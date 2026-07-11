La capitale ukrainienne Kiev a été frappée samedi par une attaque de missiles russes, qui a fait six blessés, ont affirmé les autorités. Deux séries d'explosions ont retenti aux premières heures de la journée.

Les sirènes d'alerte aérienne ont commencé à retentir plusieurs minutes après la première explosion, ont rapporté des journalistes de l'AFP sur place.

«L'ennemi attaque la capitale avec des missiles. Veuillez rester dans des lieux sûrs», a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkatchenko.

Toujours plus de missiles

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a précisé sur Telegram que six personnes avaient été blessées lors de l'attaque, dont trois ont été hospitalisées.

Depuis juin, Kiev est la cible de frappes massives, menées avec un nombre croissant de missiles, en particulier balistiques, plus rapides et complexes à intercepter. Trente personnes y ont été tuées lors d'un bombardement d'une ampleur inédite, dans la nuit du 1er au 2 juillet.

L'attaque de samedi intervient au lendemain de frappes de drones ukrainiens qui ont touché des infrastructures pétrolières en Russie ainsi que le port de Taganrog (sud).