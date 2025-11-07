Accident mortel à Ferney-Voltaire : une septuagénaire suisse fauche un homme et son chien

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Gravement blessé, le piéton est décédé le lendemain, et son chien n’a pas survécu au choc, rapporte la Tribune de Genève (image symbolique). sda

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

JUSTICE: Le Tribunal de district de Zurich rend son jugement vendredi dans le procès d'un chauffeur d'Uber accusé d'avoir abusé sexuellement de plusieurs clientes en état d'ébriété dans son véhicule entre avril et juillet 2024. Le prévenu nie en grande partie les faits reprochés. Le Ministère public réclame neuf ans et demi de prison contre lui et son expulsion du territoire suisse durant douze ans. La défense demande que la sanction se limite à une peine pécuniaire avec sursis, sans expulsion, faute de preuve, selon elle.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Les CFF présentent ce vendredi le résultat de l'adjudication du marché concernant 116 rames à deux étages pour la Suisse romande et le RER zurichois. Ces trains devraient être mis en service à partir des années 2030.

SECURITE: Un exercice national de gestion de crise, impliquant Confédération, cantons, Parlement fédéral et des villes, se termine vendredi. Le scénario porte sur une menace hybride contre la Suisse. L'exercice permettra à la Confédération et aux cantons de tester l’efficacité et l’efficience de leurs organisations de crise, ainsi que la coordination entre institutions et autorités de différents niveaux fédéraux.

BRESIL: La Cour suprême brésilienne commencer à examiner vendredi le recours de l'ex-président Jair Bolsonaro contre sa condamnation pour tentative de coup d'État. L'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022), âgé de 70 ans, avait écopé de 27 ans de prison.

Vu dans la presse

CHEMIN DE FER: Les CFF doivent faire examiner plus de 400 vieux trains pour détecter la présence éventuelle d’amiante et d’autres substances nocives, rapportent les titres CH Media. Sont concernés les véhicules construits avant 1990, époque où l’amiante était encore autorisée en Suisse. Entre 2026 et 2030, plusieurs milliers d’échantillons seront prélevés, a indiqué le porte-parole des CFF, Moritz Weisskopf. Les CFF dépenseront 1,4 million de francs pour les analyses réalisées par une entreprise spécialisée. Sur la base des résultats, ils élaboreront un plan de dépollution et d’élimination des substances nocives, dont la mise en œuvre est budgétée à 3,5 millions de francs.

NUMERISATION: L’association Société numérique a vivement critiqué la mise en œuvre du nouveau dossier électronique du patient dans les journaux Tamedia alémaniques. Son co-directeur, Erik Schönenberger, a déclaré que le Conseil fédéral faisait «malheureusement tout faux» en matière de sécurité des données. Il estime que les bases de données centralisées sont des cibles privilégiées pour les pirates informatiques et que le risque d’abus est extrêmement élevé. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a répliqué qu’un stockage décentralisé sur les smartphones serait trop risqué, car en cas de perte de l’appareil, les données médicales seraient irrémédiablement perdues.

PROCHE-ORIENT: Organisée par la Fondation Gobat pour la paix, la table ronde intitulée «Quelle politique suisse au Proche-Orient?», prévue jeudi soir au Gymnase de Bienne et du Jura bernois, a été annulée sur recommandation de la Police cantonale pour raisons de sécurité, rapporte le Journal du Jura. Le débat s’est tenu uniquement en ligne. L’événement auquel participaient notamment l'ex-conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey et le conseiller national Manfred Bühler, a fait l’objet de menaces sur les réseaux sociaux. L’association Swiss4Palestine, opposée à la présence d’une représentante de l’Association Suisse-Israël, s'est réjouie de cette annulation. Une trentaine de manifestants ont célébré cette annulation sur place. Des visiteurs venus assister au débat ont, pour leur part, exprimé leur colère face à une atteinte à la liberté d’expression.

PROCHE-ORIENT: Martin Pfister a proposé mercredi un dialogue aux manifestants pro-palestiniens de l’Université de Genève, rapportent les journaux Tamedia. Le conseiller fédéral, qui devait donner mercredi soir une conférence sur le paquet d’accords avec l’UE, a d’abord été hué et sifflé par les protestataires. «Chacun a le droit d’exprimer son opinion», a-t-il déclaré dans une interview. Il a ajouté que son offre de discuter après la conférence n’avait pas été acceptée. «Pour mener un dialogue, il faut aussi être prêt à écouter», a-t-il encore souligné.

JUSTICE: Un prêtre neuchâtelois d’origine italienne sera jugé en février 2026 à Urbino (Italie) pour «violences sexuelles aggravées» sur une mineure de 14 ans, révèle Arcinfo. Les faits remontent à 2020, alors que le prêtre vivait avec sa mère et l’aide-soignante de celle-ci, dont la fille est la victime présumée. La jeune fille a dénoncé les abus en 2023, déclenchant une enquête italienne ayant abouti à des preuves jugées solides. Suspendu depuis septembre 2023 par l’évêque Charles Morerod, le prêtre, déjà sanctionné pour malversations financières, demeure écarté de tout ministère. L’audience préliminaire est fixée au 19 février 2026, la victime s’étant constituée partie civile.

JUSTICE: Le 28 octobre, dans la ville frontalière de Ferney-Voltaire (Ain), un homme promenant son chien a été percuté par une voiture dont la conductrice a pris la fuite. Gravement blessé, le piéton est décédé le lendemain, et son chien n’a pas survécu au choc, rapporte la Tribune de Genève qui reprend un article du Pays Gexien. Grâce à la coopération franco-suisse, la voiture a été identifiée et sa propriétaire, une septuagénaire suisse, arrêtée et placée en garde à vue. Elle a été libérée sous contrôle judiciaire et devra répondre de ses actes devant la justice française. L’enquête se poursuit.

PROCHE-ORIENT: Selon des déclarations rapportées par la Neue Zurcher Zeitung, l’ambassadeur de Suisse en Israël se dit «prudemment optimiste» par rapport au cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La question d’une participation de soldats suisses à une force internationale de stabilisation ne se pose pas pour le moment, a précisé Simon Geissbühler. Un mandat de l’ONU en ce sens est encore en phase de préparation à New York. La Suisse soutient le plan de paix américain à hauteur de 20 millions de francs, destinés à des ONG, à l’Autorité palestinienne et au centre de coordination civilo-militaire (CMCC).

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Le démocrate Joe Biden remporte l'élection présidentielle aux Etats-Unis, en battant le président sortant Donald Trump. Le républicain n'a pas reconnu sa défaite.

- Il y a 25 ans (2000): Le républicain George W. Bush bat le vice-président démocrate sortant Al Gore lors de l'élection présidentielle américaine.

- Il y a 25 ans (2000): Hillary Clinton devient la première ex-première dame à être élue au Sénat américain.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du musicien aéricain Thommy Thayer, guitariste principal du groupe Kiss depuis 2002.

Le dicton du jour

À la Saint-Ernest, Abats les pommes qui te restent