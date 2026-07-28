L'enquête sur l'incendie du Constellation à Crans-Montana se poursuit, avec de nouvelles auditions. Mardi, l'ancien chargé de la sécurité de la commune de Chermignon, l'un des 15 prévenus dans l'affaire, s'est présenté au campus Energypolis à Sion pour la deuxième fois.

Drame de Crans-Montana L’ancien chargé de la sécurité de la commune de Chermignon accepte de parler

Contrairement à sa dernière audition le 8 avril dernier, l'homme a accepté de répondre aux questions devant le pool de procureures en charge de l'affaire et de la quarantaine d'avocats présents, a appris Keystone-ATS auprès de sources proches de l'enquête. Au printemps, il avait usé de son droit de se taire, car il n'avait pas eu accès au dossier pénal.

L'audition du jour avait d'abord été agendée au 14 juillet. Elle n'avait toutefois pas eu lieu en raison de l'indisponibilité de l'avocat du prévenu.

Cet ex-employé était en fonction jusqu'au 31 décembre 2016, soit jusqu'à la fusion des communes du Haut-Plateau et la «naissance» de celle de Crans-Montana. Il était donc en poste au moment des travaux d'envergure réalisés au sein du bar en 2015, à l'arrivée du couple Moretti.

Troisième audition du mois

Deux autres auditions ont eu lieu au cours du mois de juillet. Le 14, l'ancien vice-président de la commune de Chermignon (2013-2016), devenu le 15e prévenu du drame du 1er janvier, était auditionné pour la première fois. Il avait choisi de répondre aux questions du Ministère public (MP).

Le 16, c'était au tour de l'ex-président de la commune de Chermignon Jean-Claude Savoy d'être entendu. Comme il l'avait annoncé le 13 mai dernier au terme de sa première audition express, il avait choisi de coopérer avec la justice.

Dans cette affaire, les 15 accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition du 5 juin, la co-propriétaire du bar Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.

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