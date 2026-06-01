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Canton de Zurich L'agresseur de Winterthour placé en détention provisoire

ATS

1.6.2026 - 16:02

L'auteur présumé de l'attaque au couteau de jeudi à Winterthour (ZH) a été placé en détention provisoire. Au parlement cantonal zurichois, le ministre de la sécurité Mario Fehr (sans parti) a accusé lundi la gauche d'entraver la prévention du terrorisme.

Après l'agression à l'arme blanche qui a fait trois blessés à la gare de Winterthour (ZH) jeudi dernier, l'auteur présumé se trouve en détention provisoire (archives).
Après l'agression à l'arme blanche qui a fait trois blessés à la gare de Winterthour (ZH) jeudi dernier, l'auteur présumé se trouve en détention provisoire (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 16:02

Le suspect se trouve en détention préventive, a indiqué lundi le Ministère public de la Confédération (MPC) à Keystone-ATS, confirmant l'information relayée par plusieurs médias. Le MPC ne précise pas si l'homme a déjà été interrogé. Pour des raisons liées à l'enquête, il ne fournit pas d'autres informations et rappelle que la présomption d'innocence s'applique.

Le suspect, un Turco-Suisse de 31 ans proche des milieux islamistes et souffrant de troubles psychiques, était connu des services de police. Jeudi dernier en début de journée, il a attaqué à l'arme blanche des passants à la gare de Winterthour, faisant trois blessés, dont un grave. Il avait quitté un établissement psychiatrique la veille.

Le suspect aurait crié «Allahu Akbar». Attaque au couteau à la gare de Winterthour: trois blessés et un suspect arrêté

Le suspect aurait crié «Allahu Akbar»Attaque au couteau à la gare de Winterthour: trois blessés et un suspect arrêté

Vif débat au parlement cantonal

Lundi, les élus zurichois se sont emparés de l'affaire. Le ministre en charge de la sécurité du canton de Zurich Mario Fehr, ex-socialiste aujourd'hui sans parti, a reproché à la gauche d'entraver une prévention efficace du terrorisme.

«Il ne sert à rien de faire une fois de plus comme s'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste», a-t-il déclaré face aux députés, rappelant que le MPC enquêtait pour soupçon de terrorisme. Il ne sert à rien non plus de «réduire cet acte à une simple question psychologique», a-t-il poursuivi.

«La protection des données empêche les autorités de s'informer mutuellement», a critiqué M. Fehr. Dans le cas présent, le service psychiatrique de Winterthour n'a pas eu accès au casier judiciaire du suspect déjà condamné et l'a jugé «non dangereux pour lui-même ou pour autrui». Une «erreur d'appréciation manifeste», selon le conseiller d'Etat.

«Qualification prématurée»

«Cet attentat terroriste est le résultat d'une politique de sécurité et de migration défaillante», a déclaré à droite de l'hémicycle le député UDC Tobias Weidmann. Et d'ajouter que «la population attend des conséquences».

Les Verte-e-s ont reproché à Mario Fehr ses propos tenus lors de la conférence de presse convoquée quelques heures après l'agression. Le ministre avait alors évoqué un retrait de la nationalité suisse du suspect et son expulsion vers la Turquie.

Citer le nom complet de l'auteur présumé était prématuré et inutile, a estimé le député écologiste Benjamin Krähenmann. Son parti a aussi jugé prématurée la qualification par le ministre d'"acte terroriste", soulignant qu'il appartient au parquet fédéral d'élucider les faits de manière objective et exhaustive.

Winterthour. Les autorités qualifient l'attaque au couteau d'«acte terroriste»

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