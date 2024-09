Depuis le 24 février 2022, les troupes russes sont entrées sur le territoire ukrainien déclenchant un conflit qui a provoqué de nombreuses destructions et entraîné une crise humanitaire. ATS

Des drones ukrainiens ont «détruit» un entrepôt contenant des missiles et des munitions d'artillerie dans l'ouest de la Russie, selon une source des services de sécurité ukrainiens. Les autorités russes ordonnent, elles, des évacuations en raison d'un «incendie».

Des vidéos, publiées sur les réseaux sociaux et par des médias russes et ukrainiens, montrent d'impressionnantes explosions répétées et un immense panache de fumée.

L'AFP n'est pas en mesure de confirmer leur authenticité dans l'immédiat.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des drones ont «littéralement détruit» un entrepôt situé dans la région de Tver, à Toropets, a déclaré la source ukrainienne.

Armement stocké

Des missiles balistiques, des bombes aériennes guidées et des munitions d'artillerie y étaient stockés, selon elle.

«Après les frappes de drones ukrainiens, une détonation très puissante s'est produite», a ajouté cette source.

En 2018, Dmitri Boulgakov, à l'époque vice-ministre russe de la Défense, avait affirmé qu'un entrepôt dédié au stockage de missiles, de munitions et de matériaux explosifs serait bientôt mis en service à Toropets, selon l'agence d'Etat Ria Novosti.

Cette ville se trouve à environ 400 km au nord-ouest de Moscou.

Les autorités régionales de Tver ont elles annoncé sur Telegram qu'un «incendie (était) en cours d'extinction à l'endroit où sont tombés les débris d'un drone» à Toropets, sans mentionner d'entrepôt d'armement.

Elles ont affirmé que les systèmes de défense antiaérienne continuaient de «repousser une attaque de drones massive» contre la ville.

«Afin d'assurer la sécurité des habitants, le gouverneur de la région de Tver, Igor Roudenia, a ordonné une évacuation partielle de la population», ont indiqué les autorités.

L'Ukraine mène régulièrement des frappes de drones contre le territoire russe, touchant parfois des cibles très éloignées de ses frontières.

Elle affirme souvent viser des infrastructures militaires ou énergétiques afin de perturber la logistique des troupes russes, qui ont envahi le pays en février 2022.

Kiev mène ces frappes en réplique aux bombardements russes qui dévastent quotidiennement son territoire.

Une cinquantaine de drones interceptés

L'armée russe a par ailleurs annoncé mercredi avoir détruit dans la nuit 54 drones ukrainiens, dont la moitié au-dessus du territoire de la région russe de Koursk, théâtre d'une offensive ukrainienne d'ampleur depuis début août.

Pendant la nuit, «les systèmes de défense antiaérienne ont détruit 54 drones aériens ukrainiens», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Selon l'armée russe, 27 drones ont été détruits au-dessus de la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine, les drones restants ayant été abattus dans les régions russes de Briansk (16), Smolensk (7), Belgorod (3) et Oriol (1).

Dans la région de Belgorod, quatre personnes ont été blessées et hospitalisées à la suite d'une attaque de drone, a écrit sur Telegram le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.

