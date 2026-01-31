Crans-Montana: l’aide financière urgente de 10'000 francs par victime n’a pas encore été versée

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Interrogé par le Nouvelliste, le Canton assure que les paiements doivent intervenir dans les tout prochains jours (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA: Plusieurs rassemblements sont organisés ce samedi, un mois après l'incendie de Crans-Montana. Une marche blanche est notamment prévue à Lutry (VD), commune très durement touchée, dont le club de football pleure la disparition de sept jeunes. Les organisateurs attendent entre 1000 et 1500 participants. Une autre marche est organisée à Lugano en fin de journée.

PARTIS: Les délégués du PLR Suisse se réunissent en assemblée samedi matin à Genève. Ils adopteront un papier de position sur la sécurité des habitants du pays ainsi que leurs mots d'ordre pour les votations de mars et de juin. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis est attendu pour un discours.

TENNIS. Le premier titre du Grand Chelem de l'année sera décerné samedi à l'issue de la finale du simple dames de l'Open d'Australie. Celle-ci opposera Aryna Sabalenka, no 1 du classement WTA, à Elena Rybakina, 5e mondiale. Déjà sacrée en 2023 et en 2024 à Melbourne, la Bélarusse est la favorite de cette finale, qui est un «remake» de celle de l'édition 2023. Mais Elena Rybakina affiche la grande forme: la Kazakhe a remporté 19 des 20 derniers matches qu'elle a disputés. Elle a notamment battu Aryna Sabalenka lors de leur dernier duel, en finale du Masters WTA l'automne dernier.

SKI ALPIN. La dernière course féminine avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina est programmée samedi à Crans-Montana. Les dames disputeront leur quatrième super-G de la saison, sur les huit prévus durant cette Coupe du monde 2025/26. Brillante 6e à la mi-décembre à St-Moritz dans la discipline, la Valaisanne Malorie Blanc rêve de signer un nouvel exploit devant son public. La favorite sera néanmoins l'Italienne Sofia Goggia, leader de la Coupe du monde de super-G.

FOOTBALL. Un derby du Rhône figure au menu de la 22e journée de Super League samedi. Actuellement 9e du classement à 5 points du Top 6 qualificatif pour le Championship Group, le Servette FC accueille le FC Sion dès 18h à la Praille. Les Grenat restent sur une victoire (4-2) à St-Gall dimanche dernier. Les Sédunois, 5es du classement, ont quant à eux dû se contenter d'un point dans leurs deux dernières sorties. Septième à 1 point du 6e YB, Lausanne affrontera la lanterne rouge Winterthour en terre zurichoise dans le même temps.

Vu dans la presse

LOUP. Au cours de l’année écoulée, 81 loups ont été abattus en Suisse et 145 louveteaux ont été recensés, selon les titres Tamedia. L’année de monitoring du loup s’étend du 1er février 2025 jusqu’à ce samedi. Les chiffres proviennent de la fondation Kora et sont comparables à ceux de l’année précédente. Après une forte augmentation jusqu’en 2023, la croissance de la population de loups en Suisse s’est ralentie. L’Office fédéral de l’environnement avait déjà indiqué en mai 2025 que les mesures de régulation atteignaient en partie leurs objectifs. Du côté de Kora, on a toutefois souligné qu’il n’était pas encore possible, d’un point de vue scientifique, de tirer des conclusions sur l’efficacité des tirs.

JUSTICE. Un prêtre français actif en Ajoie depuis 2019 et suspendu de ses fonctions à l’été 2023 après l’ouverture d’une enquête judiciaire en France, a été condamné jeudi à Alençon (F) à six mois de prison avec sursis, rapporte le Quotidien Jurassien. Le tribunal l’a reconnu coupable de corruption de mineurs de plus de 15 ans et de détention d’environ cent images pédopornographiques. Les faits de corruption de mineurs remontent à 2014, lors d’un séjour linguistique à Londres avec deux adolescents, où des comportements jugés inappropriés ont été établis. Une perquisition au domicile du prêtre a ensuite permis de découvrir des images illicites, détenues entre 2019 et 2025. L'ecclésiastique, qui a minimisé ses actes, n’exerce plus de charge pastorale et fait toujours l’objet d’une enquête canonique.

