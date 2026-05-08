«Pas de Suisse à 10 millions»: l'UDC envisage un relèvement de l'âge de la retraite

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une affiche pour la campagne de l'initiative UDC. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

GLACIERS: Le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS) fait le point sur la couche de neige tombée sur les glaciers du pays durant l'hiver. L'épaisseur de cette couverture neigeuse a des conséquences sur la fonte des glaciers durant l'été. Elle agit en effet comme un manteau protecteur.

MUSIQUE: Le comité d'organisation de la Fête fédérale de musique qui se déroulera du 14 au 17 mai à Bienne donnera vendredi davantage de détails sur cette manifestation. Sa présidente Nadja Günthör fera le point sur le déroulement de la fête et sur la sécurité. La maire de Bienne Glenda Gonzalez Bassi soulignera elle l'importance de cet événement pour la ville. Plus de 500 sociétés de musique et 25'000 musiciens seront présents pour cette fête des fanfares et des harmonies. Plus de 100'000 mélomanes sont attendus à Bienne pendant le week-end de l'Ascension.

CYCLISME: Jonas Vingegaard est le grandissime favori du Giro, qui s'élance vendredi en Bulgarie. Le Danois peut devenir le huitième coureur de l'histoire à gagner les trois grands Tours s'il ramène le maillot rose à Rome dans trois semaines. Tadej Pogacar, Paul Seixas, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Joao Almeida, Juan Ayuso, Florian Lipowitz... la liste des absents englobe tous les meilleurs coureurs de classement général de la planète, hormis donc Vingegaard qui avance avec une pancarte énorme au départ vendredi à Nessebar, la «perle de la Mer noire». Cinq Suisses seront au départ de cette 109e édition du Giro: les frères Jan et Fabio Christen, Johan Jacobs, Robin Froidevaux et Fabian Lienhard.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 8 mai, c’est aujourd’hui la Journées du souvenir et de la réconciliation en l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale. Instaurée en 2004 par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette commémoration internationale vise à rendre hommage à l'ensemble des victimes de ce conflit, écrit l'ONU. Elle rappelle les souffrances incommensurables qui ont directement conduit à la création de l'ONU, dont la mission primordiale est de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Le souvenir de ces atrocités est essentiel pour comprendre l'impératif de la paix et de la dignité humaine.Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

VOTATIONS FEDERALES: Un relèvement de l’âge de la retraite pourrait constituer une mesure envisageable si l’initiative «Non à une Suisse à 10 millions d’habitants» était acceptée. Domenik Ledergerber, président de l’UDC du canton de Zurich et membre du comité d’initiative, l’a déclaré devant la Commission des institutions politiques du Conseil national, rapporte le Blick.

Les membres de la commission auraient interrogé les initiants sur la manière de faire face au vieillissement de la population sans immigration. «Travailler plus longtemps est un scénario réaliste», répond le politicien UDC. Selon lui, le vieillissement démographique rend de toute façon nécessaire un âge de la retraite plus élevé, indépendamment de l’initiative. Jusqu’à présent, l’UDC avait évité d’établir un lien entre cette initiative et l’âge de la retraite, relève le Blick.

VIOLENCES DOMESTIQUES: La Suisse se prépare à renforcer la lutte contre les violences domestiques avec une surveillance électronique active des auteurs, 24 h/24 et en temps réel, révèlent 24 heures et la Tribune de Genève. Le canton de Vaud lancera un projet pilote au second semestre 2026 avec 6 à 12 bracelets. «Le but est que la peur change de camp», affirme Vassilis Venizelos, président de l’association Electronic Monitoring dont tous les cantons hormis le Tessin et le Valais sont membres, dans une interview.

PHARMA: L’entreprise de biotechnologie Corden Pharma construira finalement sa nouvelle usine chimique aux États-Unis plutôt qu’à Schweizerhalle, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. L’entreprise doit annoncer prochainement l’emplacement exact de la future usine.

Le directeur général, Michael Quirmbach, a laissé entendre que le protectionnisme aux États-Unis ne laissait guère d’autre choix à l’entreprise que de renoncer à l’expansion prévue en Suisse. «Les États-Unis sont clairement l’endroit que les clients privilégient actuellement», déclare M. Quirmbach au journal. Corden Pharma prévoit d’engager «plusieurs centaines de personnes» aux États-Unis. La suspension du projet à Schweizerhalle avait été révélée la semaine dernière par CH Media.

JUSTICE: Le Tribunal cantonal supérieur de Zurich a mis un terme à une procédure pénale visant la clinique de chirurgie cardiaque de l’hôpital universitaire de Zurich, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Le Ministère public avait ouvert à l’été 2020 une procédure préliminaire concernant d’éventuelles infractions pénales commises par Francesco Maisano.

Cette enquête faisait suite à un rapport commandé par la direction de l’hôpital après un signalement interne d’un lanceur d’alerte. La procédure a finalement été classée, tout comme une plainte déposée par l’Association des patients, le tribunal n’ayant pas accordé l’autorisation nécessaire à l’ouverture d’une procédure pénale. L’Association des patients reprochait à Francesco Maisano et à son équipe des violations du devoir de diligence.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 08.05.2026

Anniversaires et jubilés-

- Il y a un an (2025): L'Américain Robert Prevost est élu pape sous le nom de Léon XIV.

- Il y a 5 ans (2021): Décès du chimiste américain Spencer Silver, l'un des inventeurs du Post-it en 1970.

- Il y a 30 ans (1996): Le transport d'un conteneur de déchets nucléaires de l'usine de retraitement française de La Hague vers le site de stockage intermédiaire de Gorleben, en Allemagne, donne lieu à la plus grande opération policière de l'histoire à cette date.

- Il y a 80 ans (1946): Inauguration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

- Il y a 100 ans (1926): Naissance du réalisateur et naturaliste britannique David Attenborough, auteur notamment de nombreux documentaires.

- Il y a 120 ans (1906): Naissance du réalisateur italien Roberto Rossellini ("Rome, ville ouverte», «Allemagne, année zéro», «Stromboli"). Il est décédé en 1977.

Le dicton du jour

«Au jour de Saint-Boniface, Toute boue s'efface»