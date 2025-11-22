  1. Clients Privés
Plan Trump Kiev et Washington prévoient des pourparlers en Suisse dimanche

ATS

22.11.2025 - 16:16

L'Ukraine va mener des pourparlers dimanche à Genève avec les Etats-Unis pour discuter du plan de Donald Trump visant la fin de la guerre avec la Russie. Le DFAE se dit «prêt» à faciliter les discussions en Suisse.

Le président Volodymyr Zelensky a signé samedi un décret formant la délégation qui sera chargée de participer «au processus de négociations avec les Etats-Unis et d'autres partenaires internationaux de l'Ukraine, ainsi qu'avec des représentants de la Russie».
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.11.2025, 16:16

22.11.2025, 16:46

La réunion doit avoir lieu dimanche à Genève, ont indiqué des sources gouvernementales allemandes à l'agence de presse allemande DPA. L'information a été confirmée à Keystone-ATS par une source diplomatique à Genève. Des représentants des principaux Etats européens doivent prendre parts aux discussions.

«Dans les prochains jours, nous lancerons en Suisse des consultations entre de hauts responsables ukrainiens et américains sur les paramètres possibles d'un futur accord de paix», avait indiqué samedi sur Facebook Roustem Oumerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien.

«L'Ukraine aborde ce processus avec une compréhension claire de ses intérêts. Il s'agit d'une nouvelle étape du dialogue qui se poursuit depuis quelques jours et qui vise principalement à harmoniser notre vision des prochaines étapes», avait-il ajouté.

Ukraine. Marco Rubio et Steve Witkoff à Genève dimanche

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est «en contact avec toutes les parties et est prêt à faciliter les discussions et rencontres en Suisse», a-t-il indiqué à Keystone-ATS. La Suisse «soutient toute initiative visant à instaurer une paix juste et durable en Ukraine», a précisé le DFAE.

Délégation en formation

Le président Volodymyr Zelensky a signé de son côté samedi un décret formant la délégation qui sera chargée de participer «au processus de négociations avec les Etats-Unis et d'autres partenaires internationaux de l'Ukraine, ainsi qu'avec des représentants de la Russie».

Selon ce décret, la délégation sera menée par le bras droit de M. Zelensky, le chef de la présidence Andriï Iermak, et comprendra entre autres M. Oumerov, les chefs des services de sécurité et de renseignement et le chef d'état-major. Soit une délégation essentiellement militaire.

Plan américain repoussé

Vendredi, M. Zelensky avait repoussé le plan américain pour mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe et assuré qu'il tenterait de suggérer des solutions alternatives à Washington. Le texte est vu avec inquiétude à Kiev car il reprend plusieurs exigences majeures formulées par la Russie.

Le plan en 28 points comprend notamment des cessions de territoires par l'Ukraine et une réduction de la taille de son armée, mais offre aussi des garanties de sécurité occidentales pour Kiev. Donald Trump et Vladimir Poutine ont de leur côté pressé M. Zelensky d'accepter le texte.

