Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné l'«expansion» et la modernisation de la production de missiles du pays l'année prochaine, ont annoncé les médias d'Etat. Il a également appelé à la construction de nouvelles usines pour répondre à la demande croissante.

Sur cette photo non datée fournie vendredi 26 décembre 2025 par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant Kim Jong Un inspecte la production de missiles et d'obus dans une usine située dans un lieu non divulgué en Corée du Nord. Les journalistes indépendants n'ont pas été autorisés à couvrir l'événement représenté sur cette image diffusée par le gouvernement nord-coréen. Le contenu de cette image est tel qu'il a été fourni et ne peut être vérifié de manière indépendante. Le filigrane en coréen sur l'image fournie par la source indique « KCNA », qui est l'abréviation de Korean Central News Agency (Agence centrale de presse coréenne). (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service via AP) (KEYSTONE/AP KCNA via KNS/) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors d'une visite dans des usines de munitions en compagnie de hauts responsables, M. Kim a ordonné aux sites de production de répondre aux «besoins prévisionnels dans le cadre des opérations des forces de missiles et d'artillerie de l'Etat», a relaté vendredi l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

Kim Jong-un a déclaré qu'il fallait «augmenter encore la capacité de production globale» afin de répondre à la demande des forces armées de Pyongyang et a commandé la construction de nouvelles usines de munitions, a rapporté l'agence. «Le secteur de la production de missiles et d'obus est d'une importance capitale pour renforcer la dissuasion militaire», a ajouté le dirigeant.

Exportation en Russie

La Corée du Nord a considérablement intensifié ses lancements de missiles ces dernières années. D'après les analystes, son but est d'améliorer ses capacités de frappe de précision, défier les Etats-Unis et la Corée du Sud et tester des armes avant d'éventuellement les exporter en Russie.

Les médias d'Etat nord-coréens avaient annoncé jeudi que Kim Jong-un avait visité une usine de sous-marins à propulsion nucléaire, où il s'est engagé à contrer la «menace» que représente, selon lui, la production par la Corée du Sud de ses propres navires de ce type.

Le parti des travailleurs de Corée, au pouvoir en Corée du Nord, devrait tenir son premier congrès en cinq ans au début de l'année 2026, au cours duquel les décideurs politiques discuteront des plans de développement économique et militaire pour les cinq prochaines années.