blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Selon la Cour, près de 1400 meules ont disparu sans apparaître dans les comptes.

Les points forts du jour

MUSIQUE: Le Montreux Jazz Festival (MJF) démarre ce vendredi et fête son 60e anniversaire avec une soirée d'ouverture spéciale orchestrée par la chanteuse britannique Raye.

DROITS HUMAINS: Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit vendredi à Genève dans un débat urgent sur la situation à El-Obeid au Soudan. La communauté internationale redoute un massacre dans cette ville du Nord-Kordofan.

MALTRAITANCE ANIMALE: Le gouvernement soleurois présente vendredi matin le rapport d'enquête externe sur le grave cas de maltraitance animale découvert en novembre dernier à Ramiswil (SO). Quelque 120 chiens malades et sous-alimentés avaient dû être euthanasiés.

MONDIAL 2026: Les trois derniers 16es de finale ont lieu vendredi en Amérique du Nord. Si l'Argentine, championne du monde en titre, devrait mettre fin à l'aventure du Cap-Vert (samedi 00h en Suisse), la rencontre entre l'Australie et l'Egypte (20h en Suisse) s'annonce bien plus équilibrée entre deux nations n'ayant jamais remporté un match de phase finale de Coupe du monde.

PEOPLE: La fête de mariage XXL de Taylor Swift doit avoir lieu vendredi au Madison Square Garden de New York.

Vu dans la presse

JUSTICE Le Tribunal du district d'Entremont (VS) a condamné un fromager du val de Bagnes, plusieurs fois primé pour son fromage à raclette, à une peine pécuniaire de 27'000 francs avec sursis pour abus de confiance, rapportent 24 heures et la Tribune de Genève. Entre 2015 et 2018, le prévenu a vendu à son profit des meules appartenant à la Laiterie de Lourtier (VS), causant un préjudice de 113'263 francs.

Selon la Cour, près de 1400 meules ont disparu sans apparaître dans les comptes. Le fromager, qui reconnaît une partie des faits mais conteste le montant du dommage, affirme avoir voulu compenser des frais de livraison non remboursés. Le tribunal a renoncé à l'expulser de Suisse, relevant ses 25 ans de résidence et ses solides attaches dans le pays. Les parties peuvent encore faire appel.

BANQUES: L’investisseur Remo Stoffel va déposer une plainte à plusieurs millions contre la Banque cantonale des Grisons (GKB) et sa filiale BZ Bank devant le tribunal civil compétent, rapporte la Südostschweiz. Le tribunal devra trancher si M. Stoffel doit recevoir des banques un peu plus d’un demi-milliard de francs ou non. Une porte-parole a confirmé au journal la saisine de la justice après une tentative de conciliation restée sans accord.

Les deux banques continuent de rejeter les accusations, selon le quotidien. La GKB et BZ Bank feront valoir leur position dans le cadre de la procédure judiciaire si une plainte est déposée. Le plaignant reproche à BZ Bank, selon de précédents communiqués, des manquements à ses obligations en lien avec une relation client et un produit de placement.

BASKETBALL: Disputée à Fribourg dans une BSF Arena à guichets fermés, la rencontre des qualifications pour le Mondial 2027 entre la Suisse et la Serbie de la Superstar NBA Nikola Jokic a réuni 8113 spectateurs, dont une majorité de Serbes. Qu'importe, La Liberté et les Freiburger Nachrichten soulignent qu'il s'agit du record d'affluence pour un match de l'équipe de Suisse de basketball.

La précédente marque avait été réalisée l'an dernier à la Vaudoise aréna de Lausanne, lors d'une rencontre de l'équipe de Suisse M19 comptant pour la Coupe du monde de la catégorie. Jeudi, dans l'antre de Fribourg-Gottéron, la Suisse s'est inclinée 73-97.

TENNIS: Belinda Bencic a critiqué le système de contrôle antidopage auquel sont soumis les professionnels, dans un entretien accordé au Tages-Anzeiger. «Ce qui m'agace, c'est la peur permanente dans laquelle vivent les joueuses et les joueurs. On en devient paranoïaque», dit la Saint-Galloise. Afin de ne manquer aucun contrôle, elle n'éteint jamais la sonnerie de son téléphone. «Il m'est déjà arrivé que mon téléphone sonne huit fois à 22 heures», argumente-t-elle. Selon le quotidien, trois contrôles manqués en l'espace d'une année peuvent entraîner une suspension d'un à deux ans.

L'affaire de Markéta Vondrousova alimente actuellement les discussions. La Tchèque a été suspendue quatre ans pour avoir refusé un contrôle antidopage, sans avoir jamais été contrôlée positive. De son côté, Jannik Sinner n'a écopé que de trois mois de suspension après deux contrôles positifs. «Dans les affaires de dopage, tout le monde n'est pas traité de la même manière», dénonce Belinda Bencic.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Décès de l'écrivain thurgovien Markus Werner ("Am Hang"). Il est l'auteur de sept romans, tous loués par la critique. Il a reçu pratiquement tous les prix prestigieux de l'espace germanophone.

- Il y a 30 ans (1996): Naissance du chanteur français Kendji Girac ("Les yeux de la mama").

- Il y a 50 ans (1976): Opération de commandos israéliens à Entebbe (Ouganda) pour à libérer les otages d'un avion français détourné.

- Il y a 75 ans (1951): Naissance du dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier, alias «Baby Doc» (président de 1971 à 1986). Son père, François Duvalier, avait spécialement abaissé l'âge minimum requis pour accéder à la présidence de 40 à 20 ans afin de permettre à son fils de lui succéder.

Le dicton du jour