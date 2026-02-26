  1. Clients Privés
Allemagne L'AfD ne peut pas être classé parti «extrémiste» de droite

ATS

26.2.2026 - 16:20

Avec la décision du tribunal de Cologne, le renseignement intérieur allemand ne peut pas intensifier la surveillance policière du parti AfD (archives).
Avec la décision du tribunal de Cologne, le renseignement intérieur allemand ne peut pas intensifier la surveillance policière du parti AfD (archives).
ATS

Le renseignement intérieur allemand ne peut pas «pour l'instant» classer l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) comme «extrémiste avérée» de droite, malgré un «fort soupçon», selon le tribunal administratif de Cologne. La justice donne raison au parti anti-immigration.

Keystone-SDA

26.02.2026, 16:20

26.02.2026, 16:39

Première force d'opposition à la coalition du chancelier conservateur Friedrich Merz, l'AfD n'est pas marquée pour l'heure «dans son ensemble» par «une tendance de fond hostile à la Constitution», affirme le tribunal dans sa décision publiée jeudi. Il désavoue le classement décidé début 2025 par l'Office de protection de la Constitution.

Il aurait permis au service de renseignement lié au ministère de l'Intérieur – mais agissant de manière autonome selon la loi – d'intensifier la surveillance policière du parti, y compris en interceptant, si nécessaire, les communications privées de ses dirigeants.

L'Office avait ensuite suspendu la classification dans l'attente d'une décision de justice en référé. Il ne s'agit pas encore d'un jugement au fond.

«Fort soupçon»

Si le tribunal de Cologne se dit «convaincu qu'il subsiste un fort soupçon» que le parti «développe des tendances anticonstitutionnelles», il «n'est toutefois pas possible, à l'heure actuelle, de constater» que cette orientation «domine» son «image globale», peut-on lire dans le communiqué.

Alice Weidel, la codirigeante de l'AfD, a salué sur X une «grande victoire» pour le parti, «la démocratie et l'état de droit». La décision judiciaire «a aussi indirectement mis un frein aux fanatiques de l'interdiction» de la formation anti-immigration, réclamée par certains responsables politiques, estime-t-elle.

Interdiction?

Les avis sur l'opportunité d'une procédure en interdiction divergent alors que le parti, deuxième des législatives début 2025, est en plein essor.

Juridiquement, les obstacles pour faire valider une telle décision par la Cour constitutionnelle sont très élevés, et politiquement, elle pourrait accroître encore la popularité du mouvement qui se présente en victime.

Son aile la plus radicale est régulièrement accusée de proximité avec la mouvance néo-nazie et de révisionnisme historique sur les crimes du IIIe Reich.

