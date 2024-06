Bürgenstock: huit cantons ferment leurs postes de police

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CONCOURS CANIN: Une centaine de chiens Saint-Bernard défileront dans les rues des Martigny vendredi en fin d'après-midi. Un cortège qui marquera le lancement du concours de l'Union mondiale des clubs de St-Bernard (UMSB/WUSB) qui se déroulera durant le week-end. Outre les expositions et le concours, l'accès au Barryland sera libre et diverses animations seront proposées.

TENNIS: Les demi-finales du tableau masculin de Roland-Garros se déroulent vendredi à Paris. Le duel opposant le prochain no 1 mondial Jannik Sinner et le prodige espagnol Carlos Alcaraz promet des étincelles. Les deux jeunes stars du circuit mondial ont remporté chacun quatre de leurs huit premiers affrontements. L'autre demi-finale oppose le finaliste des deux dernières éditions, le Norvégien Casper Ruud, à l'Allemand Alexander Zverev.

AUJOURD’HUI, C’EST... la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments: Comme chaque 7 juin, c’est aujourd’hui la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments qui vise à attirer l’attention et inspirer l’action pour prévenir, détecter et gérer les risques d’origine alimentaire, dans l’optique de contribuer à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé humaine, à la prospérité économique, à l’agriculture, à l’accès au marché, au tourisme et au développement durable. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

BÜRGENSTOCK: Au moins 45 postes de police seront temporairement fermés en raison du sommet pour la paix en Ukraine au Bürgenstock. Au minimum, huit cantons ont prévu de fermer des postes, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. Les autorités auraient précisé qu'elles restaient pleinement opérationnelles.

Par téléphone, toutes les polices seraient joignables au numéro d'urgence 117. « Nous avons l'habitude de collaborer et de nous soutenir mutuellement», a déclaré le commandant de la police cantonale de Nidwald, Stephan Grieder, à CH Media. Selon lui, le réseau national de sécurité est bien rodé.

SALAIRES: Les chauffeurs de taxi travaillent à plein temps, pour 1500 à 2500 francs par mois. Ce bas niveau de salaire souligne la précarisation d’un métier sous pression, rapporte 24Heures. «Dans les années 90, un chauffeur pouvait toucher jusqu’à 130’000 francs de chiffre d’affaires par an», confirme l’indépendant Pierre-André Giacometti. Cela a changé. L’augmentation de l’offre (arrivée d’Uber à Lausanne en 2015, développement des transports publics, etc.) et la pression sur les prix – ces deux événements étant liés – ont réduit la part globale de ce gâteau et donc des gains.

CORONALEAKS: Les communications saisies auprès du groupe de presse Ringier et de son directeur général Marc Walder ne doivent pas être exploitées. Le tribunal des mesures de contrainte de Berne a pris cette décision il y a quelques jours, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia.

L'échange d'e-mails entre Marc Walder et Peter Lauener, l'ancien chef de la communication de l'ex-conseiller fédéral Alain Berset, est hors d'atteinte. La raison en est la protection des sources journalistiques et le secret rédactionnel. Le jugement n'est pas encore définitif.

Anniversaires et jubilés

Il y a 65 ans (1959): Naissance de l'ancien président américain Mike Pence (2017-2021).

- Il y a 70 ans (1954): Décès du mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'ancien cycliste suisse Albert Zweifel, cinq fois champion du monde de cyclo-cross.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du scénariste belge de bande- dessinée Jean Dufaux, auteur de séries comme «Jessica Blandy», «Giacomo C.», «Djinn» ou «La complainte des landes perdues».

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du chanteur et acteur espagnol Miguel Rios ("A Song of Joy").

- Il y a 95 ans (1929): Le Vatican devient un Etat indépendant.

Le dicton du jour

Juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux

ro, ats