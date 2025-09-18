  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Kiev/Moscou Pfister estime prématuré de parler de troupes suisses

ATS

18.9.2025 - 19:16

Le conseiller fédéral Martin Pfister pense qu'il est «un peu tôt» pour parler de la possibilité de troupes suisses pour surveiller un éventuel cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Il se dit aussi «très inquiet» après les drones russes en Pologne et en Roumanie.

Le conseiller fédéral Martin Pfister affirme qu'il d'abord un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie avant de parler de l'envoi possible de soldats suisses pour l'observer (archives).
Le conseiller fédéral Martin Pfister affirme qu'il d'abord un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie avant de parler de l'envoi possible de soldats suisses pour l'observer (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 19:16

18.09.2025, 19:20

«Il faut d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu» avant de se poser la question de troupes suisses, a affirmé jeudi soir le conseiller fédéral à quelques journalistes à Genève. Autre condition, «les deux parties doivent approuver un tel scénario», a-t-il ajouté.

Le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), qui fait partie des institutions sécuritaires financées en partie par Berne que M. Pfister est venu célébrer, a récemment publié des lignes directrices pour un cessez-le-feu. Cette semaine, son directeur Thomas Greminger avait dit à Keystone-ATS que des troupes suisses pour surveiller celui-ci seraient «acceptables» pour l'Ukraine et pour la Russie.

Plutôt qu'une force multinationale, certaines sources russes laissent penser que Moscou préférerait une solution où chaque partie observerait l'application du cessez-le-feu, aidée par un ou plusieurs pays. Un scénario similaire à celui entre les deux Corées, où la Suisse est présente depuis plus de 70 ans.

Le ministre de la défense se dit également «très inquiet» par l"'élargissement des menaces» après les récents drones russes en Pologne et en Roumanie, deux pays membres de l'OTAN. «Cette situation est très dangereuse pour l'Europe», estime le conseiller fédéral. «Cela fait partie de la guerre hybride. Ils essaient de voir comment l'OTAN va réagir, dit-il.

Les plus lus

Pro-Israéliens et pro-Palestiniens manifestent entre calme et heurts avec la police
Trump saisit la Cour suprême pour révoquer une gouverneure
Un homme armé d'une machette abattu près d'une école
Drame en France : un bébé meurt de froid à l'hôpital, ses parents réclament justice
Les révélations explosives de la légende du tennis Björn Borg !