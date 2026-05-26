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Défense L'Armée et la Confédération ont enregistré moins de sinistres

ATS

26.5.2026 - 11:04

Le parc automobile de l'armée et l'armée ont enregistré moins de sinistres et de coûts l'an dernier. Les dépenses se sont élevées à 14,24 millions de francs, soit un million de moins que l'année précédente.

Le nombre de dommages aux véhicules de la Confédération et de l'armée a reculé depuis la fin du siècle dernier (image d'illustration).
Le nombre de dommages aux véhicules de la Confédération et de l'armée a reculé depuis la fin du siècle dernier (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 11:04

26.05.2026, 11:11

En 2025, le Centre de dommages du Département fédéral de la défense (DDPS) a traité 6307 cas de sinistres concernant le parc automobile de la Confédération et les dommages causés à des tiers par l’armée. C'est 3% de moins qu'une année plus tôt, indique le DDPS mardi.

Quarante civils ont été blessés et 643 véhicules civils endommagés. Et 4996 dommages aux véhicules de la Confédération ont été traités, ajoutent les services de Martin Pfister.

Par ailleurs, 628 dommages ont été causés à des tiers (terres cultivées, infrastructures, forêts et animaux), un chiffre qui se trouve «dans la fourchette des années précédentes». Avant l’année 2020, on enregistrait régulièrement plus de 7000 cas de sinistres, relève le communiqué.

Le recul des coûts était «inattendu, compte tenu de la hausse disproportionnée des coûts enregistrée ces dernières années dans le secteur automobile», précise le DDPS.

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