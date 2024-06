La majorité des militaires engagés pour assurer la sécurité de la conférence de paix sur l'Ukraine au Bürgenstock (NW) entrent en service ce lundi. L'armée mobilisera jusqu'à 4000 soldats entre le 5 et le 19 juin.

Quelque 80 Etats ont annoncé leur participation au sommet du Bürgenstock (archives). sda

ATS

L'armée appuiera la police cantonale de Nidwald en assumant la protection d'installations essentielles et critiques, le transport aérien, la reconnaissance aérienne, les engagements aériens, la surveillance et d'éventuelles interventions sur les lacs, indique-t-elle lundi dans un communiqué. Elle assurera également la logistique et l'aide au commandement.

Ces mesures complètent le dispositif de sécurité mis en place par les autorités cantonales. Elles permettent de décharger la police pour qu'elle puisse se concentrer sur les tâches principales de son engagement intercantonal.

Les forces d'intervention militaires vont actualiser ces prochains jours leurs connaissances militaires de base et suivre une instruction axée sur l'engagement, afin de remplir au mieux les nombreuses tâches qui leur incombent. La troupe en service d’appui est habilitée à recourir à des mesures policières de contrainte pour remplir sa mission.

Police aérienne

L'armée va par ailleurs renforcer le service de police aérienne et assurer la reconnaissance aérienne et le transport des personnalités au bénéfice d'une protection internationale. Les restrictions d'utilisation de l’espace aérien s’appliquent du 13 juin dès 08h00, au 17 juin à 20h00. Elles valent pour les vols à vue, les vols non commerciaux aux instruments et les vols de drones sans pilote.

La sécurité de l'espace aérien sera garantie dans toute la Suisse par des F/A-18 patrouillant en permanence, des systèmes de défense sol-air et des radars supplémentaires. La surveillance sera renforcée et la police aérienne sera mobilisée 24 heures sur 24.

L'engagement de l'armée sera assuré par des troupes devant effectuer un cours de répétition pendant cette période, ainsi que par des formations de militaires de carrière ou en service long. Les coûts s'inscrivent dans le budget ordinaire du Département fédéral de la défense (DDPS) destiné aux engagements de la troupe et au service d’instruction.

Dizaines d'Etats présents

La conférence de paix aura lieu les 15 et 16 juin. Quelque 80 Etats ont annoncé leur participation, dont la moitié d'Europe. Les discussions porteront sur des thèmes comme la sécurité alimentaire et nucléaire, ou les échanges de prisonniers.

La Chine a annoncé récemment qu'il lui serait «difficile» de participer à ce sommet si la Russie n'y était pas conviée. L'Arabie Saoudite a également informé qu'elle ne participera pas. De son côté, le président américain Joe Biden ne s'est pas encore engagé.

st, ats