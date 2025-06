Le premier système antibouchon romand va démarrer sur l'A9

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le premier système antibouchon romand sera mis en fonction fin juin entre Lausanne-Vennes et Chexbres. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DESASTRES NATURELS: La 8e réunion de la Plateforme mondiale pour la diminution des menaces liées aux désastres naturels se termine ce vendredi après quatre jours de travaux à Genève. Co-présidente, la Suisse doit dévoiler avec l'ONU un document avec des recommandations.

DIPLOMATIE: La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni reçoit ce jour le président du Conseil européen Antonio Costa et le président argentin Javier Milei. Cette rencontre entre les deux dirigeants de droite, qui défendent une ligne assez souverainiste, et l'instance européenne est symboliquement importante. Par ailleurs, au Daghestan russe, le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov doit s'exprimer notamment sur la guerre en Ukraine.

ATHLETISME: 5e étape étape de la Ligue de diamant ce soir à Rome, avec trois atouts suisses: Angelica Moser à la perche, Simon Ehammer à la longueur et Jason Joseph sur 110 m haies. Dans la Ville Eternelle, Moser sera en terrain conquis puisqu'elle y avait décroché l'or l'an dernier aux Championnats d'Europe. Ehammer visera une nouvelle victoire sur le grand circuit, lui qui détient la meilleure performance mondiale 2025 avec 8m34. Et Jason Joseph tentera de confirmer son très bon chrono de 13"22 signé récemment à Langenthal.

AUJOURD'HUI C'EST...: La Journée mondiale de la langue russe. Elle est célébrée pour marquer l'anniversaire de la naissance d'Alexandre Pouchkine, grand poète russe. Cette journée a été instituée par une décision du Département de l'information de l'ONU en 2010. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CIRCULATION ROUTIERE: Pour la première fois en Suisse romande, un système antibouchon sera enclenché, relatent 24 heures et la Tribune de Genève. Il sera mis en fonction fin juin entre Lausanne-Vennes et Chexbres. Une série de capteurs détectent les embouteillages ainsi que les accidents. Un algorithme commande une réduction de la vitesse maximale autorisée à 100 km/h voire à 80. Il est possible de descendre à 60.

Les secteurs Vennes – Belmont et Belmont – Lutry bénéficieront du déploiement à la fin de 2025. L'extension du système antibouchon en direction d’Yverdon, sur l’A1, entre La Sarraz et Chavornay est prévu en 2027, alors que sa mise en oeuvre entre Lutry et Bourg-en-Lavaux aura lieu en 2028.

JUSTICE: Un skieur belge avait mortellement percuté un skieur italien en décembre 2023 à Crans-Montana (VS). Le fautif a été reconnu coupable d'homicide par négligence, rapporte Le Nouvelliste. Condamné par ordonnance pénale par la justice valaisanne, le vingtenaire écope notamment d’une peine en jours-amende pour un total de 3600 francs.

Pour le Ministère public, le Belge a fait preuve de négligence coupable. Sa vitesse «manifestement excessive» ne lui a pas permis d’éviter l’impact. Il devra supporter les frais de justice et les frais de procédure de la famille du défunt. Au civil, cette dernière réclame près de 100'000 francs de dédommagement.

SECURITE: Selon le Blick, la Confédération a augmenté ses dépenses pour des entreprises de sécurité privées au cours des dernières années. L’Office fédéral de la police (Fedpol) a dépensé chaque année entre 300'000 et 440'000 francs pour le recours à des entreprises privées jusqu’en 2021.

L’an dernier, Fedpol aurait même versé 800'000 francs à des sociétés privées. «La situation en matière de menace a nettement évolué pendant et après la pandémie de Covid-19», s'est justifié Fedpol auprès du quotidien zurichois. Le besoin en soutien externe aurait même dépassé les attentes de la police fédérale, selon Blick.

ASILE: Selon le Tages Anzeiger, la Direction de la sécurité du canton de Zurich aurait ajusté à la hausse la limite supérieure d’occupation des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile mineurs. Cette modification aurait provoqué des incohérences dans les chiffres relatifs à la capacité des centres. Ces données avaient été demandées par la Commission de gestion du Grand Conseil.

D’après le Tagi, la Direction de la sécurité n’aurait pas indiqué la capacité habituelle pour trois sites. Si elle l’avait fait, elle aurait dû déclarer une sur-occupation de ces centres. La Direction de la sécurité a répondu au quotidien zurichois qu’elle n’avait jamais affirmé que les capacités mentionnées correspondaient à la limite normale.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'acteur français Pierre Brice ("Winnetou"). Il était né en 1929.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de la réalisatrice belge Chantal Akerman ("La Captive», «No Home Movie"). Elle est décédée en 2015.

Le dicton du jour

Les bains que prend Saint-Norbert,Inondent toute la terre