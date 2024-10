Mauvaise récolte de blé: le pain va coûter plus cher en Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une mauvaise récolte de blé provoque un renchérissement des prix de la farine et du pain en Suisse. Imago

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, doit diriger vendredi la grande prière hebdomadaire et prononcer un prêche qui pourrait donner le ton des plans de l'Iran après son attaque de missiles mardi contre Israël. Cette rare prise de parole doit aussi intervenir trois jours avant le premier anniversaire de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, le 7 octobre 2023.

AUTOMOBILE: Les Etats membres de l'Union européenne (UE) doivent confirmer vendredi l'imposition de droits de douane sur les voitures électriques importées de Chine. L'Allemagne, qui redoute une guerre commerciale avec Pékin, s'oppose à cette mesure. La Commission européenne prévoit d'ajouter aux 10% de taxe déjà en place une surtaxe allant jusqu'à 35% sur les véhicules à batterie de fabrication chinoise. Ces droits compensateurs doivent entrer en vigueur à la fin octobre. Selon l'UE, leur objectif est de rétablir des conditions de concurrence équitables et de défendre la filière automobile européenne et ses quelque 14 millions d'emplois.

CINÉMA: L'actrice Pamela Anderson reçoit vendredi en soirée dans le cadre du Zurich Film Festival (ZFF) le Golden Eye Award, une récompense pour l'ensemble de sa carrière et pour son rôle dans le nouveau film «The Last Showgirl», projeté à Zurich. L'Américano-Canadienne, âgée de 57 ans, s'était notamment fait connaître dans la série populaire «Alerte à Malibu», en 1992.

HOCKEY SUR GLACE: La saison de la National Hockey League (NHL) commence vendredi à Prague avec une rencontre entre les New Jersey Devils, qui alignent trois 3 Suisses, et les Buffalo Sabres. Onze Helvètes devraient griffer les glaces nord-américaines durant la saison. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Sigenthaler (New Jersey), Roman Josi (Nashville), Kevin Fiala (Los Angeles), Nino Niederreiter (Winnipeg), Pius Suter (Vancouver), Philipp Kurashev (Chicago), Janis Moser (Tampa Bay) sont certains de disputer l'ensemble de la saison à moins d'une blessure. Le gardien Akira Schmid (Las Vegas) et Lian Bichsel (Dallas) pourraient, eux aussi jouer, en NHL cette saison.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 4 octobre, c'est aujourd'hui le début de la semaine mondiale de l'espace. Elle vise à célébrer la contribution des sciences et des techniques spatiales à l'amélioration de la condition humaine. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ALIMENTATION: Une mauvaise récolte de blé provoque un renchérissement des prix de la farine et du pain en Suisse, constate vendredi le journal Blick. Le détaillant bâlois Coop a déjà prévenu qu'il allait adapter les prix de ses pains. Quant à Migros, le groupe est encore en train de faire ses calculs. Selon Thomas Weisflog, vice-directeur de Granum, l'interprofession de la branche suisse des céréales, des oléagineux et des protéagineux, la récolte de blé et d'orge panifiables sera cette année en Suisse inférieure d'un tiers à celle de l'année dernière.

VIOLENCE: L'attaque au couteau commise mardi par un étudiant chinois à Zurich contre des enfants et ayant fait trois blessés fait des vagues sur les réseaux sociaux en Chine, rapportent vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. De nombreux utilisateurs se montrent indignés par cette agression. Le nom de l'assaillant a également été publié sur la plateforme et son canal Instagram est inondé de commentaires négatifs. L'homme de 23 ans a été placé en détention préventive jeudi. Les raisons de son acte ne sont pas encore connues.

ÉNERGIE: La Confédération veut prolonger le financement des installations solaires alpines au-delà de la fin 2025, affirment vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Elle étudie un sauvetage des projets par voie d'ordonnance. Les recours déposés par les associations de protection de l'environnement contre plusieurs installations solaires dans les Alpes mettent en danger le concept «Solar Express» adopté par le Parlement.

La Confédération veut payer jusqu'à 60% des coûts d'investissement, mais sous la condition que 10% de l'installation prévue alimente le réseau d'ici à la fin 2025. Selon plusieurs sources, une tentative de sauvetage sera mise en place la semaine prochaine au sein de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats. Une autre tentative de sauvetage est aussi discutée par les cantons.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès de l'actrice et chanteuse américaine Diahann Carroll, pionnière pour les comédiennes noires à la télévision américaine. Elle était devenue internationalement connue avec la série «Dynasty» dans les années 1980. Elle était née en 1935.

- Il y a 10 ans (2014): décès de l'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier ("Baby Doc"). Il avait dirigé Haïti de 1971 à 1986, année où il a été renversé par une révolte populaire.

- Il y a 20 ans (2004): décès du designer Willy Guhl, pionnier du design industriel suisse. Parmi ses créations figure «Loop», une chaise longue en Eternit créée en 1954.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'écrivain chilien Luis Sepúlveda ("Le vieux qui lisait des romans d'amour"). Forcé à l'exil sous la dictature d'Augusto Pinochet, il est mort du Covid-19 en avril 2020 en Espagne.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du réalisateur français Jean-Loup Hubert ("Le grand chemin», «La reine blanche").

- Il y a 200 ans (1824): proclamation de la république du Mexique.

Le dicton du jour

«À la Saint-François d'Assise, si tu bâtis, sois prudent pour tes assises».

