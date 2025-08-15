  1. Clients Privés
Accusé par des lanceurs d'alerte «Il n'existe aucune preuve de faute grave» : une enquête du WEF blanchit Klaus Schwab

ATS

15.8.2025 - 20:11

Une enquête diligentée par le conseil d'administration du Forum économique mondial (WEF) a blanchi Klaus Schwab, son fondateur, et son épouse, des accusations portées contre eux par des lanceurs d'alerte anonymes, rapporte un communiqué du WEF publié vendredi.

Il n'existe aucune preuve de faute grave de la part de Klaus Schwab, a annoncé le WEF. (archives)
Il n'existe aucune preuve de faute grave de la part de Klaus Schwab, a annoncé le WEF. (archives)
ATS

Keystone-SDA

15.08.2025, 20:11

«Il n'existe aucune preuve de faute grave de la part de Klaus Schwab. De même, il n'existe aucune preuve de mauvaise conduite de la part d'Hilde Schwab, qui a soutenu le Forum pendant plus de cinq décennies sans aucune rémunération», affirme le conseil d'administration qui avait demandé à un cabinet d'avocat «indépendant» et «réputé» de mener l'enquête.

