La Broye : Plusieurs structures d’accueil et écoles font face à une série de cas de gale

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 05.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA : Jessica et Jacques Moretti sont à nouveau auditionnés, ce vendredi à Sion, dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Les époux français ont déjà été entendus à deux reprises depuis l'ouverture de l'enquête pénale les visant. Jacques Moretti, qui devait être entendu une nouvelle fois en avril, avait finalement été exempté pour raisons médicales. Cette double audition se tient deux jours après celle de l'ancien municipal en charge des constructions de la commune de Chermignon (2013-2016).

FOOTBALL : L'équipe de Suisse féminine affronte Malte vendredi à 19h30 pour son avant-dernier match dans la première phase de qualification pour la Coupe du monde. Elle peut décrocher la première place du groupe en cas de victoire face à une équipe qu'elle a facilement battue (4-1) à l'aller. Cette rencontre sera également l'occasion d'inaugurer le nouveau stade de Lugano.

TENNIS : Alexander Zverev tient peut-être enfin son moment en Grand Chelem. L'Allemand, troisième mondial, est le grand favori parmi les quatre demi-finalistes restants à Roland-Garros. Il affrontera l'espoir tchèque Jakub Mensik (ATP 27), alors que l'autre demi-finale verra s'affronter Matteo Arnaldi (ATP 104) et Flavio Cobolli (ATP 14) dans un duel 100% italien.

AUJOURD’HUI, C’EST... : Comme chaque 5 juin, c’est aujourd’hui la Journée internationale de l'environnement. Depuis des années, nous affirmons que limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C est indispensable pour éviter les pires conséquences du changement climatique. Aujourd’hui, ce seuil est sur le point d’être dépassé. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/environment-day

AUJOURD’HUI, C’EST... : Comme chaque 5 juin, c’est aujourd’hui la Journée internationale de la pêche illégale. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), plus d'un tiers des stocks halieutiques sont surexploités. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/end-illegal-fishing-day

Vu dans la presse

JUSTICE : Le député UDC bernois Maxime Ochsenbein et le député suppléant jurassien Pierre-Alain Droz (hors parti) ont déposé une dénonciation pénale et un signalement urgent auprès du Ministère public de la Confédération concernant la venue en Suisse de l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, rapporte le Journal du Jura. Ils demandent aux autorités d’examiner si sa participation à une conférence à Genève, le 8 juin et sa visite du Palais fédéral, le lendemain, présentent des risques pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou la lutte contre la propagande en faveur d’organisations terroristes. Invitée en Suisse par le conseiller aux Etats genevois Carlo Sommaruga (PS), Rima Hassan fait l'objet de poursuites de la justice française pour apologie présumée du terrorisme, elle comparaitra le 7 juillet. MM. Ochsenbein et Droz sollicitent l’étude d’éventuelles mesures de contrôle, de restriction ou d’interdiction si les conditions légales sont réunies.

SANTE : Plusieurs structures d’accueil et écoles de la Broye font face depuis avril à une série de cas de gale, rapporte La Liberté. Cette maladie cutanée contagieuse, transmise par contact rapproché, a conduit les établissements à renforcer les mesures d’hygiène et à limiter les interactions entre enfants. Les parents et personnels dénoncent toutefois un manque de clarté et des consignes parfois variables, notamment sur la durée de quarantaine des enfants et les protocoles de retour en classe ou en crèche. Les autorités sanitaires vaudoises précisent au journal qu’il ne s’agit pas d’une épidémie mais de «flambées», la gale n’étant pas à déclaration obligatoire et restant relativement fréquente. Les autorités insistent sur le fait que la maladie est bénigne mais très contagieuse, surtout chez les très jeunes enfants. En Suisse, divers foyers de gale ont été constatés ces dernières années, dans des crèches à Winterthour en 2023 ou dans les casernes militaires de Gossau en 2024 et de Kloten en 2025.

FOOTBALL : Pour le sélectionneur national Rafel Navarro, les Suissesses ne sont pas encore assez agressives ni suffisamment combatives dans leur jeu. «Nous devons devenir un peu plus difficiles à affronter sur le terrain, moins gentilles», déclare-t-il dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung. Selon lui, le fair-play reste important. Mais lorsqu'une adversaire est au sol, les joueuses sont généralement capables de savoir si elle a réellement été touchée ou non. Navarro souhaite renforcer la mentalité de gagnantes au sein de l'équipe. «La volonté de gagner doit être une valeur permanente, et pas seulement le jour du match», dit le sélectionneur. À ses yeux, même lors d'un simple exercice d'échauffement, il est extrêmement important de chercher à gagner.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès du psychologue américain Jerome Bruner, l'un des principaux représentants de la théorie cognitive de l'apprentissage et défenseur de la détermination sociale de la perception.

- Il y a 30 ans (1996) : Le groupe électrotechnique allemand AEG est dissous, 113 ans après sa fondation. L'assemblée générale approuve la fusion-absorption par le géant Daimler-Benz.

- Il y a 70 ans (1956) : Naissance du réalisateur sud-africain Roger Michell ("Coup de foudre à Notting Hill», «The Duke").

- Il y a 200 ans (1826) : Décès du compositeur allemand Carl Maria von Weber ("Der Freischütz», «L'invitation à la danse").

Le dicton du jour

Les bains que prend Saint-Norbert, inondent toute la terre,