L'abonnement demi-tarif sera maintenu «et même moins cher»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

CFF L'abonnement demi-tarif sera maintenu «et même moins cher»

ATS

19.10.2025 - 05:44

L'abonnement demi-tarif pour les transports publics sera maintenu, rassure dimanche dans le SonntagsBlick Helmut Eichhorn, le directeur général d'Alliance SwissPass, après les gros titres de certains médias sur sa disparition. Il «sera même moins cher», assure-t-il.

Alliance SwissPass prévoit un système simplifié de titres pour les transports publics, avec le maintien de l'abonnement demi-tarif (archives).
Alliance SwissPass prévoit un système simplifié de titres pour les transports publics, avec le maintien de l'abonnement demi-tarif (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 05:44

19.10.2025, 08:09

La réduction de prix avec l'actuel abonnement demi-tarif est de 50% au maximum, alors qu'avec le nouvel abonnement, le rabais sera de 50% au moins, affirme M. Eichhorn. L'objectif est de mettre en place un système de bonus compréhensible, qui permet de savoir à tout moment combien de kilomètres ont été parcourus et quel rabais en résulte, ajoute-t-il.

«De plus, un prix est affiché avant et après chaque trajet. Tout cela est très transparent. Il n'y aura pas d'augmentation de prix cachée», affirme le directeur d'Alliance SwissPass.

Trois produits seulement

Selon lui, il ne devrait plus y avoir à l'avenir que trois produits: un modèle de base pour lequel il faut payer le tarif plein, une offre forfaitaire comme l'abonnement général et un abonnement Smart. «Cet abonnement Smart correspond à l'actuel demi-tarif et est en outre complété par un système de bonus».

Avec ce système simplifié, précise M. Eichhorn, «nous espérons déclencher une utilisation accrue des trains, trams et bus afin de générer des recettes supplémentaires».

Le nouveau système n'est encore qu'un projet, relève cependant le directeur d'Alliance SwissPass. Aucune décision définitive sur son introduction n'a été prise, ajoute-t-il.

Les plus lus

Un véhicule sur dix roule sans contrôle technique valide
L'abonnement demi-tarif sera maintenu «et même moins cher»
Selon les États-Unis, le Hamas préparerait une attaque imminente contre des civils
Un crocodile s'invite dans la piscine d'un hôtel de luxe
But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune
Un nouveau triplé pour Messi, symbole d’une hégémonie totale