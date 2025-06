L'achat des avions F-35 pourrait coûter nettement plus cher

Cernunnos

A échelle plus réduite, nous devons calculer pour boucler notre budget. Pour le conseil fédéral, le budget est chaque fois incertain lorsqu'il doit le boucler. Et si il manque des fonds, pas de problème, il va chercher à mettre en vigueur de nouvelles taxes et non chercher à gérer son budget. De toute façon c'est le peuple qui va payer alors pas trop de soucis pour nos conseillers fédéraux. Avec cette façon d'aborder les problèmes, l'argent ne viendra pas à manquer grâce aux bonnes vaches que sont les contribuables. Nos conseillers fédéraux appliquent à la lettre le célèbre adage: "Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement".