visiteurs est passé «du simple au triple», relève M. Stauffer. «Et cette augmentation du trafic a des effets sur les autres gammes» et «renforce les ventes sur toutes les collections».

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 29.05.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): introduction du badge jaune pour les non-musulmans en Afghanistan. Il vise à empêcher la police de harceler, par exemple, les hindous parce qu'ils ne respectent pas les codes vestimentaires musulmans.

- Il y a 30 ans (1996): le premier ministre israélien sortant Shimon Peres est battu lors des élections législatives par le Likoud (droite nationaliste) de Benyamin Netanyahou.

- Il y a 70 ans (1956): naissance de la chanteuse américaine La Toya Jackson, sœur de Michael Jackson et cinquième des neuf enfants Jackson.

- Il y a 70 ans (1956): naissance du politicien tessinois Filippo Lombardi (PDC/TI), conseiller aux Etats de 1999 à 2019 et président du PDC en 2012-2013.

- Il y a 75 ans (1951): décès de l'humoriste, animatrice, chanteuse et actrice américaine Fanny Brice, incarnée par Barbra Streisand dans la comédie musicale et le film «Funny Girl».

- Il y a 75 ans (1951): naissance du caricaturiste autrichien Gerhard Haderer, auteur de «La vie de Jésus».

Le dicton du jour

«Le jour de Saint-Maximin s'embaume le jasmin».