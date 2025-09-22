  1. Clients Privés
Proche-Orient L'armée israélienne dit avoir intercepté un projectile tiré de Gaza

ATS

22.9.2025 - 16:23

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir intercepté un projectile tiré depuis la ville de Gaza, où elle mène une offensive visant à éliminer le Hamas et prendre le contrôle de ce secteur.

Alors que les dirigeants du monde se penchent sur le Proche-Orient à New York, à Gaza, Tsahal continue son offensive, même si Israël dit avoir intercepté un projectile tiré de la ville attaquée.
ATS

Keystone-SDA

22.09.2025, 16:23

22.09.2025, 16:28

«Un projectile tiré depuis la zone de la ville de Gaza a été intercepté par l'armée de l'air israélienne», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle avait auparavant précisé que le tir visait le secteur de Nahal Oz, près de la frontière avec la bande de Gaza.

Ce tir n'a pas été revendiqué.

Une habitante de Gaza-ville a signalé des bombardements «intenses» lundi, près d'une semaine après le début, le 16 septembre, de l'offensive israélienne sur cette ville, le plus grand centre urbain du territoire palestinien.

«Les bombardements sont intenses, avec des avions, des chars et des tirs de drones continus», a décrit cette Gazaouie, Saja Al-Kharoubi, 26 ans, qui vit dans le quartier d'Al-Daraj.

