«De nombreuses défaillances» : l’ancien chargé de sécurité de la commune auditionné

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crans-Montana «De nombreuses défaillances» : l’ancien chargé de sécurité de la commune auditionné

ATS

9.2.2026 - 09:57

L'ex-chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana s'est présenté, lundi vers 08h30, au campus Energypolis de la HES-SO Valais Wallis, à Sion, lieu de son audition. L'homme est considéré comme prévenu dans l'incendie qui a ravagé «Le Constellation», le 1er janvier.

Avocat de plusieurs victimes du drame de Crans-Montana, Me Gilles-Antoine Hofstetter attend de nombreuses explications.
Avocat de plusieurs victimes du drame de Crans-Montana, Me Gilles-Antoine Hofstetter attend de nombreuses explications.
ATS

Keystone-SDA

09.02.2026, 09:57

09.02.2026, 11:12

L'homme était en charge des contrôles de sécurité et de défense contre les incendies, effectués en janvier 2018 et en juin 2019 au sein du bar. Par deux fois, ses recommandations n'ont pas été prises en compte par le gérant et le propriétaire. Ces contrôles n'ont pas non plus été suivis d'une quelconque sanction de la part de la commune. Par ailleurs, le Valaisan doit expliquer pourquoi le bar n'a plus été contrôlé depuis la mi-2019. Il a quitté son poste début 2024.

«Il y a beaucoup d'interrogations, auxquelles on espère que la personne auditionnée aujourd'hui apportera des réponses», a souligné Me Yaël Hayat, avocate de Jessica Moretti, juste avant l'audience. «En l'état, il y a beaucoup d'éléments que l'on a besoin de connaître. Ma cliente ne comprend pas pourquoi tout cela a pu se passer. J'espère que nous obtiendrons des réponses», a ajouté l'un des avocats des victimes, Me Maxime Meier.

Actu et dicton du jour. «Nous débarrasser des noirs!» : la Poste secouée par les propos racistes d’un cadre

Actu et dicton du jour«Nous débarrasser des noirs!» : la Poste secouée par les propos racistes d’un cadre

«De nombreuses défaillances»

«Pourquoi arrive-t-on à une situation avec aussi peu de contrôle et quand il y en a, sont-ils aussi légers», s'est pour sa part interrogée à haute voix Me Miriam Mazou, avocate de victimes, devant les journalistes présents lundi.

Pour son confrère vaudois Gilles-Antoine Hofstetter, «la vérité, on la connait plus ou moins depuis le 2 janvier. On attend désormais que les responsables de la sécurité puissent nous expliquer les raisons des défaillances, nombreuses dans cette affaire. Vendredi, l'ancien chargé de sécurité n'a pas reconnu beaucoup de responsabilités. Ses explications ont été vaseuses.»

Une responsabilité morale

Vendredi, l'audition de l'actuel chargé de sécurité a duré de 8h30 à 20h30. Selon des informations de la RTS, confirmées à Keystone-ATS par une source proche du dossier, l'actuel chargé de sécurité a admis, «n'avoir pas obtenu son brevet fédéral de spécialité en sécurité incendie, en 2017.»

Devant les procureures en charge de l'affaire, il a par contre indiqué avoir décroché, en 2023, le brevet fédéral de spécialiste santé et sécurité au travail. L'homme a également admis une responsabilité morale vis-à-vis des 156 victimes du drame (41 morts, 115 blessés).

Une question de priorisation

Faute de bénéficier des moyens humains suffisants, l'actuel chargé de sécurité a expliqué avoir priorisé les contrôles dès sa prise de fonction, soit d'abord les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite, puis les hôtels et enfin les établissements publics, où tous les contrôles n'ont pas été effectués annuellement.

Au niveau des bars, discothèques, restaurants et autres établissements publics, il a dit s’être d’abord intéressé à ceux dont le dossier était ouvert, catégorie au sein de laquelle ne figurait pas le «Constellation» en 2023.

Place aux Moretti

«Les interrogatoires des chargés de sécurité ne sont qu'un maillon de la chaîne de responsabilités de la commune de Crans-Montana et je pense que d'autres personnes suivront en qualité de prévenu ou de mis en examen», a pour sa part estimé lundi matin Me Alain Viscolo, avocat valaisan de victimes. Les auditions se poursuivront dès mercredi avec celle de Jacques Moretti. Celle de son épouse, Jessica, aura lieu, le lendemain.

Les plus lus

Suivez la finale du slopestyle en direct
«De nombreuses défaillances» : l’ancien chargé de sécurité de la commune auditionné
Achat sous haute tension : Trump commande des brise-glaces à Helsinki
«Un affront à la grandeur de l'Amérique» : Trump fulmine contre le show de Bad Bunny
«Nous débarrasser des noirs!» : la Poste secouée par les propos racistes d’un cadre
Combiné : trois duos suisses dans le coup