Ueli Maurer (au troisième plan à gauche) comptait parmi les convives le 3 septembre dernier à la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. KEYSTONE

Les points forts du jour

VATICAN: La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter se rend vendredi à Rome, où elle doit rencontrer le pape Léon XIV et le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin au Vatican. Après l'audience avec souverain pontife, la présidente de la Confédération assistera samedi à la prestation de serment de 27 nouvelles recrues de la Garde suisse pontificale. En raison du décès du pape François, la cérémonie de prestation de serment, initialement prévue le 6 mai dernier, a été reportée.

SALAIRE MINIMUM: Le comité d'initiative en faveur d'un salaire minimum dans le canton de Fribourg démarre vendredi sa campagne devant la presse. La votation doit se tenir le 30 novembre. Lancé par la gauche et les syndicats, le texte vise à ancrer dans la loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT) un salaire minimum obligatoire de 23 francs de l'heure. Tant le Grand Conseil que le Conseil d'Etat fribourgeois s'opposent au texte. Un salaire minimum existe à ce jour à Genève, à Neuchâtel, dans le Jura, à Bâle-Ville et au Tessin.

HOCKEY SUR GLACE: Six matches de la National League de hockey sur glace sont programmés vendredi soir. Nouveau leader du classement, Lausanne se déplace à Zoug, où le LHC visera dès 19h45 un sixième succès consécutif. Fribourg-Gottéron, qui pointe au 3e rang du classement, est également en quête d'une sixième victoire d'affilée en accueillant Rapperswil-Jona. Genève-Servette évoluera aussi à domicile, face à Lugano, alors que Bienne et Ajoie se déplacent respectivement à Kloten et à Langnau.

Vu dans la presse

DIPLOMATIE: L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer a été invité une deuxième fois en moins d'un mois par Pékin, relate vendredi Le Temps. Après une première visite controversée le 3 septembre pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'UDC zurichois s'est à nouveau rendu en Chine le 26 septembre, cette fois-ci à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire contre le Japon.

Selon l'agence de presse Chine nouvelle, citée par Le Temps, l'«ancien président de la Confédération suisse» a été la personnalité la plus en vue d'une conférence de paix organisée par Pékin à cette occasion. Interrogée par le journal, la Chancellerie fédérale répond qu'elle n'a pas été informée par Ueli Maurer de ces invitations, précisant qu'il n'existe aucune obligation d'information à ce sujet pour les anciens membres du Conseil fédéral.

ÉNERGIE: Les Vert-e-s peinent à faire aboutir leur initiative «solaire» qui demande que les surfaces bâties adaptées en Suisse soient toutes, à terme, équipées par des installations solaires, rapporte vendredi Le Courrier. Seules 88'000 signatures ont été récoltées. Il en manque encore 32'000 d'ici à la fin novembre pour avoir une marge suffisante.

«Nous sommes inquiets», indique dans le journal la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone. «La mobilisation autour de la transition et du climat devient difficile dans un contexte de retour en arrière et de démantèlement de la politique climatique au Parlement». Elle assure cependant que le texte est «bien reçu dans la rue».

CIRCULATION ROUTIÈRE: La Confédération veut doubler le nombre de kilomètres soumis à une limitation de vitesse à 80 km/h sur les autoroutes, relate vendredi le Blick. «Au cours des prochaines années, il est prévu d'étendre cette mesure à 2200 kilomètres», déclare dans le journal un porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU).

Des panneaux électroniques sont actuellement utilisés sur 1015 kilomètres dans chaque sens pour réduire la vitesse aux heures de pointe. L'OFROU justifie cette mesure par le fait que les autoroutes atteignent leur capacité maximale à 80 km/h.

ÉBOULEMENT: Le vice-président de Blatten (VS), la commune en grande partie rasée par l'effondrement du glacier du Birch le 28 mai, a été condamné par ordonnance pénale pour avoir pénétré dans la zone interdite, affirme vendredi le Walliser Bote. Martin Kegel a gravi le cône de débris le 28 juin.

Le ministère public du Haut-Valais l'a condamné à 30 jours-amende à 95 francs, à une amende de 700 francs et à des frais de procédure de 400 francs. Il a également prononcé des condamnations pénales à l'encontre d'autres personnes pour avoir pénétré sans autorisation dans la zone interdite ou enfreint l'interdiction de vol avec un drone.

BANQUES: Deux Suisses sur trois (65%) craignent un départ du géant bancaire UBS de la Suisse, révèle un sondage Tamedia, relayé vendredi par les journaux du groupe de presse. Seules 25% des personnes interrogées disent ne pas le redouter.

S'il n'y a pratiquement pas de clivage entre les femmes (64%) et les hommes (66%) sur les craintes d'un déménagement d'UBS, les tendances sont plus marquées selon les convictions politiques. Ainsi, 42% des sympathisants des Vert-e-s ne le «craignent pas» ou «plutôt pas», contre 27% pour ceux des socialistes, 16% pour ceux du PLR, 25% pour ceux de l'UDC ou encore 21% pour ceux du Centre.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss envisage d'affecter du personnel de cabine indien sur ses vols à destination de Montréal, écrivent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Interrogée, la compagnie aérienne indique qu'aucune décision définitive n'a encore été prise.

Les membres d'équipage indiens gagnent entre 583 et 952 francs par mois, selon leur grade, précise Swiss. Le salaire de base du personnel de cabine de Swiss à Zurich s'élève à un peu plus de 3800 francs. Le syndicat Kapers dénonce le fait que la compagnie aérienne recourt de plus en plus à des employés étrangers pour des raisons de coût.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): de violentes intempéries accompagnées de pluies torrentielles font 17 morts sur la Côte d'Azur.

- Il y a 25 ans (1990): l'Allemagne instaure le jour de l'unité allemande pour commémorer la réunification de l'ancienne RDA avec la République fédérale d'Allemagne en 1990.

- Il y a 30 ans (1995): l'ancienne vedette du football américain O.J. Simpson est acquittée à Los Angeles. L'homme était accusé d'avoir poignardé à mort son ancienne femme Nicole et le petit ami de celle-ci.

- Il y a 60 ans (1965): décès du médecin, philosophe et écrivain alémanique Max Picard ("Le visage humain», «La fuite devant Dieu"). Il était né en 1888.

- Il y a 80 ans (1945): naissance de l'écrivain argovien Klaus Merz, lauréat du grand prix de littérature suisse en 2024.

- Il y a 80 ans (1945): création de la Fédération syndicale mondiale (FSM).

- Il y a 90 ans (1935): le dirigeant fasciste italien Benito Mussolini ordonne l'invasion de l'Ethiopie.

- Il y a 125 ans (1900): naissance de l'écrivain américain Thomas Wolfe ("L'ange exilé"). Il est décédé en 1938.

Le dicton du jour

«Octobre en gelées, chenilles trépassées»