  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Besoins prévisionnels» Kim Jong-un veut produire plus de missiles

ATS

26.12.2025 - 06:47

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné l'«expansion» et la modernisation de la production de missiles du pays l'année prochaine, ont annoncé les médias d'Etat. Il a également appelé à la construction de nouvelles usines pour répondre à la demande croissante.

Sur cette photo non datée fournie vendredi 26 décembre 2025 par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant Kim Jong Un inspecte la production de missiles et d'obus dans une usine située dans un lieu non divulgué en Corée du Nord. Les journalistes indépendants n'ont pas été autorisés à couvrir l'événement représenté sur cette image diffusée par le gouvernement nord-coréen. Le contenu de cette image est tel qu'il a été fourni et ne peut être vérifié de manière indépendante. Le filigrane en coréen sur l'image fournie par la source indique « KCNA », qui est l'abréviation de Korean Central News Agency (Agence centrale de presse coréenne). (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service via AP) (KEYSTONE/AP KCNA via KNS/)
Sur cette photo non datée fournie vendredi 26 décembre 2025 par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant Kim Jong Un inspecte la production de missiles et d'obus dans une usine située dans un lieu non divulgué en Corée du Nord. Les journalistes indépendants n'ont pas été autorisés à couvrir l'événement représenté sur cette image diffusée par le gouvernement nord-coréen. Le contenu de cette image est tel qu'il a été fourni et ne peut être vérifié de manière indépendante. Le filigrane en coréen sur l'image fournie par la source indique « KCNA », qui est l'abréviation de Korean Central News Agency (Agence centrale de presse coréenne). (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service via AP) (KEYSTONE/AP KCNA via KNS/)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.12.2025, 06:47

Lors d'une visite dans des usines de munitions en compagnie de hauts responsables, M. Kim a ordonné aux sites de production de répondre aux «besoins prévisionnels dans le cadre des opérations des forces de missiles et d'artillerie de l'Etat», a relaté vendredi l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

Kim Jong-un a déclaré qu'il fallait «augmenter encore la capacité de production globale» afin de répondre à la demande des forces armées de Pyongyang et a commandé la construction de nouvelles usines de munitions, a rapporté l'agence. «Le secteur de la production de missiles et d'obus est d'une importance capitale pour renforcer la dissuasion militaire», a ajouté le dirigeant.

Exportation en Russie

La Corée du Nord a considérablement intensifié ses lancements de missiles ces dernières années. D'après les analystes, son but est d'améliorer ses capacités de frappe de précision, défier les Etats-Unis et la Corée du Sud et tester des armes avant d'éventuellement les exporter en Russie.

Les médias d'Etat nord-coréens avaient annoncé jeudi que Kim Jong-un avait visité une usine de sous-marins à propulsion nucléaire, où il s'est engagé à contrer la «menace» que représente, selon lui, la production par la Corée du Sud de ses propres navires de ce type.

Le parti des travailleurs de Corée, au pouvoir en Corée du Nord, devrait tenir son premier congrès en cinq ans au début de l'année 2026, au cours duquel les décideurs politiques discuteront des plans de développement économique et militaire pour les cinq prochaines années.

Les plus lus

Bulle: armés d'un couteau, ils frappent et étranglent une passante
Cadeaux des patrons suisses à Trump: «C'est de la corruption», lâche une experte
Derrière le président Touadéra, le succès de Wagner
Tchernobyl : la peur d'une nouvelle catastrophe est bien réelle
Drame la veille de Noël – Intervention massive des pompiers en Argovie
«La tyrannie prospère» aux Etats-Unis, accuse l'humoriste Kimmel