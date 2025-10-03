La Suisse se dote d'un nouveau système de défense pour détecter des minidrones et protéger les infrastructures militaires. Le système, semi-mobile, pourra aussi servir lors de missions des autorités civiles ou de promotion de la paix, dit le gouvernement. Cette année, des minidrones ont été observés à plusieurs reprises en Suisse.

L'armée souhaite se doter d'un nouveau système de défense contre les minidrones (photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister avait indiqué jeudi à Berlin que ces engins avaient été observés au-dessus des terrains militaires ou à proximité des troupes. Au niveau de l'identification de ces minidrones, l'armée a précisé à Keystone-ATS qu'elle était toujours en cours et que certains engins pouvaient être des drones de loisir.

Un essai de ce nouveau système a donc été mené sur le terrain à l'été 2025. Il s'est révélé positif. L'armée a dès lors chargé l'Office fédéral de l'armement armasuisse de l'acquérir, écrit vendredi le Groupement Défense dans un communiqué. L'armée doit encore choisir quel modèle elle souhaite acquérir.

«Le retour positif de l'exercice sur le terrain cet été et la multiplication des incidents en Europe nous ont décidé à acquérir ce système», a déclaré une porte-parole de l'armée. Ces dernières semaines, des drones ont violé l'espace aérien européen à plusieurs reprises.

Surveillance constante

L'Allemagne est le dernier pays en date à en avoir fait l'expérience. Un survol de drone dans la nuit de jeudi à vendredi a entrainé l'interruption du trafic aérien à l'aéroport de Munich. Un total de 17 vols a dû être annulé, affectant près de 3000 passagers. Le trafic a finalement repris normalement vendredi matin.

Contacté par Keystone-ATS, Genève Aéroport explique qu'à sa connaissance, «il n'existe pas de contremesure technologique efficace contre le survol d'un aéroport par un drone». Une surveillance «constante» est donc maintenue, notamment en partenariat avec Sykguide et la police cantonale genevoise. «Nous avons des plans d’action et des processus établis pour une telle situation pouvant aller jusqu’à la suspension des opérations», a déclaré un porte-parole.

Ces dernières années, l'aéroport de Zurich dit avoir observé des vols de drones au-dessus de ses infrastructures. «Nous n'avons pas dû fermer l'aéroport, mais certains vols ont dû être retardés et certains secteurs fermés», a indiqué une porte-parole.

Enfin, l'EuroAirport de Bâle dit n'avoir aperçu «aucun drone inconnu» dans ses environs. Il rappelle toutefois que les autorités compétentes sont prêtes à intervenir en cas de besoin.

Acquisition de minidrones

Outre le système de défense, armamasuisse a aussi conclu des contrats-cadres pour l'achat de minidrones, des accessoires et des prestations de service. Un budget de 108 millions de francs est prévu à cet effet.

Les minidrones augmentent considérablement la capacité de reconnaissance de l’armée, écrit le Groupement Défense. Ces engins fournissent rapidement des informations adaptées à la situation, contribuent à la surveillance, à la recherche de renseignements et à la reconnaissance des secteurs d’engagement.

Les contrats-cadres pour les minidrones ainsi que l’acquisition des systèmes anti-drones ont été approuvés par le Parlement avec les messages sur l’armée.