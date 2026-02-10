L'armée suisse a interdit à la circulation l'ensemble des 238 chars de grenadiers M113. En cause, des défauts techniques au niveau de la transmission latérale, qui peuvent entraîner une perte de la capacité de direction et de freinage.

La flotte de M113 est en partie composée de véhicules de plus de 50 ans. Leur remplacement est prévu dans le cadre de différents programmes d'armement (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette interdiction, décidée par le chef de la base logistique de l'armée Rolf Siegenthaler, entre en vigueur immédiatement. Elle le restera jusqu'à ce que le défaut soit levé, explique l'armée dans un communiqué publié mardi.

Les problèmes ont été découverts lors de travaux de maintenance. Des particules métalliques ont été détectées dans l'huile. La cause présumée serait un roulement à rouleaux cylindriques défectueux qui aurait été installé lors de la dernière révision, précise l'armée.

Flotte vieillissante

La flotte de M113 est en partie composée de véhicules de plus de 50 ans. Ceux-ci sont encore utilisés comme véhicules de transport de troupes par les brigades mécanisées et servent à la conduite et au contrôle du feu par l'artillerie, selon l'armée.

Leur remplacement est prévu dans le cadre de différents programmes d'armement. En décembre 2023, plus de 800 de ces véhicules avaient déjà été mis au rebut.

Deuxième arrêt

Ce n'est pas la première fois que la flotte de M113 est mise à l'arrêt. La même mesure avait été décidée en décembre 2023, en raison d'un défaut pouvant entraîner la rupture de l’arbre de transmission.

En février de l'année dernière, M. Siegenthaler avait indiqué que la moitié des 248 chars M113 pouvaient à nouveau rouler et que la totalité de la flotte devrait être réparée d'ici à la fin de l'année. Mardi, l'armée a précisé que cette opération, d'un coût total de 2,6 millions de francs, était terminée.

En cas de guerre, ces chars de grenadiers ne seraient pas alignés en première ligne, mais comme véhicules auxiliaires, avait relevé le divisionnaire Siegenthaler l'an dernier. Et d'ajouter que, si la simplicité technique de ces «oldtimers» est un avantage, leur entretien coûte cher.