DRAME DE CRANS-MONTANA. Un mois après l’incendie du Constellation, une dizaine de personnes sont encore hospitalisées au CHUV à Lausanne. Parmi elles, six patients le sont aux soins intensifs, toujours plongés dans un coma artificiel, rapporte le Temps alors qu'un blessé a pu sortir de cette unité mardi. L'état des six patients encore aux soins intensifs est stable, mais très fragile. Les spécialistes qui les suivent sont néanmoins optimistes. «Ils sont gravement brûlés, entre 35 et 80% de la surface cutanée totale. Ils ne pourront pas quitter l’unité avant les mois de mars à mai, suivant la sévérité de leurs brûlures. Jusqu’ici, nous sommes satisfaits de leur évolution mais nous restons prudents», détaille Olivier Pantet, médecin adjoint du Service des soins intensifs adultes dans les colonnes du journal. D’ici là, les patients vont encore passer à de nombreuses reprises au bloc opératoire, notamment pour des greffes de peau. Ils reprendront conscience par étapes.

DRAME DE CRANS-MONTANA. Quinze jours après l'annonce par le Conseil d'Etat valaisan d'une aide financière urgente de 10'000 francs par victime hospitalisée ou décédée dans l'incendie du Constallation, les montants n’ont pas encore été versés. Cette situation suscite l’incompréhension et la colère de certains proches et de leurs avocats qui dénoncent une lenteur difficile à supporter. Interrogé par le Nouvelliste, le Canton assure que les paiements doivent intervenir dans les tout prochains jours. La Chancellerie explique ce retard par des vérifications administratives jugées indispensables: identification des 156 victimes et des ayants droit, clarification de l’autorité parentale pour les mineurs, situation familiale des personnes décédées, collecte des coordonnées bancaires et des éventuelles procurations.

MARCHE DU TRAVAIL. En 2025, les professions de conseillers de vente ainsi que d’infirmiers figurent parmi celles pour lesquelles le plus grand nombre de postes a été mis au concours, selon CH Media. Comme dans de nombreux autres métiers, la demande a toutefois reculé depuis le pic lié à la pandémie de Covid-19, atteint en 2022, écrit le groupe de médias en se basant sur des données du fournisseur d’analyses du marché du travail x28. La baisse la plus marquée, mesurée par le nombre d’offres d’emploi, concerne les développeurs de logiciels. À l’inverse, certains métiers enregistrent nettement plus de postes vacants qu’en 2022, en particulier celui d’enseignant, pour lequel la hausse des annonces est la plus forte.

TENNIS. Suspendu un an par Swiss Tennis pour des insultes à caractère antisémite présumées lors d’une rencontre d’interclubs à Winterthour en juin 2025, Yann Marti a finalement obtenu gain de cause, rapporte le Nouvelliste. Le comité de recours de Swiss Tennis a levé la suspension, faute de preuves suffisantes. Le témoin à l’origine de l’accusation n’aurait pas entendu directement les propos incriminés, rapportés par une personne anonyme, et sa crédibilité a été jugée douteuse. Si le comportement du joueur a été considéré comme offensant envers le public, il n’a écopé que d’un avertissement. Le recours du Valaisan a été partiellement admis et les frais mis à la charge de Swiss Tennis. Yann Marti déplore toutefois les lourdes conséquences sportives et financières subies durant six mois.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Le chef franco-suisse Benoît Violier se suicide à l'âge de 44 ans. Il dirigeait le restaurant de L'Hôtel de Ville à Crissier (VD).

- Il y a 45 ans (1981): Naissance du chanteur et acteur américain Justin Timberlake.

- Il y a 70 ans (1956): Naissance du musicien britannique Johnny Rotten (de son vrai nom John Lydon), chanteur du groupe punk Sex Pistols.

Le dicton du jour

«Janvier et février, Comblent ou vident le grenier.»