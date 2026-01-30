Crans-Montana: au 144, la prise de conscience progressive de l'horreur

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SKI ALPIN: La Coupe du monde fait halte à Crans-Montana pour son dernier week-end de compétition avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina, moins d'un mois après le terrible incendie qui a endeuillé la station valaisanne. Une descente dames, la sixième de la saison, est programmée vendredi dès 10h00. Leader du classement de la spécialité avec 400 points, l'Américaine Lindsey Vonn sera la grande favorite. Côté suisse, les regards se tourneront vers la Valaisanne Malorie Blanc, qui rêve de briller devant son public.

FISCALITE: Les cantons entrent dans la danse et s'opposent à l'imposition individuelle. Dix cantons ont saisi le référendum cantonal contre la loi fédérale sur l’imposition individuelle. La Conférence des gouvernements cantonaux avait déjà exprimé son désaccord avec cette réforme. Les cantons ont déjà pris des mesures pour corriger la «pénalisation du mariage». Une réforme complète du système n'est pas nécessaire.

VOTATIONS FEDERALES: La SSR publie ce vendredi son premier sondage en vue des votations fédérales du 8 mars. Selon le sondage 20 minutes/Tamedia publié il y a une dizaine de jours, les Suisses diraient un petit oui à une réduction de moitié de la redevance SSR. Ils pencheraient aussi pour le oui avec l'imposition individuelle et les deux textes sur l'argent liquide alors que le fond pour le climat serait rejeté.

IRAN: Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi est attendu ce vendredi en Turquie, pays qui souhaite jouer un rôle de médiateur afin d'apaiser les tensions entre Téhéran et Washington. Selon Ankara, le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan entend réitérer à cette occasion l'opposition de la Turquie à toute intervention militaire contre l'Iran, en insistant sur les risques d'une telle initiative pour la région et le monde». La Turquie partage plus de 550 km de frontière avec la République islamique.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: Le 1er janvier, entre 1h30 et 3h du matin, la Centrale d'urgence du 144 a reçu 171 appels en relation avec l'incendie meurtrier du Constellation à Crans-Montana (VS), révèle la chaîne de télévision France 2, dans son «JT de 20 Heures», jeudi soir.

Dans ce reportage, relayé en fin de soirée par divers portails d'information suisses, la chaîne publique française publie des extraits de ces enregistrements, qui ont été versés dans le dossier d'instruction par l'Organisation cantonale valaisanne des secours. Ces conversations entre la centrale qui coordonne l'intervention des ambulances et des témoins du sinistre, des victimes et des personnes qui leur ont porté secours permettent de comprendre la prise de conscience progressive de l'horreur et de l'ampleur de l'incendie.

JUSTICE: Le Ministère public valaisan doit reprendre l’enquête concernant un incendie survenu à Viège, révèle le Walliser Bote. Le Tribunal cantonal a exigé que la responsabilité de la commune et du Canton soit examinée. Il a annulé une ordonnance de classement rendue par le Ministère public dans cette affaire. Lors de l’incendie du 14 octobre 2024, deux personnes ont perdu la vie. Leurs proches ont déposé un recours contre le classement de la procédure.

Ils ont notamment fait valoir que des prescriptions en matière de protection incendie pourraient ne pas avoir été respectées et que les possibilités d’évacuation étaient insuffisantes. La commune de Viège affirme avoir effectué tous les contrôles de protection incendie prescrits. Le Canton aurait pour sa part reçu un rapport concluant qu’aucune intervention cantonale n’était nécessaire.

MARACON (VD): A la Municipalité de Maracon trois municipaux ont quitté leurs fonctions entre octobre et novembre 2025, ne laissant plus que deux élus en place. À six mois des élections générales, une élection complémentaire était impossible et l’Exécutif ne pouvait plus siéger légalement.

Le Canton est donc intervenu en nommant un municipal ad hoc: Jean-François Croset, ancien préfet de Lavaux-Oron, rapporte 24 heures. Cette situation est exceptionnelle, selon les autorités cantonales, car la désignation d’un délégué externe jusqu’à la fin de la législature est rarissime. Aucun municipal sortant ne se représentera aux prochaines élections, mais sept nouveaux candidats briguent les sièges.

JUSTICE: Un homme est parvenu à accéder à un poste de direction à l’Institut zurichois de médecine légale au moyen d’un diplôme universitaire falsifié, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Le Ministère public du canton de Zurich a définitivement condamné ce ressortissant allemand de 52 ans, comme l’indique une ordonnance pénale citée par le journal. L’homme aurait déclaré s’être «laissé entraîner dans une bêtise».

L’institut affirme vérifier les dossiers de candidature dans la mesure du possible, notamment en demandant des extraits du casier judiciaire et en procédant à des tests d’aptitude. Durant l’engagement, «diverses contradictions» seraient apparues, selon l’institut cité par le quotidien. Confronté à ces incohérences, le chef de département a démissionné. Les investigations menées par l’institut ont ensuite permis de mettre au jour la falsification.

RESEAUX SOCIAUX: En l’espace de deux semaines, plusieurs groupes Facebook romands d’entraide entre femmes – «Girls Meeting», «Swiss Girls» et «Swiss Girls & Boys» – ont été suspendus puis supprimés sans possibilité de recours rapportent les titres ESH Media. Le 31 décembre 2025, «Girls Meeting», fort de 25'000 membres et actif depuis dix ans, disparaît après une notification évoquant une infraction aux standards sur l’exploitation d’êtres humains, liée à une publication ancienne laquelle rappelait que le groupe n’était pas un site de rencontres.

Les administratrices dénoncent une mauvaise interprétation, probablement automatisée. Les fondatrices des autres groupes, également très modérés, n’ont reçu aucune explication précise. Malgré plusieurs demandes, Facebook a refusé de réexaminer les décisions. Les administratrices déplorent l’absence de dialogue humain et craignent une vague de suppressions similaires. Certaines ont tenté de recréer leurs communautés, sans succès durable.

ASSURANCES SOCIALES: Outre le Contrôle fédéral des finances, les autorités cantonales du marché du travail ont également averti de problèmes liés au nouveau système de paiement des prestations de chômage, selon les titres Tamedia alémaniques. En juillet 2025, les cantons ont signalé les difficultés attendues, comme l’a rapporté le groupe de médias en se référant à un procès-verbal de séance.

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) était informé des conséquences d’une interruption du système durant plusieurs semaines. Il avait averti les cantons d’un «afflux très important de clients» pendant la phase d’arrêt. Plusieurs participants à la discussion ont souligné que la charge de travail supplémentaire serait difficilement gérable. Le Seco a reconnu certaines erreurs, les attribuant principalement à des problèmes hérités d’anciens responsables du projet. La surveillance parlementaire se penchera sur cette panne informatique.

