Les Etats-Unis ont lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une nouvelle série de frappes en Iran. Des explosions dans le sud du pays et sur l'île de Qeshm, près du détroit d'Ormuz, ont été rapportées par des médias d'Etat iraniens.

«Il s'agit de la 13e nuit consécutive de frappes visant à faire rendre des comptes à l'Iran», a indiqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) sur le réseau social X. Les bombardements visent «à réduire les menaces que fait peser le corps des gardiens de la révolution islamique sur la marine marchande», a-t-il détaillé.

Face aux menaces sur la navigation dans la région, le président américain Donald Trump a affirmé jeudi soir que les fonds iraniens gelés aux Etats-Unis serviraient désormais à rembourser les dégâts sur les navires touchés dans le golfe Persique.

«A partir de maintenant, tous les dommages causés aux navires, à la cargaison ou à tout autre élément s'y rapportant, seront payés par l'argent iranien que les Etats-Unis ont en leur possession et contrôlent», a déclaré le milliardaire républicain sur son réseau social Truth Social, sans fournir davantage de détails sur le mécanisme envisagé.

Cours du pétrole en hausse

Les affrontements entre Téhéran et Washington, qui ont repris le 7 juillet, font craindre un blocage durable des exportations d'hydrocarbures puisque le stratégique détroit d'Ormuz est verrouillé par l'Iran et que les Houthis yéménites ont annoncé un blocus des navires d'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut.

Après avoir flambé jeudi, les cours du pétrole refluaient légèrement vendredi en début d'échanges asiatiques, le Brent se maintenant autour du niveau de 100 dollars atteint la veille pour la première fois depuis mai, loin de l'accalmie qui avait suivi la signature d'un protocole d'accord irano-américain à la mi-juin.

La situation au Moyen-Orient est «hors de contrôle» et «au bord de l'inimaginable», s'est alarmé jeudi le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors d'une réunion du Conseil de sécurité.

La dispute irano-américaine sur le contrôle du détroit d'Ormuz, par lequel transitait d'ordinaire un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures, a déclenché la reprise des hostilités.

Double blocus

La République islamique veut y instaurer des frais de passage et n'autorise qu'un itinéraire, le long de ses côtes, menaçant de s'en prendre à tout navire contrevenant.

En réaction, les Etats-Unis imposent un blocus maritime à l'Iran. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) a précisé jeudi qu'au cours des neuf derniers jours, ses forces avaient «dérouté 12 navires commerciaux et en ont immobilisé un», pour les empêcher «d'entrer ou de quitter les ports iraniens».

De l'autre côté de la péninsule arabique, en mer Rouge, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont revendiqué jeudi des attaques contre deux pétroliers saoudiens. Les rebelles font peser une menace sur la navigation par le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden et dont l'importance s'est accrue depuis le blocage d'Ormuz.