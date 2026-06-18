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Vague de chaleur L'alerte canicule pourrait être prolongée au-delà de mardi

ATS

18.6.2026 - 17:07

La Suisse recommence à transpirer. Depuis jeudi, la Confédération émet des alertes canicules de niveau 3 et 4. Ces alertes sont valables jusqu'à mardi prochain. Selon MétéoSuisse, la vague de chaleur risque toutefois de se prolonger au-delà de cette échéance.

La durée de cette vague de chaleur est pour le moment loin d'être exceptionnelle, indique à l'agence Keystone-ATS la météorologiste Melanie Ruosch, de MétéoSuisse (image d'illustration).
La durée de cette vague de chaleur est pour le moment loin d'être exceptionnelle, indique à l'agence Keystone-ATS la météorologiste Melanie Ruosch, de MétéoSuisse (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 17:07

A Sion, la température flirtait avec les 35 degrés jeudi après-midi. A Zurich, le mercure dépassait 33 degrés, alors que le thermomètre affichait plus de 30 degrés à Delémont et à Lausanne.

La durée de cette vague de chaleur est pour le moment loin d'être exceptionnelle, indique à l'agence Keystone-ATS la météorologiste Melanie Ruosch, de MétéoSuisse. Il ne faut pas remonter bien loin pour trouver des périodes de grosses chaleurs en juin. Par exemple, les mois de juin 2025, 2022, 2019, 2017 ont connu de tels épisodes, sans parler de l'été caniculaire de 2003.

Cette vague de chaleur deviendra exceptionnelle si elle persiste pendant une semaine ou plus. Actuellement, les alertes canicules courent jusqu'à mardi. «Mais la situation laisse penser que l'alerte devra selon toute vraisemblance être prolongée».

Dès jeudi. Genève et de Vaud activent l'alerte canicule

Dès jeudiGenève et de Vaud activent l'alerte canicule

Record à portée de mercure

Le record de température enregistré en juin, en Suisse, pourrait être battu lors de cette vague de chaleur qui s'amorce. En 1947, le mercure était monté jusqu'à 36,9 degrés à Bâle-Binningen. Dans les jours qui viennent, il est cependant possible que des températures plus élevées soient mesurées.

Cette vague de chaleur qui s'installe ne peut pas être attribuée directement au dérèglement climatique. Il s'agit d'un événement unique. «La dérive climatique augmente cependant la probabilité de survenance d'épisodes de chaleur plus intenses en Suisse», relève Mme Ruosch.

Une canicule au début de l'été ne signifie pas que l'été sera exceptionnellement chaud, ou que l'automne et l'hiver seront du même tonneau. Il n'y a aucun lien direct entre le temps qu'il fait au mois de juin et le temps qu'il fera les mois suivants.

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